Банкиры просят ФАС не наказывать их за дружбу со страховщиками

Кредитные организации в этом году заработали на страховках около 14 млрд рублей и заплатили 355 млн рублей штрафов за сговор со страховыми компаниями.



Банковское сообщество просит Федеральную антимонопольную службу не применять к страховым компаниям и кредитным организациям, заключающим соглашения в рамках кредитования, санкции за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом говорится в письме на имя замруководителя ФАС Андрея Кашеварова, которое направил президент Национального платежного совета (НПС) Андрей Емелин (есть в распоряжении «Известий»).

Статья 11 закона о защите конкуренции широко используется территориальными управлениями ФАС для применения к банкам санкций, заключающим соглашения со страховщиками (на оказание услуг страхования). В рамках таких договоров страховые компании, как правило, устанавливают тарифы за свои услуги, которые банк должен предлагать заемщикам. Кроме того, банки могут заключать договоры страхования с гражданами как агенты страховых компаний. По мнению теруправлений ФАС, подобные соглашения приводят к навязыванию клиентам услуг страхования (что противоречит пункту 4 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции). Или же ФАС классифицирует подобные соглашения как картельный сговор. В обоих случаях ведомство привлекает банки и страховые компании к административной ответственности (для них предусмотрен штраф в размере от 1% до 15% суммы выручки от реализации финансовой услуги).



По мнению банковского сообщества договора со страховщиками не должны попадать под действие закона о защите конкуренции.



- Банки и страховщики не являются конкурентами и действуют на разных финансовых рынках, указывает в письме глава НПС Андрей Емелин. Поэтому он предлагает изменить закон о защите конкуренции, исключив из сферы его влияния соглашения банков со страховщиками.



ФАС давно борется против ущемления прав заемщиков, которых банк при заключении кредитного договора может заставить оформлять страховку в единственной страховой компании (часто по тарифам выше среднерыночных), не предоставляя право выбора. Суды, как правило, поддерживают позицию ведомства. Одно из последних громких дел, касающееся сговора банков со страховщиками, слушалось в Арбитражном суде Москвы. Суд в конце 2012 года подтвердил законность решения управления ФАС по Московской области, которое обвинило 12 страховщиков в сговоре с «Москоммерцбанком». Суд пришел к выводу, что у заемщиков банка отсутствовала как сама возможность получения кредита без страхования определенных рисков, так и право на самостоятельный выбор страховой компании. Ранее за сговор со страховщиками были оштрафованы Банк Москвы, Альфа-банк, Сбербанк, КРК, ВТБ24 и другие. За первое полугодие 2012 года банки были оштрафованы за сговор со страховщиками на 185 млн рублей, за аналогичный период этого года — на 355,1 млн. Это следует из 102 формы отчетности (отчет о прибылях и убытках), опубликованной на сайте Центробанка.



Кроме того, с подачи ФАС правительство в 2010 году выпустило постановление №386 («О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями»), включающее перечень требований банков к страховщикам при аккредитации, чтобы избежать сотрудничества кредитных организаций только с избранным кругом страховых компаний. Изначально оно должно было действовать до 2014 года, однако в июне 2013-го было решено продлить его действие до 2017 года. Согласно постановлению, перечень требований банков к страховщикам должен быть исчерпывающим, они, прежде всего, направлены на оценку финансовой устойчивости и платежеспособности страховщика и на раскрытие информации о его собственниках. В июне ФАС предложила банкам еще один критерий для оценки: отношение количества отказов в выплате к общему числу заявлений об убытках. «В качестве проверочного индикатора», как выразился замглавы ведомства Андрей Кашеваров, можно также смотреть на число судебных обращений о взыскании выплат.



В 2012 году рынок банковского страхования увеличился на 30% — до 160 млрд рублей (сумма заключенных договоров со страховщиками). В 2013 году, по прогнозам «Эксперт РА», рынок банковского страхования вырастет до 192,6 млрд. При этом банки в 2013 году заработали на комиссиях в рамках банковского страхования около 14 млрд рублей, следует из 102 формы. Больше остальных на продажах страховок заработали Сбербанк (около 8 млрд рублей), «Русский стандарт» (1,1 млрд), Росбанк (127 млн), Альфа-банк (124 млн).



Банкиры поддерживают позицию НПС.



— Совместные программы по банковскому страхованию продиктованы правилами рынка, — говорит предправления Златкомбанка Алексей Шитов. — Более того, если клиента не устраивает предложенный банком перечень страховых компаний, по уровню сервиса, условиям страхования или по каким-либо другим причинам, он может предложить другого страховщика, предварительно предоставив в банк необходимый для проведения оценки пакет документов. Если предложенная страховая компания, а также условия страхования соответствуют определенным требованиям, банк примет полис этой компании.



— Санкции должны применяться к банкам, которые не дают возможности клиентам выбрать страховую компанию, или не позволяют ему страховаться у неаккредитованного банком страховщика, — считает руководитель департамента продуктов и технологий банка «Стройкредит» Марина Панферова. Это, несомненно, нарушает права потребителя.



Защитники прав потребителей — против инициативы НПС.



— Предложение развязывает руки банкам и страховщикам, не оставляя заемщикам права выбора страховой компании при получении кредитных продуктов, — говорит председатель ОЗПП «Общественный контроль» Михаил Аншаков. — При этом банковское и страховое лобби очень сильны, и если ФАС не поддержит инициативу, ее можно будет протолкнуть через депутатов. Однако и банки, и страховщики не понимают, что они пилят сук, на котором сидят, этот сук — доверие граждан. Уже сейчас уровень недоверия к услугам банковского страхования вырос вдвое — с 28% до 56%. В ФАС не смогли оперативно прокомментировать предложение НПС.