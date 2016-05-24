Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому пенсионный возраст госслужащих повысится с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Документ опубликован 23 мая на официальном интернет-портале правовой информации и предполагает вступление в силу с 1 января 2017 года.

Новые правила будут применяться к гражданам России, которые служат в аппаратах государственных, региональных и муниципальных органов власти, а также к тем, кто занимает политические должности - депутатам, сенаторам и прочим. Кроме того, повышается предельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей высшего звена - до 70 лет, для остальных - до 65 лет.



Еще одно изменение, прописанное в законе, касается минимального трудового стажа чиновников. Так, чтобы уйти на заслуженный отдых, они должны будут проработать 20 лет (ранее - 15 лет). Планка будет повышаться постепенно до 2026 года, как и в случае с пенсионным возрастом. На эти меры государство пошло в связи с сокращением расходов Пенсионного фонда РФ. Ожидается, что первый год действия реформы принесет экономию около 600 миллионов рублей.



Граждане России, которые не занимают государственные должности, то есть население, сегодня выходят на пенсию в возрасте 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины). В последнее время активно обсуждается вопрос повышения пенсионного возраста для всех слоев населения, однако пока государство ограничилось приостановкой индексации пенсий работающим пенсионерам. Решение вступило в силу с 2016 года и будет действовать бессрочно. Граждане, которые решат оставить работу, смогут вновь получить надбавку к пенсионным выплатам.



По оценкам экспертов, решение поднять возраст выхода на заслуженный отдых сначала для госслужащих подготовит население к аналогичным мерам, которые многие в финансовом и экономическом блоках правительства считают неизбежным. По мнению министра экономического развития Алексея Улюкаева, объявить о повышении пенсионного возраста было бы целесообразно в конце 2016 года. В то же время ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин уверял, что в приоритетах госполитики нет подобных планов и сейчас важнее стимулировать более поздний выход на пенсию.