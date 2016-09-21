Вот как нас обманывают!

Есть статистика хранения в Сберегательных отделениях в СССР личных накоплений граждан. если в 1962 г. их было около 23 млрд руб. то уже в 1989 г. накоплений более 450 млрд. руб. Началась инфляция. Банк России и монетный двор за три года обесценили рубль в 1000 с лишним раз. Накопления Советских людей превратили в мусор ! Такого "воровства" еще не знала современная история ! Правовая оценка действий международных и местных "волшебников" еще не получила правовую оценку. Но придет время и к этой теме еще вернутся !