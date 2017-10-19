Про импортозамещение

Посмотрел тут сюжет о вертикальных теплицах на светодиодах в Нидерландах . И ведь 90 % помидоров продают в ... Италию smile:omg: Для скептиков - вкус можно заказать с точностью до региона . Хочешь бакинские - будут бакинские , хочешь астраханские - будут астраханские .

Не подумайте плохого , в принципе я за импортозамещение . По всей стране засветятся голубыми огоньками теплицы. Мерзнущие самозанятые потянутся в сельское хозяйство . Цены на свинину упадут так , что ее будет импортировать даже Индонезия . Русские мужики станут отказываться от традиционного грузинского вечернего блюда - жричодали . Столица автоматически переходит в Васюки . В России против всех выбирают первую женщину-президента ...

Может все-таки побороться за европейский рынок энергоносителей ?