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Вышка поставит точку в вопросе НДС при реализации банками имущества

22.11.2011 14:32 1 2 202 просмотра
В третий раз пишу про НДС. Но что я могу сделать, если на этот раз этот вопрос станет предметом рассмотрения самого Высшего Арбитражного Суда.

Не хочу повторяться, поэтому за подробностями отсылаю к своим старым сообщениям:
http://www.banki.ru/blog/shapovalov/1514.php
http://www.banki.ru/blog/shapovalov/311.php

Что касается дела, которое попало в ВАС РФ, то его № ВАС-12030/11 (дело банка "Таврический"). Если не сможете его найти, то пишите мне на e-mail - я вам вышлю определение ВАС РФ. Окончательное постановление по делу будет еще не скоро - наверное, весной.

smile8)

Комментарии 1

Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Ситуация схожа с делом "Азия Инвест Банк": банк приобрел имущество, которое не использовал в банковской деятельности, в расходы НДС не включал и затем при продаже применил п. 3 ст. 154 НК РФ, т.е. межценовую разницу.
Интересно - чем они отличаются кроме того, что в данном случае у банка было два внутренних налоговых документа, которые противоречили друг другу, может это и смутило кассацию?
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