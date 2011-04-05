Что должно произойти с ценой золота, если старателям увеличивают налоговое бремя?

В юриспруденции есть очень много условностей. Например, в определенных ситуациях считается, что письмо было получено на шестой день после отправки. На самом деле оно может придти и раньше, а может никогда не придти, но считается, что оно пришло на шестой день. Это юридическая фикция.
Другая фикция применяется при ответе на вопрос, что считать золотом для целей его обложения налогом на добычу полезных ископаемых. Ответ на этот вопрос стоит очень дорого, поскольку чем позже золото на своем технологическом пути начнет облагаться налогами, тем больше налоговых льгот можно будет к нему применить (пусть это звучит по-обывательски для уха профессионала, зато доступно для широкого круга читателей).
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Сегодня было опубликовано судебное постановление, которое станет прецедентным. Многие золотодобывающие компании будут вынуждены доплатить в бюджет солидные суммы налогов, поскольку, по мнению налоговых органов и судей, неправильно определяли ту кондицию золота, которая должна облагаться налогом на добычу полезных ископаемых, а потому применяли слишком много налоговых льгот.
Для справки: только за 1 год крупная золотодобывающая компания, «создавшая» своим делом указанный выше прецедент, была вынуждена доплатить в бюджет около 200 млн. руб.
Ну и вопрос для обсуждения: повлияет ли этот прецедент на рынок акций российских золотодобывающих компаний и как именно? Может ли наша локальная налоговая проблема изменить цену на золото?
Комментарии 6
Это про полиметалл и полюс что ли? Дык, те кто тарят их, считая тихой гаванью, в такие детали не вдаются
На нашем рынке риск того, что российское "как бы государство" вдруг ни с того, ни с сего начнёт вести себя как "слон в посудной лавке" считается не форс-мажором, а вполне себе повседневной реальностью..
Учитывая, что наши инвесторы - это по большей части спекулянты - лузеры, фундаментальные факторы имеют значение только тогда, когда они по своему вектору совпадают с вектором настроений (или сентиментом ) на рынке. Ну вот скажем электроэнергетика в прошлом году хорошо стрельнула, понятно что и подкорректироваться бы неплохо, и тут очень кстати на неё наезд чинуш пришёлся - решили таки позаботиться о бедном населении, страдающем от растущих по экспоненте тарифов (оно и понятно, выборы не за горами, а рейтинги у наших тандемократов совсем скисли )