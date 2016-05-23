Совсем недавно горячо обсуждался вопрос подачи рядом крупных российских компаний исков к банкам-кредиторам об изменении условия кредитного договора. В обосновании существенных условий заемщики апеллировали ст. 451 ГК РФ и ссылались на последствия финансового кризиса, падение промышленного производства, снижение спроса на продукцию, изменение курсов валют. Это ОАО «Компания „Главмосстрой“ (с исками к ОАО „Альфа-банк“), ОАО „Амурский судостроительный завод“ (с исками к Сбербанку), которые по праву считаются крупными игроками на рынке, и как следствие, любимчики банков.Исходя из сказанного, интересной будет позиция КС РФ, который при рассмотрении жалоб граждан на нарушение конституционных прав, положениями ст. 451 ГК РФ, фактически, подтвердил право финансовой организации на расторжение кредитного договора в связи с невозможностью его исполнения. Основаниями обращения стали жалобы граждан на исковые требования сбербанка на расторжение кредитного договора в связи со скачком валют, изменение экономической ситуации в стране, и, как следствие, убытки банка.