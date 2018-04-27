"Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт. Количество новых карт выросло на 66% в годовом отношении, при этом объемы одобренных лимитов выросли на 108%."
Темпы роста в сегменте кредитных карт .
Одобренные лимиты выросли на фарт .
Уже карты раздают "Рассрочка"
Не пойму , кто дошел до точки ?
"За отчетный период было выдано 260,67 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 508,01 млрд рублей."
Квартиры все строят и строят
Кредиты берут и берут .
Глядишь лет за 6 так , быть может ,
До края России дойдут …
"Количество новых кредитов в сегменте автокредитования увеличилось на 16%, объемы выдач — на 23% . В I квартале было выдано 103,68 тыс. кредитов на 80,04 млрд рублей. "
А ездить все негде и негде ,
Коням даже негде скакать .
Но впрочем посмотрим на сумму
А стоит об этом страдать ?
"В сегменте кредитов наличными количество новых кредитов выросло на 10%, при этом объем кредитования увеличился на 41%. В первом квартале 2018 года было выдано 5,98 миллиона кредитов наличными на 829,48 миллиарда рублей против 5,44 миллиона кредитов на 589,88 миллиарда рублей годом ранее."
В сегменте кредитов наличными
Трудно прогресс отрицать .
По прежнему много желающих
Купюры в руках подержать .
Тем более их стало больше ,
Красивее стали они .
Одно лишь есть к ним пожелание
Что б "керенками" не нарекли .
ЗЫ. В "наше" время ОКБ это было - Опытно-Конструкторское Бюро .
PS. Впрочем ни к чему хорошему это ни привело ...
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