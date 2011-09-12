Платите налоги через терминалы? Можете поплатиться!

Федеральной налоговой службе не нравится бизнес платежных агентов. Ну не то, чтобы совсем не нравится - не нравится, что те перечисляют налоговые платежи. Если вы как налогоплательщик уже что-то успели заплатить через платежного агента, то можете получить неприятный сюрприз в не очень отдаленном будущем.
Попалось мне на глаза письмо Федеральной налоговой службы от 15 августа 2011 г. № ПА-4-1/13293, смысл которого сводится к одному. Перечисление денежных средств в счет уплаты налоговых платежей через платежных агентов и банковских платежных агентов, в том числе с использованием принадлежащих им платежных терминалов и банкоматов или посредством сети Интернет, незаконно.
________________________________
С одной стороны, ФНС не нравится, что указанные агенты дерут денежку за свои услуги, даже если перечисляют налоги. И это вроде бы нехорошо, поскольку согласно п. 2 ст. 60 Налогового кодекса РФ плата за операции по перечислению налогов не взимается. Но так ведь эта же статья для банков! А если налогоплательщик хочет заплатить через агента и готов оплатить услуги агента, то чего же в этом незаконного?!
С другой стороны, ФНС может легко начать признавать налоговые обязанности тех, кто платит через агентов, неисполненными. Вот вам кажется, что вы заплатили налог, а ФНС будет считать, что нет. Как следствие: налоговики будут пытаться взыскать этот платеж еще раз, а заодно оштрафуют вас на 20% и пени за пользование казенными деньгами взыщут.
Комментарии 11
Ну извините платить налоги через Яндекс.Деньги по-моему это совсем не нужная экзотика. Тем более, что открыть счет, получить пластик и через интернет банк платить налоги никто не мешает. Предложений предостаточно.
Так, что лично мне от такого шага ФНС ни жарко ни холодно.
Но все-таки интересно, а они в этом письме на какие статьи НК РФ ссылаются. Что конкретно мы нарушаем?
Именно так рассуждает ФНС. Только никто не говорит ФНС, что это единственный способ. Ну хочется людям.
А вы кто: агент или налогоплательщик? Если агент, то ничего не нарушаете. Запрет брать комиссию с налоговых плтежей на вас не распространяется. Запрета принимать деньги от налогоплательщиков с с целью перечислить их в бюджет не существует.
Если же вы налогоплательщик, то вы тоже ничего не нарушаете, но согласно ст. 45 НК РФ ваши действия не образуют факта исполнения налоговой обязанности (таково толкование ФНС). Соответственно, если вы не продублируете свой платеж через банк (или иным предусмотренным в ст. 45 НК РФ способом), то ФНС будет считать, что вы не заплатили налог. А вот это уже правонарушение. Иногда оно карается турьмой.
А что очень многим хочется налоги через Яндекс.Деньги платить? Там 3% комиссия за перевод. А в банке бесплатно, даже через интернет
На мой взгляд налоговая пытается просто упорядочить свою работу и я бы не сказал, что от такого решения будет очень много пострадавших
Тот же вопрос можете задать относительно любого перевода (даже неналогового). У платежных агентов не самые лучшие тарифы, но как-то они живут.
Я ведь не пойду в терминал платить за сотовый зная, что там с меня 6 руб возьмут, а в интернет банке не возьмут ничего. Но таких как я - определенный процент, а платежные агенты живут за счет всех остальных.
И этим "остальным" я бы дал добрый совет "откройте счет в банке и подружитесь с интернетом" и эта ситуация вас не коснется.
И вообще... через терминалы сбербанка которые есть на каждом углу налоги очень даже платятся. Может быть есть проблемы, но тем не менее сервис вроде как работает.
Вопрос про комиссию не понял. С комиссией проблем меньше всего: главная проблема, как я уже сказал, в том, что ФНС ограничивает способы, которыми налогоплательщик может заплатить налоги. Это ограничение ФНС выводит из ст. 45 НК РФ, где, действительно, нет ни слова про платежных агентов.
В свое время (да и сейчас тоже встречается) существовала огромная судебная практика по вопросу, а исполнил ли налогоплательщик свою обязанность по уплате налогов, если он использовал для этого так называемый "проблемный" банк. Налорги требовали уплачивать налоги еще раз, но уже через работающий банк. Кому-то удавалось отбиться, а кому-то нет.
Это очень похоже на то, о чем идет речь сейчас: а исполнил ли налогоплательщик свою обязанность по уплате налогов, если он использовал для этого платежного агента. Таких очень вероятно могут начать заставлять платить налоги еще раз.