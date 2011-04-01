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Сауна в офисе – залог успешного бизнеса. И это не шутка

01.04.2011 07:31 12 2 626 просмотров
Читаю на днях судебное решение про очередное нападение налоговой инспекции на налогоплательщика. На этот раз последний «прокололся» на том, что поставил в офисе массажные кресла. А еще в этом чудесном офисе были весьма неплохие ковры (персидские, наверное), картины (компания утверждает, что это всего лишь копии), панно, гравюры, скульптуры, декоративные деревья и прочие элементы интерьера.

Логика налоговой простая: хотите шиковать – ваше дело, но на налогах при этом не экономьте. А налогоплательщик, покупая всю эту роскошь, уменьшал свой налог на прибыль.

И вот что пишет в своем решении суд по поводу этой истории. «Объекты интерьера необходимы для создания комфортных условий работы сотрудников организации. Комфортные условия повышают производительность труда, а производительность труда, в свою очередь, обеспечивает повышение прибыли организации».

Надо сказать, что данные объекты находились в центральном аппарате управления одной очень крупной госкомпании, поэтому суд добил налоговую еще и следующей фразой. «Поскольку в центральном аппарате на высоком уровне первыми лицами проводятся переговоры, совещания и деловые встречи с зарубежными и российскими партнерами, то такие объекты являются составной частью общепринятого делового этикета и служат поддержанию делового имиджа компании. Приобретение таких основных средств связано непосредственно с увеличением будущих экономических выгод, такие активы необходимы обществу в целях получения экономических выгод от других активов или сокращения потерь экономических выгод в будущем». smile:o

Я рассказал об этом своим коллегам и они в ответ прислали мне судебное решение, в котором суд сказал, что сауна на предприятии увеличивает прибыли не хуже массажных кресел в кабинете руководителя. Дословно суд написал: «Сауна эксплуатируется Обществом в представительских целях, поэтому ее использование предназначено для извлечения дохода, то есть в производственных целях». smile:D

И все это – не шутки, а чистая правда (могу дать номера судебных актов)! Всех с 1 апреля!

smile8)

Комментарии 12

Сергей Попов  (sonnert)
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Выходит, что покупка Мерседесов для МО значительно увеличивает обороноспособность страны... Как и покупка дорогих кроватей для МВД обеспечивает мягкую эволюцию из милиции в полицию
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Шаблон я привел. Дальше уже креативте в меру своей фантазии и кошелька. Хотите - мерседесы покупайте, хотите - боинги.
Сергей Попов  (sonnert)
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Я-то это учёл. Вот только в судах наших не прецендентное право. Не факт, что другой судья оценит это по-своему. Вот ссылка на Пленум ВАС за №53 уже впечатляет.
Сергей, а Вы дайте всё же №№ судебных актов
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Ссылка на пленум 53 тогда имеет вес, когда эта ссылка делается или самим ВАСей, или большим количеством судов по однотипным делам. Все прочие варианты - не более, чем спекуляции, так как указанным пленумом при должной сноровке можно обосновывать прямо противоположенные вещи.

Обещанные ссылки:

РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ГОРОДА МОСКВЫ от 05 марта 2011 г. по делу № А40-99335/10-140-481 (про массажинг)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА от 2 июля 2008 г. по делу N А05-6193/2007 (про саунинг)
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Я слышал про теннисные столики и бильард, но про сауну слышу впервые smile:D smile:D А что!? smile:) Обычаями делового оборота в России с древнейших времен было принято ходить в баню, поэтому этим и надо доказывать экономическую обоснованность, там, наверное, проще договариваться с партнерами smile:D smile:D smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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По той же логике у нас суды и расходы на алкоголь, потребленный на переговорах, могут признать (да вроде и признают) представительскими расходами. И не надо говорить, что потреблять в рабочее время на рабочем месте могут только виноделы. Обычаи сильнее!
Людмила  (Luydmila D)
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А как вам это? (размещено в Консультант+)
"Финансовая газета", 2011, N 7

Вопрос: Организация заказала изготовление десяти портретов руководителя, которые должны быть развешаны во все кабинеты сотрудников. Правомерно ли включать затраты на изготовление данных портретов в расходы при исчислении налога на прибыль, если организация мотивирует их тем, что портрет создает иллюзию присутствия руководителя и повышает производительность труда?
Ответ: Пунктом 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" установлено, что ....
Поскольку данные расходы произведены не в личных целях, а направлены на повышение экономической эффективности и исходя из того, что предпринимательская деятельность осуществляется на свой риск (ст. 2 ГК РФ), в связи с чем фактическое достижение полезного результата не имеет значения, затраты на изготовление портретов руководителя правомерно относить к расходам по налогу на прибыль при их соответствии условиям п. 1 ст. 252 НК РФ.

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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А кто ответ писал? Или даже не так: там приводится ссылка на судебную практику (ППВАС №53 не в счет)?
Людмила  (Luydmila D)
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Полностью получится долго и не весело- посмотрите в Консультанте smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
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Сергей, а Вы сами то к этому как относитесь?
Если дать волю налоговой дак она любой мало-мальски хороший ремонт может "шиком" признать. А сколько разборок было по поводу оплаты доставки в офис питьевой воды, или оплаты питания сотрудников?
У нас ведь все хорошо: подарки НДСом облагаем, а на одаряемых сведения по НДФЛ должны подавать.
Так что может быть и правильно суд поступил. В конце концов затраты то для конторы сделаны, а способы ведения хозяйственной деятельности налоговая навязывать ну никак не вправе
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Как я отношусь к тому, что суд признал обоснованными расходы на покупку массажных кресел?
Я не против того, чтобы подобные расходы уменьшали налогооблагаемую прибыль. Ну уменьшит одна контора свою прибыль, зато другая - увеличит. Но меня забавляет мотивировка.
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Пару лет назад удалось побывать на одном из семинаров, организуемых ФНС России, народу было очень много, и по окончании лекции специалист ФНС оставляет время для вопросов. Из зала поступают записки с вопросами, которые больше всего беспокоят общественность. Вдруг лектор зачитывает вопрос об обеспечении работников питьевой водой. Некоторые из зала уже не выдерживают и кричат "смотрите в консультанте, там по этой проблеме 1000 консультаций, статей и писем МФ, все давно уже написано !!!". Но человек из зала снова спрашивает «так можно или нельзя» smile:D smile:D !? Иногда задаешься вопросом, представляете сколько бы сэкономили бумаги, времени и сил, если бы подобные вопросы решили принципиально smile:)
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