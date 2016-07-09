Есть законно не платить кредиты.

Положение 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» было принято Банком России 26 марта 2004 года и вступило в силу с 1 августа 2004 года (с тех пор многократно дополнялось). Данное положение заменило инструкцию Банка России от 30 июня 1997 года № 62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам».



Основная цель создания положения – методологическая проработка процесса оценки уровня рисков при банковском кредитовании (оценке качества ссуды) и создания резервов под возможные кредитные потери. Все кредитные организации обязаны руководствоваться данным положением при формировании кредитного портфеля и портфеля резервов на возможные потери. Также кредитные организации могут создавать собственные методики при оценке качества ссуд и формирования резервов по ним. Важно, чтобы собственная методика банка не противоречила нормам положения.



Резервы на возможные потери по ссудам (РВПС) – это резервы, формируемые в пассивах банка за счет его собственного капитала против обесцененных (частично обесцененных) ссуд в активной части баланса. Чем больше обесценена ссуда, тем большую долю от ее объема составляют резервы. Полностью обесцененные ссуды должны списываться банками за счет созданных 100-процентных резервов. Так как резервы уменьшают собственный капитал банка, кредитные организации идут на их создание очень неохотно.



В положении 254-П устанавливаются:



• перечень ссуд, ссудной и приравненной задолженности, возможные потери по которым являются объектом формирования резервов;



• пять классификационных категорий качества риска и критерии отнесения к ним;



• требования об оценке кредитного риска по выданным ссудам на постоянной основе;



• «вилочные» нормы отчислений в резерв, которые позволяют банкам более точно оценивать потери по ссудам;



• рамочные требования к внутренним документам банка по вопросам классификации ссуд и формирования резерва;



• перечень источников информации, которые банк в качестве рекомендации может использовать для анализа финансового положения заемщика в момент выдачи ссуды и в течение периода ее нахождения на балансе;



• перечень признаков обесценения ссуды;



• перечень ссуд, по которым в первую очередь осуществляется контроль за правильностью их оценки и определения размера резервов в рамках системы внутреннего контроля;



• виды обеспечения ссуд и т. д.



Положение 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»