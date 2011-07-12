Банковская практика по НДС развивается

Постепенно развивается судебная практика по вопросу исчисления НДС банками при реализации своего имущества. В хорошо известном налоговым специалистам деле Азия-Инвест-Банка суд сформулировал идею, что банки могут одновременно использовать п. 5 ст. 170 НК РФ и п. 3 ст. 154 НК РФ.
Такое совмещение позволяет банкам, например, при реализации предметов залога исчислять НДС с межценовой разницы, а не полной продажной стоимости имущества. При этом по своей прочей деятельности, облагаемой НДС, банки будут платить НДС с полной стоимости реализации, как это предусматривает п. 5 ст. 170 НК РФ.
Именно так поступил Азия-Инвест-Банк. Он применял п. 5 ст. 170 НК РФ, но при реализации принадлежащего ему здания исчислил НДС с межценовой разницы, что позволило ему сэкономить почти 8 миллионов рублей.
Однако, как следовало из судебного акта, в деле Азия-Инвест-Банка был один нюанс – здание не использовалось банком в своей деятельности. В рамках проводимых моей компанией круглых столах по налогообложению банков мне приходилось слышать, что этот нюанс имеет ключевое значение. Как выяснилось, это не так.
7 июля 2011 года Арбитражный суд г. Москвы рассмотрел дело Трастового Республиканского Банка, в решении по которому прямо указал, что не видит никаких проблем в совмещении п. 5 ст. 170 НК РФ и п. 3 ст. 154 НК РФ, если банк использовал свое помещение перед его продажей. Если это решение устоит при пересмотре, то это даст банкам дополнительные возможности по налоговой экономии.
У кого нет доступа к базам с судебными решениями пишите – я вышлю вам его на e-mail.
Комментарии 11
мой ящик sonnert@yandex
...в статье 170:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) приобретения банками, применяющими порядок учета налога, предусмотренный пунктом 5 настоящей статьи, товаров, в том числе основных средств и нематериальных активов, имущественных прав, которые в дальнейшем реализуются банками до начала использования для осуществления банковских операций, для сдачи в аренду или до введения в эксплуатацию.»;
Таким образом, получается, что п.3 ст.154 НК РФ банки вправе применить если до момента реализации не используют имущество в банковской деятельсности (а также для сдачи в аренду)
Да, получается, что указанная норма Кодекса должна применяться к имуществу, реализуемому после 1 октября 2011 года (даты начала применения Федерального закона 245-ФЗ). Вопрос только по дате приобретения имущества, до 1.10.11 можно? Или только после?
С учетом 245-ФЗ, решение не устоит. Одновременно использовать п. 5 ст. 170 НК РФ и п. 3 ст. 154 НК РФ, можно только с учетом пп. 5 п.2 ст.170 (т.е. в отношении имущества приобретенного для перепродажи). Одновременно банкам можно использовать п. 3 ст. 154 НК РФ и п. 4 ст. 170 НК РФ, т.е. отказаться от права применять п. 5 ст. 170.