Вышка поставит точку в вопросе НДС при реализации банками имущества

В третий раз пишу про НДС. Но что я могу сделать, если на этот раз этот вопрос станет предметом рассмотрения самого Высшего Арбитражного Суда.
Не хочу повторяться, поэтому за подробностями отсылаю к своим старым сообщениям:
http://www.banki.ru/blog/shapovalov/1514.php
http://www.banki.ru/blog/shapovalov/311.php
Что касается дела, которое попало в ВАС РФ, то его № ВАС-12030/11 (дело банка "Таврический"). Если не сможете его найти, то пишите мне на e-mail - я вам вышлю определение ВАС РФ. Окончательное постановление по делу будет еще не скоро - наверное, весной.
Комментарии 1
Интересно - чем они отличаются кроме того, что в данном случае у банка было два внутренних налоговых документа, которые противоречили друг другу, может это и смутило кассацию?