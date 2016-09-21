Кредитная история

В Красноярске супружеская пара отсудила у банка «Хоум Кредит» 22,5 тыс. руб. за постоянные звонки коллекторов. Соответствующее решение принято в краевом суде.



По материалам дела, девушка взяла потребительский кредит в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в размере 21,5 тыс. руб. под 7,68 % годовых, но выплатила его в полном объеме. С июля 2014-го по февраль 2015 года ей начали поступать звонки с неизвестных номеров, но не с требованием погасить долг, а с требованием повлиять на ее сестру, которая якобы также взяла кредит. После от девушки требовали и погасить долг родственницы.



Звонки поступали несколько раз в день, в том числе и ночью в тот период, когда у супругов родился ребенок. Прекратились звонки только после того, как девушка обратилась с жалобой в приемную президента РФ. После этого ей пришло СМС-сообщение от банка с извинениями и информацией о том, что номер истицы удален из базы.



Тем не менее супруги обратились в суд с требованием взыскать с банка 50 тыс. руб. Суд Ленинского района постановил, что права потребителя были нарушены, а девушка из-за звонков сотрудников банка испытывала нравственные страдания и постоянно срывалась на родных. Однако размер компенсации был уменьшен до 7 тыс. руб. и штрафа в 3,5 тыс. руб.



После этого супруги подали апелляцию, по результатам которой компенсация была увеличена до 15 тыс. руб., а размер штрафа — до 7,5 тыс. руб.