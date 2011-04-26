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3 мая - последний день декларационной кампании 2010 года

26.04.2011 13:31 16 3 045 просмотров
Вчера вспомнил, что в сентябре поменял железного коня.
- А декларацию сдали? - спросили меня в собственном офисе, - осталась неделя.

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Все как в поговорке "сапожник без сапог". Пришлось вспомнить, как заполняется декларация по НДФЛ. С помощью моих опытных в этом деле коллег и специальной программки все оказалось довольно просто и заняло у меня 10 минут, включая ксерокопирование приложений и заполнение почтовых квитанций.

Осталось только на почту сходить. Но это я точно успею. А чтобы вы тоже успели, решил написать об этом в блоге.

Кстати, хотя последний срок сдачи декларации 30 апреля, но в этом году срок переносится на первый рабочий день мая, то есть 3 мая. Если вам не хватит даже этих дополнительных дней, то, чтобы не нарушать закон, отправьте по почте хотя бы пустую декларацию с заполненной первой страницей (но обязательно ценным письмом с описью вложения, чтобы потом вы могли доказать факт отправки). После этого у вас будет еще несколько недель, чтобы отправить в инспекцию полную декларацию.

smile8)

Комментарии 16

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Что-то унынием повеяло smile:(
Это что, как машинку продам, так пойду ндфл сдавать что ли... Уууу...
iamvs  (iamvs)
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А ты не продавай! Подари кому-нибудь. Сразу полегчает, настроение поднимется, прямо сейчас.
Мне, например. "Бери мое добро и заполнение декларации в придачу". Я и налог заплачу, чтобы всем было хорошо.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Заманчивое предложение, не скрою.
А то такие грозные плакаты, что я уже стал думать, может я что-то не заплатил, но вроде сплю спокойно smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Раньше был закон о том, что если коню более 3-х лет, то в случае его продажи вроде бы никаких деклараций не требуется, а как сейчас?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Если три года владели, то можете не подавать декларацию (п. 17.1 ст. 217 и абз. 2 п. 4 ст. 229 НК РФ). Эти нормы, кстати, относительно новые. Они только второй год работают. Раньше надо было по любому декларацию подавать, даже если доход = 0. smile:evil:
Сергей Савельев  (kev)
#
Спасибо, про "раньше" я как раз и подразумевал ситуацию годичной давности. smile:)
Михаил Михайлович  (Мишань)
#
Нет, не по-любому. Я пытался сдать нулевую декларацию, т.е.
с нулями в доходе, но инспектор сказала, что от "физиков " такие не берём.
После короткой беседы, я написал заяву, что машину передал безвозмездно, а декларацию оставил себе. smile:D
Пусть теперь запрашивают все МРЭО нашего города, если им это надо. smile:wall:

РЗ^ к сожалени., я продал машину по гендоверке, отсюда весь геморрой. smile:(
jeny jeny  (777jenyjeny)
#
Добрый день. какие на ваш взляд проблемы в формировании налоговой базы ндфл???
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Продажа авто по ген. доверенности может осложнить процесс декларирования доходов. Если доверенное лицо продает авто и доверителю как собственнику приходит требование из ИФНС, он вправе задекларировать максимальный размер вычета (не имея документов) или, на крайний случай, сумму, полученную при передачи авто по доверенности. Однако если доверенное лицо продает авто по цене выше, чем задекларированная собственником, в этом случае у него могут возникнуть негативные налоговые последствия, т.к. как правило, он не знает реальную цену продажи своего авто и зачастую теряет контакты с доверенным лицом (а доверенное лицо права на вычет не получает в принципе).
Шарухин Антон  (toshik80)
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Сергей программка действительно отличная
Сам все за 10 минут заполнил
Кстати очередь в налоговой была не более 15 минут. Вроде как навели порядок (по крайней мере у нас)
Теперь буду ждать возврата НДФЛ (у меня квартирный вычет). В прошлом году все четко было, за два месяца вернули. Как сказала мой инспектор "Пакет документов полный соберите и мы вам все быстро сделаем". и после этого прочитала лекцию как все подать правильно. В прошлом году все сделал согласно "полученных инструкций" и проблем действительно не было.
В ПФР бы еще порядок навели... А то вводить необходимость сдачи декларации о фикс.платежам - это по-моему слишком. И при этом без дискеты не принимают.
Кстати Сергей... маленький вопросик по Вашей специальности:
Мне ПФР в апреле 2011го начислил пени за несвоевременную уплату взносов аж за 2002 год. Это правомерно? Срок давности давно истек
Игорь Молчанов  (Master4465)
#
Здравствуйте Сергей. Если я получаю в наследство сумму в инвалюте, которая переводится на мой банковский счёт, каковы мои действия по уплате налогов? Уплата налогов со всей суммы сразу или же по мере расходования средств ежегодно?
Владимир Котлубовский  (Kotolga)
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Здравствуйте! вопрос по предоставлению имущественного вычета: мы с мужем приобрели квартиру путем обмена свой на квартиру с большей площадью, и ,соответственно, с доплатой, договор на квартиру оформлен, как договор мены с доплатой, так вот можем ли мы претендовать на имущественный вычет?? надеюсь на ваш совет
Эдуард Шевченко  (ed2004)
#
Разъясните: Если я зарегистрируюсь предпринимателем, что я как индивидуальный предприниматель (основной код ОКВЭД 52.63 прочая розничная торговля вне магазинов) не являясь производителем, а продавцом буду применять:
• единый налог на вмененный доход (ЕНВЭД)?
• или должен уплачивать налог в связи с применением УСН?
• или применять общую систему налогообложения?
Спасибо!
Эдуард Шевченко  (ed2004)
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Извините не дописал- если я буду реализовывать товар, продукцию организациям и они со мной будут расчитываться по безналу? После выставленных мной счетов! Но товар будут брать не для перепродажи, а для употребления персоналом. Спасибо!
Роман™  (Устин Акимыч)
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Кстати да, необходима законодательная инициатива, закрепляющая обязание работодателя предоставлять оплачиваемый выходной день для налогоплательщика, решившего заполнить и подать 3НДФЛ. Исполнить, тыкскыть, свой гражданский долг. Желающих может стать больше smile:D
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