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Что должно произойти с ценой золота, если старателям увеличивают налоговое бремя?

05.04.2011 12:48 6 1 515 просмотров
В юриспруденции есть очень много условностей. Например, в определенных ситуациях считается, что письмо было получено на шестой день после отправки. На самом деле оно может придти и раньше, а может никогда не придти, но считается, что оно пришло на шестой день. Это юридическая фикция.

Другая фикция применяется при ответе на вопрос, что считать золотом для целей его обложения налогом на добычу полезных ископаемых. Ответ на этот вопрос стоит очень дорого, поскольку чем позже золото на своем технологическом пути начнет облагаться налогами, тем больше налоговых льгот можно будет к нему применить (пусть это звучит по-обывательски для уха профессионала, зато доступно для широкого круга читателей).
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Сегодня было опубликовано судебное постановление, которое станет прецедентным. Многие золотодобывающие компании будут вынуждены доплатить в бюджет солидные суммы налогов, поскольку, по мнению налоговых органов и судей, неправильно определяли ту кондицию золота, которая должна облагаться налогом на добычу полезных ископаемых, а потому применяли слишком много налоговых льгот.

Для справки: только за 1 год крупная золотодобывающая компания, «создавшая» своим делом указанный выше прецедент, была вынуждена доплатить в бюджет около 200 млн. руб.

Ну и вопрос для обсуждения: повлияет ли этот прецедент на рынок акций российских золотодобывающих компаний и как именно? Может ли наша локальная налоговая проблема изменить цену на золото?

smile8)

Комментарии 6

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
повлияет ли этот прецедент на рынок акций российских золотодобывающих компаний


Это про полиметалл и полюс что ли? Дык, те кто тарят их, считая тихой гаванью, в такие детали не вдаются smile:(
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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И все же: что вы думаете, будут последствия у нового прецедента кроме многомиллионных доначислений золотодобывающим компаний?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Какие там последствия.. Ну подоили немного, а там откатят кому надо, соптимизируют что надо, двоюродного племянника кого надо пристроят вице-президентом и всё устаканится smile:)
На нашем рынке риск того, что российское "как бы государство" вдруг ни с того, ни с сего начнёт вести себя как "слон в посудной лавке" считается не форс-мажором, а вполне себе повседневной реальностью.. smile:cry:
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Вы исходите из того, что у этой истории не будет печального продолжения. Я не хочу вас разубеждать. Но давайте допустим, что подобные доначсиления пройдут сразу по многим компаниям. Будет ли это иметь хоть какое-то значение с точки зрения инвесторов?
Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Цитата
Будет ли это иметь хоть какое-то значение с точки зрения инвесторов?


Учитывая, что наши инвесторы - это по большей части спекулянты - лузеры, фундаментальные факторы имеют значение только тогда, когда они по своему вектору совпадают с вектором настроений (или сентиментом smile:) ) на рынке. Ну вот скажем электроэнергетика в прошлом году хорошо стрельнула, понятно что и подкорректироваться бы неплохо, и тут очень кстати на неё наезд чинуш пришёлся - решили таки позаботиться о бедном населении, страдающем от растущих по экспоненте тарифов (оно и понятно, выборы не за горами, а рейтинги у наших тандемократов совсем скисли smile:) )
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