Сауна в офисе – залог успешного бизнеса. И это не шутка

Читаю на днях судебное решение про очередное нападение налоговой инспекции на налогоплательщика. На этот раз последний «прокололся» на том, что поставил в офисе массажные кресла. А еще в этом чудесном офисе были весьма неплохие ковры (персидские, наверное), картины (компания утверждает, что это всего лишь копии), панно, гравюры, скульптуры, декоративные деревья и прочие элементы интерьера.
Логика налоговой простая: хотите шиковать – ваше дело, но на налогах при этом не экономьте. А налогоплательщик, покупая всю эту роскошь, уменьшал свой налог на прибыль.
И вот что пишет в своем решении суд по поводу этой истории. «Объекты интерьера необходимы для создания комфортных условий работы сотрудников организации. Комфортные условия повышают производительность труда, а производительность труда, в свою очередь, обеспечивает повышение прибыли организации».
Надо сказать, что данные объекты находились в центральном аппарате управления одной очень крупной госкомпании, поэтому суд добил налоговую еще и следующей фразой. «Поскольку в центральном аппарате на высоком уровне первыми лицами проводятся переговоры, совещания и деловые встречи с зарубежными и российскими партнерами, то такие объекты являются составной частью общепринятого делового этикета и служат поддержанию делового имиджа компании. Приобретение таких основных средств связано непосредственно с увеличением будущих экономических выгод, такие активы необходимы обществу в целях получения экономических выгод от других активов или сокращения потерь экономических выгод в будущем».
Я рассказал об этом своим коллегам и они в ответ прислали мне судебное решение, в котором суд сказал, что сауна на предприятии увеличивает прибыли не хуже массажных кресел в кабинете руководителя. Дословно суд написал: «Сауна эксплуатируется Обществом в представительских целях, поэтому ее использование предназначено для извлечения дохода, то есть в производственных целях».
И все это – не шутки, а чистая правда (могу дать номера судебных актов)! Всех с 1 апреля!
Комментарии 12
Сергей, а Вы дайте всё же №№ судебных актов
Обещанные ссылки:
РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ от 05 марта 2011 г. по делу № А40-99335/10-140-481 (про массажинг)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА от 2 июля 2008 г. по делу N А05-6193/2007 (про саунинг)
"Финансовая газета", 2011, N 7
Вопрос: Организация заказала изготовление десяти портретов руководителя, которые должны быть развешаны во все кабинеты сотрудников. Правомерно ли включать затраты на изготовление данных портретов в расходы при исчислении налога на прибыль, если организация мотивирует их тем, что портрет создает иллюзию присутствия руководителя и повышает производительность труда?
Ответ: Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" установлено, что ....
Поскольку данные расходы произведены не в личных целях, а направлены на повышение экономической эффективности и исходя из того, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск (ст. 2 ГК РФ), в связи с чем фактическое достижение полезного результата не имеет значения, затраты на изготовление портретов руководителя правомерно относить к расходам по налогу на прибыль при их соответствии условиям п. 1 ст. 252 НК РФ.
Если дать волю налоговой дак она любой мало-мальски хороший ремонт может "шиком" признать. А сколько разборок было по поводу оплаты доставки в офис питьевой воды, или оплаты питания сотрудников?
У нас ведь все хорошо: подарки НДСом облагаем, а на одаряемых сведения по НДФЛ должны подавать.
Так что может быть и правильно суд поступил. В конце концов затраты то для конторы сделаны, а способы ведения хозяйственной деятельности налоговая навязывать ну никак не вправе
Я не против того, чтобы подобные расходы уменьшали налогооблагаемую прибыль. Ну уменьшит одна контора свою прибыль, зато другая - увеличит. Но меня забавляет мотивировка.