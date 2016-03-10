«Своя» ноша в аренду: есть ли жизнь после валютной ипотеки

Все мы взрослые и понимаем, что сейчас происходит у нас в России, вот вам один из примеров, как наше правительство загоняет нас в долговую яму.



Проблемы валютных ипотечников так надоели банкам, что должникам предложили необычное решение – передать жилье кредитору и в течение 2-3 лет снимать его в аренду за 1000 рублей. Далее – подкопить денег, выкупить квартиру или перекредитоваться.



Интересным это предложение выглядит только на первый взгляд...



Причем, доступно оно не всем должникам, а только тем, чей долг превысил первоначальную стоимость недвижимости.



Почему валютные заемщики столкнулись с проблемами?



Валютные ипотечные заемщики оказались в сложной ситуации еще в конце 2014 года. В связи с ростом курса доллара их ежемесячные платежи по кредитам выросли и стали превышать сумму их доходов. Кроме этого, при стоимости объекта недвижимости в 8 млн рублей заемщик оказался должен банку, скажем, 10 млн и более (в зависимости от первоначальной суммы кредита). Даже продажа квартиры, как объекта залога, не решает сложившихся проблем.





Как банки помогают своим клиентам?



В большинстве своем банки не идут на уступки валютным заемщикам. Но некоторые все-таки предлагают помощь.



Рассказываем про некоторые из них.



1



Например, Абсолют-банк в конце января 2016 года согласился на реструктуризацию валютных ссуд и разработал два варианта реструктуризации кредитов. Первый — конвертация долга по льготному курсу 65 рублей за 1 доллар. Для заемщиков, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, льготный курс отныне стал составлять 57 рублей. Ставка по конвертируемым кредитам – 12% годовых. Второй вариант – полное погашение долга. При этом задолженность по кредиту в целях досрочного погашения рассчитывается по курсу 60 рублей за 1 доллар.



2



Банк ВТБ24 тоже поспешил с разработкой программ реструктуризации валютной задолженности. Конвертация в рубли происходит по ставке 11%, но вопрос о конвертации задолженности по так называемому «льготному курсу» банком не рассматривается. Берется курс, приближенный к курсу биржи на момент проведения сделки. При этом, договорившись с каждым заемщиком индивидуально, ВТБ24 может: понизить ставку по действующему валютному кредиту, увеличить срок кредита при конвертации в рубли и при снижении ставки, предоставить отсрочку по погашению основного долга или процентов по ипотечному кредиту на срок от полугода до года.



3



В Банке Москвы кредиты в швейцарских франках и японских иенах можно конвертировать по текущему курсу ЦБ, рассказывает Мигель Маркарянц, вице-президент этого банка. Процентные ставки, предлагаемые по данной программе, составляют 1-3%% годовых в рублях. По кредитным программам в долларах и евро также предлагается конвертация остатка ссудной задолженности по курсу Банка Москвы, привязанному к ЦБ, с одновременным увеличением срока кредитования до 30 лет. Еще один вариант поддержки валютных заемщиков – платежные каникулы.



4



Илья Александров, представитель банка «Дельтакредит», рассказывает суть программы рефинансирования в их кредитной организации. Заемщикам предлагается снижение ставки по новому рублевому кредиту до 8,5-10%% (в зависимости от количества детей в семье: 9,5% – если один несовершеннолетний ребенок, 9% – если два, и более 8,5% – если три и более) и списание 10% задолженности. Программа совместима с программой помощи АИЖК, таким образом, заемщики могут получить до 20% списания задолженности, - говорит Александров.



По сути, это прощение до 20% от суммы долга и ставка, которая в 1,5 раза меньше средних ставок по рублевой ипотеке на рынке.



А как насчет варианта с квартирой в качестве отступного?



Недавно ВТБ24 и Банк Москвы придумали еще один вариант разрешения ситуации с валютными ипотечниками.



Заемщик может оформить договор найма квартиры, переданной банку в качестве отступного, на срок до 2-3-х лет с правом обратного выкупа не ранее чем через 1 год с использованием нового льготного ипотечного кредита (без первоначального взноса, ставка 11%). Сдаются такие квартиры своим же «хозяевам» за 1000 рублей в месяц. В течение этого срока заемщик сохраняет право обратного выкупа недвижимости с привлечением нового ипотечного кредита на льготных условиях. Несомненный плюс этого варианта – можно избавиться от своих ненавистных кредитов без долгих судебных разбирательств.



Но есть нюансы.



Во-первых, по текущим ценам на рынке недвижимости должник потеряет все деньги, которые он уже заплатил за квартиру.



Во-вторых, он теряет право собственности на недвижимость (ею будет владеть банк).



В-третьих, право выкупа квартиры сохраняется только на протяжении обозначенных 2-3 лет,. Дальше банк может продать ее третьему лицу, а заемщик - остаться на улице.



Пока в банках не делятся статистикой по этой новой программе. Впрочем, по оценкам юристов, из-за всех сопутствующих «нюансов» она вряд ли будет пользоваться популярностью.



На заметку!



Всего же банки реструктурировали довольно много валютных ссуд. Так, в ВТБ24 за 2015 год реструктурировал 2 тыс. валютных ипотечных кредитов. В Банке Москвы заемщики реструктурировали уже более 800 кредитов. Портфель ипотечных кредитов в долларах в «Дельтакредит» уменьшился с 2014 года по конец 2015 года в два раза.