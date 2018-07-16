Популярные сообщения

С момента широкого проникновения интернета в нашу жизнь все мы сравниваем цены и делаем покупки онлайн.
Это удобно и часто очень выгодно.
Ведь для того, чтобы привлечь потенциальных покупателей магазины предоставляют скидки, не сравнимые с обычными розничными.
А крупные интернет порталы регулярно устраивают акции, которые важно не пропустить экономному покупателю.
Я много путешествую и всегда нахожу выгодные предложения на отели, авиабилеты, страховку для путешествующих, страховку для перестраховки франшизы rent car и многое другое.
В своем блоге я регулярно выкладываю наиболее значимые акции для самостоятельных туристов:
скидки для бронирования отелей и апартаментов на проверенных и зарекомендовавших себя travel сайтах.
Например при бронировании на AIRBNB Вы можете сразу получить скидку 2100 рублей на первое бронирование! Скидка предоставляется разово, только для зарегистрированных по этой ссылке новых аккаунтов на первое бронирование!
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