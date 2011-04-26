3 мая - последний день декларационной кампании 2010 года

Вчера вспомнил, что в сентябре поменял железного коня.
- А декларацию сдали? - спросили меня в собственном офисе, - осталась неделя.
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Все как в поговорке "сапожник без сапог". Пришлось вспомнить, как заполняется декларация по НДФЛ. С помощью моих опытных в этом деле коллег и специальной программки все оказалось довольно просто и заняло у меня 10 минут, включая ксерокопирование приложений и заполнение почтовых квитанций.
Осталось только на почту сходить. Но это я точно успею. А чтобы вы тоже успели, решил написать об этом в блоге.
Кстати, хотя последний срок сдачи декларации 30 апреля, но в этом году срок переносится на первый рабочий день мая, то есть 3 мая. Если вам не хватит даже этих дополнительных дней, то, чтобы не нарушать закон, отправьте по почте хотя бы пустую декларацию с заполненной первой страницей (но обязательно ценным письмом с описью вложения, чтобы потом вы могли доказать факт отправки). После этого у вас будет еще несколько недель, чтобы отправить в инспекцию полную декларацию.
Комментарии 16
Это что, как машинку продам, так пойду ндфл сдавать что ли... Уууу...
Мне, например. "Бери мое добро и заполнение декларации в придачу". Я и налог заплачу, чтобы всем было хорошо.
А то такие грозные плакаты, что я уже стал думать, может я что-то не заплатил, но вроде сплю спокойно
с нулями в доходе, но инспектор сказала, что от "физиков " такие не берём.
После короткой беседы, я написал заяву, что машину передал безвозмездно, а декларацию оставил себе.
Пусть теперь запрашивают все МРЭО нашего города, если им это надо.
РЗ^ к сожалени., я продал машину по гендоверке, отсюда весь геморрой.
Сам все за 10 минут заполнил
Кстати очередь в налоговой была не более 15 минут. Вроде как навели порядок (по крайней мере у нас)
Теперь буду ждать возврата НДФЛ (у меня квартирный вычет). В прошлом году все четко было, за два месяца вернули. Как сказала мой инспектор "Пакет документов полный соберите и мы вам все быстро сделаем". и после этого прочитала лекцию как все подать правильно. В прошлом году все сделал согласно "полученных инструкций" и проблем действительно не было.
В ПФР бы еще порядок навели... А то вводить необходимость сдачи декларации о фикс.платежам - это по-моему слишком. И при этом без дискеты не принимают.
Кстати Сергей... маленький вопросик по Вашей специальности:
Мне ПФР в апреле 2011го начислил пени за несвоевременную уплату взносов аж за 2002 год. Это правомерно? Срок давности давно истек
• единый налог на вмененный доход (ЕНВЭД)?
• или должен уплачивать налог в связи с применением УСН?
• или применять общую систему налогообложения?
Спасибо!