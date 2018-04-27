"Таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ)."

"Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%."



Темпы роста в сегменте кредитных карт .

Одобренные лимиты выросли на фарт .

Уже карты раздают "Рассрочка"

Не пойму , кто дошел до точки ?



"За отчетный период было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд рублей."



Квартиры все строят и строят

Кредиты берут и берут .

Глядишь лет за 6 так , быть может ,

До края России дойдут …



"Количество новых кредитов в сегменте автокредитования увеличилось на 16%, объемы выдач — на 23% . В I квартале было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд рублей. "



А ездить все негде и негде ,

Коням даже негде скакать .

Но впрочем посмотрим на сумму

А стоит об этом страдать ?



"В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. В первом квартале 2018 года было выдано 5,98 миллиона кредитов наличными на 829,48 миллиарда рублей против 5,44 миллиона кредитов на 589,88 миллиарда рублей годом ранее."



В сегменте кредитов наличными

Трудно прогресс отрицать .

По прежнему много желающих

Купюры в руках подержать .

Тем более их стало больше ,

Красивее стали они .

Одно лишь есть к ним пожелание

Что б "керенками" не нарекли .



ЗЫ. В "наше" время ОКБ это было - Опытно-Конструкторское Бюро .

PS. Впрочем ни к чему хорошему это ни привело ...