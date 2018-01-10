Гвардейцы ЦентроБанка
Опять пойдут в атаку .
Гвардейцы ЦентроБанка
Возьмут с собой собаку .

Расследуют умело
Кто грыз бюджета кость .
Итог - преступник в Лондоне ,
Поймать не удалось .