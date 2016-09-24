Министерство предлагает отменить пенсии для тех, кто зарабатывает больше 500 тыс. рублей в год
Минфин нашел способ сэкономить на работающих пенсионерах. Чиновники предлагают не платить пенсии тем, чей годовой доход превышает 500 тыс. или 1 млн рублей. Реформа может затронуть около 90 тыс. человек.
Кроме того, министерство финансов хочет отменить фиксированную выплату тем, чей доход выше прожиточного минимума в 2,5 раза и более — сейчас это около 22 тыс. рублей. Таких в России около 2 млн человек. Фиксированная выплата сейчас составляет 4559 рублей, это предусмотренная законом часть страховой пенсии, которая не зависит от трудового стажа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на печатные СМИ.
Отказ от выплат пенсий тем, чей доход выше миллиона рублей в год, может сэкономить федеральному бюджету примерно 450 млрд рублей за три года.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития обсуждает частичную разморозку накопительной части пенсии в 2017 году. Однако в правительстве заявили, что никаких предложений от министерства им не поступало.
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