Популярные сообщения

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Глухарев Сергей 27.04.2018 00:25 sergg65
"Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)."
"Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%." Темпы роста в сегменте кредитных карт . Одобренные лимиты выросли на фарт . Уже карты раздают "Рассрочка" Не пойму , кто дошел до точки ? "За отчетный период было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд рублей." Квартиры все строят и строят Кредиты берут и берут . Глядишь лет за 6 так , быть может , До края России дойдут … "Количество новых кредитов в сегменте автокредитования увеличилось на 16%, объемы выдач — на 23% . В I квартале было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд рублей. " А ездить все негде и негде , Коням даже негде скакать . Но впрочем посмотрим на сумму А стоит об этом страдать ? "В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. Читать далее
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Глухарев Сергей 09.04.2018 22:53 sergg65
А я сяду на ЦКАД ...
"Сбербанк, Газпромбанк и ЕАБР профинансируют четвертый пусковой комплекс ЦКАД на 31,6 млрд рублей" То что нам ездить не по карману , это ерунда . Вы главное стройте . Первые 15 лет будет тяжело . Но потом правнуки подтянутся , и глядишь , Платон им станет другом , а Истина дешевле . И всем станет хорошо ...  0
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Глухарев Сергей 25.02.2018 17:22 sergg65
Горе от ума
Обнаружился тайный почитатель . Хватит , говорит , к каждой новости писать глупости и флудить . А если это так , так что такое глупость ? И почему она присуща людям ? Так мало умных , тех которые флудят И очень много тех , кто просто тупо флудит . И запомните этот гениальный комментарий . Он идеально подходит к любой новости : "Интересно как это отразится на ставках и условиях ."
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Глухарев Сергей 12.02.2018 22:51 sergg65
Почта Банк выпустил карту «Забота» для жителей Вологодской области .
Письма , в Почта Банк я пишу. Карту , я " Заботу " прошу. Где же моя дебетовая , где ? В Вологде-где-где-где, В Вологде где ...
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Глухарев Сергей 02.02.2018 08:39 sergg65
Этапы большого пути .
Не прошло и года , а на мой блог уже подписался Старший Модератор
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Глухарев Сергей 22.01.2018 21:34 sergg65
О безработице .
Вась, я ему давеча говорю: "Безработный я , так он... Хватит, говорит со своим насморком надоел , самозанятый . Иди сюда.. Нырнуть надо. А почему я? Как что - сразу Косой. Вась, скажи ему, пусть сам лезет. Да не могу ! Дел по горло ...
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Глухарев Сергей 10.01.2018 07:20 sergg65
О Финансовой гвардии .
Гвардейцы ЦентроБанка Опять пойдут в атаку . Гвардейцы ЦентроБанка Возьмут с собой собаку . Расследуют умело Кто грыз бюджета кость . Итог - преступник в Лондоне , Поймать не удалось .
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Глухарев Сергей 07.12.2017 16:37 sergg65
Olympic athletes from Russia
Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик фром май харт .
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Глухарев Сергей 21.11.2017 20:11 sergg65
Летописи
Жена сказала - надо вести летописи . Забыл спросить - блог закрывать ?
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Глухарев Сергей 16.11.2017 10:10 sergg65
Карьера
Начал карьеру министра сельского хозяйства . Устроился фасовщиком семян .
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Глухарев Сергей 03.11.2017 23:04 sergg65
Посвящение первому подписчику .
Пишу я модератору Пишу я модератору На выходе - зеленая трава. Грущу , дурак, о славе я Грущу , дурак, о славе я Но BUKINA по-прежнему права ...
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Глухарев Сергей 01.11.2017 20:12 sergg65
В жизни всегда есть место Сокрытию .
Мои комментарии скрыли модераторы . Но я не Пучдемон . В Брюссель я не поеду . Денег нет . Да и желания нет . А Вам привет
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Глухарев Сергей 19.10.2017 23:59 sergg65
Валдай . Это где-то в Сочи ?
Дружить будем с Китаем . Но губу советую закатать .
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Глухарев Сергей 19.10.2017 23:00 sergg65
Про импортозамещение
Посмотрел тут сюжет о вертикальных теплицах на светодиодах в Нидерландах . И ведь 90 % помидоров продают в ... Италию smile Для скептиков - вкус можно заказать с точностью до региона . Хочешь бакинские - будут бакинские , хочешь астраханские - будут астраханские . Не подумайте плохого , в принципе я за импортозамещение . По всей стране засветятся голубыми огоньками теплицы. Мерзнущие самозанятые потянутся в сельское хозяйство . Цены на свинину упадут так , что ее будет импортировать даже Индонезия . Русские мужики станут отказываться от традиционного грузинского вечернего блюда - жричодали . Столица автоматически переходит в Васюки . В России против всех выбирают первую женщину-президента ... Может все-таки побороться за европейский рынок энергоносителей ?
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Глухарев Сергей 11.10.2017 10:15 sergg65
ГМО
ГМО - это генно-модифицированное общество . Думал что страной последние 20 лет руководят юристы - торжество закона , справедливость и все такое . А оказалось что генетики . Выводят суперэффектифный продукт - ГМИ. ГМИ - это генно-модифицированное избиратель . Переносит любой климат , питания не требует , в период выборов массово идет на нерест . Но генетика - это их работа . А хобби у них - цифровые технологии . Экономику уже почти оцифровали . Пытаются тщательно оцифровать душу . Ребята - ну нельзя делить на ноль .
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Глухарев Сергей 28.02.2017 21:40 sergg65
Вот и свершилось .
Я блоггер . Для этого мне пришлось прожить 52 года и совершить множество необдуманных поступков . Сегодня будем менять образ жизни . И делиться опытом . Жизненный опыт , как известно — это масса знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Так вот - рассмотрим ситуацию № 1.
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