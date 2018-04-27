Популярные сообщения

Глухарев Сергей
27.04.2018 00:25
sergg65
"Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)."
"Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%."
Темпы роста в сегменте кредитных карт .
Одобренные лимиты выросли на фарт .
Уже карты раздают "Рассрочка"
Не пойму , кто дошел до точки ?
"За отчетный период было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд рублей."
Квартиры все строят и строят
Кредиты берут и берут .
Глядишь лет за 6 так , быть может ,
До края России дойдут …
"Количество новых кредитов в сегменте автокредитования увеличилось на 16%, объемы выдач — на 23% . В I квартале было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд рублей. "
А ездить все негде и негде ,
Коням даже негде скакать .
Но впрочем посмотрим на сумму
А стоит об этом страдать ?
"В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%.
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Глухарев Сергей
09.04.2018 22:53
sergg65
А я сяду на ЦКАД ...
"Сбербанк, Газпромбанк и ЕАБР профинансируют четвертый пусковой комплекс ЦКАД на 31,6 млрд рублей"
То что нам ездить не по карману , это ерунда . Вы главное стройте . Первые 15 лет будет тяжело . Но потом правнуки подтянутся , и глядишь , Платон им станет другом , а Истина дешевле . И всем станет хорошо ...
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Глухарев Сергей
25.02.2018 17:22
sergg65
Горе от ума
Обнаружился тайный почитатель .
Хватит , говорит , к каждой новости писать глупости и флудить .
А если это так , так что такое глупость ?
И почему она присуща людям ?
Так мало умных , тех которые флудят
И очень много тех , кто просто тупо флудит .
И запомните этот гениальный комментарий . Он идеально подходит
к любой новости :
"Интересно как это отразится на ставках и условиях ."
Глухарев Сергей
12.02.2018 22:51
sergg65
Почта Банк выпустил карту «Забота» для жителей Вологодской области .
Письма , в Почта Банк я пишу.
Карту , я " Заботу " прошу.
Где же моя дебетовая , где ?
В Вологде-где-где-где,
В Вологде где ...
Глухарев Сергей
02.02.2018 08:39
sergg65
Этапы большого пути .
Не прошло и года , а на мой блог уже подписался Старший Модератор
Глухарев Сергей
22.01.2018 21:34
sergg65
О безработице .
Вась, я ему давеча говорю: "Безработный я , так он... Хватит, говорит со своим насморком надоел , самозанятый . Иди сюда.. Нырнуть надо. А почему я? Как что - сразу Косой. Вась, скажи ему, пусть сам лезет. Да не могу ! Дел по горло ...
Глухарев Сергей
10.01.2018 07:20
sergg65
О Финансовой гвардии .
Гвардейцы ЦентроБанка
Опять пойдут в атаку .
Гвардейцы ЦентроБанка
Возьмут с собой собаку .
Расследуют умело
Кто грыз бюджета кость .
Итог - преступник в Лондоне ,
Поймать не удалось .
Глухарев Сергей
07.12.2017 16:37
sergg65
Olympic athletes from Russia
Все ! Надоело ! Сегодня бросил пить и встал на лыжи . В стране мало "чистых" спортсменов . До Олимпиады время есть . Может на что и сгожусь . Ит мой спик фром май харт .
Глухарев Сергей
21.11.2017 20:11
sergg65
Летописи
Жена сказала - надо вести летописи . Забыл спросить - блог закрывать ?
Глухарев Сергей
16.11.2017 10:10
sergg65
Карьера
Начал карьеру министра сельского хозяйства .
Устроился фасовщиком семян .
Глухарев Сергей
03.11.2017 23:04
sergg65
Посвящение первому подписчику .
Пишу я модератору
Пишу я модератору
На выходе - зеленая трава.
Грущу , дурак, о славе я
Грущу , дурак, о славе я
Но BUKINA по-прежнему права ...
Глухарев Сергей
01.11.2017 20:12
sergg65
В жизни всегда есть место Сокрытию .
Мои комментарии скрыли модераторы . Но я не Пучдемон . В Брюссель я не поеду . Денег нет . Да и желания нет . А Вам привет
Глухарев Сергей
19.10.2017 23:59
sergg65
Валдай . Это где-то в Сочи ?
Дружить будем с Китаем . Но губу советую закатать .
Глухарев Сергей
19.10.2017 23:00
sergg65
Про импортозамещение
Посмотрел тут сюжет о вертикальных теплицах на светодиодах в Нидерландах . И ведь 90 % помидоров продают в ... Италию smile Для скептиков - вкус можно заказать с точностью до региона . Хочешь бакинские - будут бакинские , хочешь астраханские - будут астраханские .
Не подумайте плохого , в принципе я за импортозамещение . По всей стране засветятся голубыми огоньками теплицы. Мерзнущие самозанятые потянутся в сельское хозяйство . Цены на свинину упадут так , что ее будет импортировать даже Индонезия . Русские мужики станут отказываться от традиционного грузинского вечернего блюда - жричодали . Столица автоматически переходит в Васюки . В России против всех выбирают первую женщину-президента ...
Может все-таки побороться за европейский рынок энергоносителей ?
Глухарев Сергей
11.10.2017 10:15
sergg65
ГМО
ГМО - это генно-модифицированное общество .
Думал что страной последние 20 лет руководят юристы - торжество закона , справедливость и все такое .
А оказалось что генетики .
Выводят суперэффектифный продукт - ГМИ.
ГМИ - это генно-модифицированное избиратель .
Переносит любой климат , питания не требует , в период выборов массово идет на нерест .
Но генетика - это их работа .
А хобби у них - цифровые технологии .
Экономику уже почти оцифровали .
Пытаются тщательно оцифровать душу .
Ребята - ну нельзя делить на ноль .
Глухарев Сергей
28.02.2017 21:40
sergg65
Вот и свершилось .
Я блоггер . Для этого мне пришлось прожить 52 года и совершить множество необдуманных поступков .
Сегодня будем менять образ жизни . И делиться опытом .
Жизненный опыт , как известно — это масса знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся.
Так вот - рассмотрим ситуацию № 1.