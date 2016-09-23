«Коллекторы предсказывают подорожание кредитов из-за «антиколлекторского» закона в 2017-м»

Стоимость кредитов для конечных заемщиков увеличится с 2017 года из-за вступления в силу с нового года так называемого «антиколлекторского» закона, считает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Коллекторы соглашаются, указывая, что после введения ограничений на их деятельность вырастает стоимость взысканий, а их эффективность — сократится.

«Закон не столько «антиколлекторский», сколько «продолжниковский», то есть должникам даются некоторые льготы. Эти льготы приведут к тому, что кредит станет дороже, как мы думаем, потому что не все банки до конца осознали масштаб запретов, которые появляются благодаря закону 230-ФЗ с нового года», — сказал Воронин, не уточнив, насколько по его мнению может увеличиться процент по розничным кредитам.

Среди новелл в законе прописаны ограничения по числу контактов коллекторов c заемщиками-физлицами (документ был принят Госдумой в июне). В частности, взыскателям запрещается общаться с должником в рабочие дни с 22:00 до 8:00 и в выходные дни с 20:00 до 9:00 по местному времени, а также запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Участники рынка, прежде всего коллекторы, указывают: документ еще «сырой» и требует доработки.

Глава коллекторского агентства «АктивБизнесКоллекшн» Дмитрий Теплицкий сказал, что в агентстве провели оценку влияния новых требований «антиколлекторского» закона на работу взыскателей. «Падение эффективности наблюдалось от 5% до 20% по разным категориям просрочки», — заявил Теплицкий. По его словам, чем больше долг и время просрочки, тем сложнее становится ее взыскать.

Другим фактором удорожания кредитов может стать рост цены договора уступки прав требований по займам (цессии). «Если в прошлом году мы закрывали цены совокупно на уровне меньше 1%, то в этом году цена уже подросла, мы прогнозируем, что цена в дальнейшем будет расти», — сообщил генеральный директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. Он также указал, значительно увеличилась сумма долга к взысканию по кредитам.

Ранее порталу Банки.ру заявили в Национальном Рейтинговом Агентстве (НРА), что ожидают смягчения условий кредитования вслед за снижением ключевой ставки ЦБ (регулятор опустил ее до 10% в минувшую пятницу). По данным ЦБ, условия кредитования в РФ продолжили смягчение во II квартале 2016-го по сравнению с I кварталом, тренд, как ожидают сами банкиры, сохранится и во второй половине года. Впрочем, такая тенденция будет обеспечена в основном ростом спроса со стороны населения на заемные средства, говорилось в материалах мегарегулятора.