Популярные сообщения

Глухарев Сергей sergg65 "Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)." "Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%." Темпы роста в сегменте кредитных карт . Одобренные лимиты выросли на фарт . Уже карты раздают "Рассрочка" Не пойму , кто дошел до точки ? "За отчетный период было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд рублей." Квартиры все строят и строят Кредиты берут и берут . Глядишь лет за 6 так , быть может , До края России дойдут … "Количество новых кредитов в сегменте автокредитования увеличилось на 16%, объемы выдач — на 23% . В I квартале было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд рублей. " А ездить все негде и негде , Коням даже негде скакать . Но впрочем посмотрим на сумму А стоит об этом страдать ? "В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. Читать далее 0

Глухарев Сергей sergg65 А я сяду на ЦКАД ... "Сбербанк, Газпромбанк и ЕАБР профинансируют четвертый пусковой комплекс ЦКАД на 31,6 млрд рублей" То что нам ездить не по карману , это ерунда . Вы главное стройте . Первые 15 лет будет тяжело . Но потом правнуки подтянутся , и глядишь , Платон им станет другом , а Истина дешевле . И всем станет хорошо ...  0 0

Глухарев Сергей sergg65 Горе от ума Обнаружился тайный почитатель . Хватит , говорит , к каждой новости писать глупости и флудить . А если это так , так что такое глупость ? И почему она присуща людям ? Так мало умных , тех которые флудят И очень много тех , кто просто тупо флудит . И запомните этот гениальный комментарий . Он идеально подходит к любой новости : "Интересно как это отразится на ставках и условиях ." 0

Глухарев Сергей sergg65 О безработице . Вась, я ему давеча говорю: "Безработный я , так он... Хватит, говорит со своим насморком надоел , самозанятый . Иди сюда.. Нырнуть надо. А почему я? Как что - сразу Косой. Вась, скажи ему, пусть сам лезет. Да не могу ! Дел по горло ... 0

Глухарев Сергей sergg65 О Финансовой гвардии . Гвардейцы ЦентроБанка Опять пойдут в атаку . Гвардейцы ЦентроБанка Возьмут с собой собаку . Расследуют умело Кто грыз бюджета кость . Итог - преступник в Лондоне , Поймать не удалось . 0

Глухарев Сергей sergg65 Olympic athletes from Russia Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик фром май харт . 4

Глухарев Сергей sergg65 Летописи Жена сказала - надо вести летописи . Забыл спросить - блог закрывать ? 0

Глухарев Сергей sergg65 Карьера Начал карьеру министра сельского хозяйства . Устроился фасовщиком семян . 0

Глухарев Сергей sergg65 Посвящение первому подписчику . Пишу я модератору Пишу я модератору На выходе - зеленая трава. Грущу , дурак, о славе я Грущу , дурак, о славе я Но BUKINA по-прежнему права ... 0

Глухарев Сергей sergg65 Про импортозамещение Посмотрел тут сюжет о вертикальных теплицах на светодиодах в Нидерландах . И ведь 90 % помидоров продают в ... Италию smile Для скептиков - вкус можно заказать с точностью до региона . Хочешь бакинские - будут бакинские , хочешь астраханские - будут астраханские . Не подумайте плохого , в принципе я за импортозамещение . По всей стране засветятся голубыми огоньками теплицы. Мерзнущие самозанятые потянутся в сельское хозяйство . Цены на свинину упадут так , что ее будет импортировать даже Индонезия . Русские мужики станут отказываться от традиционного грузинского вечернего блюда - жричодали . Столица автоматически переходит в Васюки . В России против всех выбирают первую женщину-президента ... Может все-таки побороться за европейский рынок энергоносителей ? 0

Глухарев Сергей sergg65 ГМО ГМО - это генно-модифицированное общество . Думал что страной последние 20 лет руководят юристы - торжество закона , справедливость и все такое . А оказалось что генетики . Выводят суперэффектифный продукт - ГМИ. ГМИ - это генно-модифицированное избиратель . Переносит любой климат , питания не требует , в период выборов массово идет на нерест . Но генетика - это их работа . А хобби у них - цифровые технологии . Экономику уже почти оцифровали . Пытаются тщательно оцифровать душу . Ребята - ну нельзя делить на ноль . 0