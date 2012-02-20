Что банку хорошо, то его клиенту ...

Хочу обсудить с налоговыми специалистами банков одну историю, о которой я узнал, находясь с другой стороны. Не, не в смысле на стороне налоговых органов. На стороне клиента банка.
Недавно мы завершили налоговый аудит крупного налогоплательщика и среди прочих рисков выявили следующую ситуацию. Налогоплательщик заплатил банку миллиардную комиссию за выдачу кредита (формулировка может быть неточная, но смысл схожий), которая была установлена как некий процент от кредитной линии.
Налогоплательщик на указанную комиссию целиком и сразу уменьшил свою прибыль. А между тем Минфин рекомендует признавать такие комиссии процентами и уменьшать прибыль не одномоментно, а равномерно в течение срока кредита.
Такое разъяснение, очевидно, невыгодно кредиторам, но крайне выгодно банкам. И мой вопрос к банковским специалистам: если вы все еще практикуете подобные комиссии, то как вы их учитываете в доходах: сразу и одномоментно или же растягиваете удовольствие?
Комментарии 21
Т.е. выплата связана с наступлением события. По-моему что у банка что у клиента должна вставать на расходы (доходы) единовременно, так как услуга по выдаче кредита предоставлена единовременно.
А проценты они и есть проценты. Это арендная плата за пользование чужими деньгами.
Арбитражная практика на чьей стороне?
Проблема только в этом. Пускай налогоплательщик обратиться в банк и изменит кредитный договор, где будет указана фиксированная сумма комиссии на которую он целиком и сразу уменьшил свою прибыль. Банку без разницы, он так же сразу отнес эту комиссию в доход.
Кредитную линию можно расходовать потихонечку и тогда комиссию ставим на расходы в том месяце и в том объеме, как осушаем лимит кредитной линии.
ИМХО...
2. На всякий случай, если не читали. В п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 N 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре» сказано, что такого рода действия как «выдача кредита» не создают для клиента банка какого-либо отдельного имущественного блага, не связанного с заключенным сторонами кредитным договором, или иного полезного эффекта. Поэтому, если договором предусмотрена уплата единовременной комиссии за выдачу кредита, то с точки зрения российского законодательства такое условие договора является ничтожным.
Это сказано не про кредиты физикам.
Хотите сказать, что если единовременная комиссия, то с точки зрения российского законодательства такое условие договора является ничтожным, а если как некий процент от кредитной линии, то это плата за кредит?
Не важно как называется комиссия и как она берется (единовременно или в процентах), важно за какие услуги банка. Если банк утверждает, что комиссия (за выдачу), есть плата за пользование кредитом, суд не сможет такое условие договора признать ничтожным.))
Истории типа вашей редки (в смысле суммы комиссии) поэтому проще признать комиссию на дату совершения операции, чем распределять ежемесячно. Но вполне возможно, что банк вашего клиента и "растянул удовольствие". Сумма большая, я бы растянул. ))
1) комиссия за выдачу кредита или открытие кредитной линии (что одно и тоже в нашем случае). В налоговом учете в доходах признается единовременно на момент выдачи кредита (всегда зависит от суммы кредита и устанавливается в %).
2) комиссия за неспользованный лимит по кредитной линии. В налоговом учете распределяется на период.
2. Я правильно понимаю, что это комиссия взимается регулярно?
Кстати, в свете письма ВАС № 147 вы не перестали практиковать свои комиссии?
В ходе налоговой проверки установлено занижение обществом налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в результате неправомерного отнесения (в силу пп. 15 п. 1 ст. 265 НК РФ) единовременно на расходы затрат по уплате комиссии банка за услуги по выдаче кредита (кредитная линия). Поскольку сумма комиссионного вознаграждения банка за услуги по выдаче кредита (каждого из траншей в пределах лимита выдачи) определена договором в процентах от суммы выданного транша, инспекция посчитала такое вознаграждение процентом за кредит, подлежащим включению для целей налогообложения прибыли в состав расходов в виде процентов по кредиту в порядке, установленном ст. 269 НК РФ.
Однако суд сделал вывод о необоснованном применении налоговым органом положений указанной статьи. Комиссия банка взимается за специальные услуги кредитного учреждения по выдаче денежных средств и не является процентом за пользование кредитом. Размер комиссионного вознаграждения находится в прямой зависимости от суммы выданных денежных средств и срока их возврата. Поскольку сумма транша в пределах лимита выдачи определяется желанием заемщика и не может быть заранее известна кредитору, банк устанавливает размер комиссии в процентном соотношении от выданной суммы, комиссионное вознаграждение выплачивается единовременно и не зависит от срока кредитования.
Таким образом, комиссионное вознаграждение, уплаченное заемщиком банку за выдачу кредита, правомерно отнесена обществом в уменьшение налогооблагаемой прибыли в полной сумме.
Если заемщик вправе списать комиссию единовременно, то и кредитор следуя принципу зеркальности также учитывает плату единовременно, т.к. услуга считается оказанной в момент выдачи кредита и не зависит от дальнейших действий заемщика.
2) Да, все правильно. Комиссия за неиспользованный лимит по кредитной линии (или за поддержание кредитной линии) взимается регулярно, если кредитная линия заемщиком выбрана не полностью (если полностью - то не взимается).
- Постановление ФАС СЗО от 02.07.2008 N А05-6193/2007 (Определением ВАС РФ от 31.10.2008 N 13946/08 отказано в передаче данного дела в Президиум);
- Постановление ФАС МО от 03.06.2009 N КА-А40/4667-09
Я уверен, что если, допустим, задать вопрос Минфину с позиции банка, то ответ будет непредсказуем. Далеко не факт, что он скажет "относите частями". Лично я в этом сомневаюсь.
По смыслу 25 главы услуга считается оказанной в момент выдачи денег и не зависит от каких-либо факторов (в том числе и от срока действия договора). Если следовать логике Минфина то при изменении срока действия кредитного соглашения нужно будет постоянно корректировать сумму комиссии, которая приходится на соответствующий месяц, т.к. меняется период, по которому Минфин советует нам распределять комиссию. А что тогда делать с уже учтенными суммами за прошлые периоды? Можно ли будет все изменения отразить в текущем периоде или надо сдавать уточненку (если вдруг окажется, что заключено допсоглашение об изменении сроков и графика).
Кстати, по 302-П (там тоже метод начисления) в бухучете такие комиссии банками учитываются также единовременно (почти по всем комиссионным доходам принципы признания совпадают).
1) Оно не учитывает новое отношение ВАС РФ к правовой природе комиссий. Никаких "специальных услуг кредитного учреждения", связанных с выдачей кредита, не существует. Во времена дела ФАС СЗО это понимание еще не сложилось, а потому прокатывали вот такие трактовки комиссий как плата за спецуслуги.
2) Пожалуй, в любом споре, даже самом безнадежном для вас, есть место надежде, что дело закончится в вашу пользу. В споре есть две стороны и когда вторая сторона тупит, то это увеличивает шансы первой стороны. В данном деле налорг не попытался даже сослаться на п. 3 ст. 43 НК РФ, которая имеет приоритет перед всеми ГК мира вместе взятыми. Согласно указанной норме признать комиссию процентами по кредиты не составит никакого труда. Если бы суды СЗО рассмотрели этот довод и смогли бы его отвести, то тогда их решения были бы очень даже полезны. А сейчас получается, что налорг толком не спорил и суд удовлетворил налплата не потому, что тот объективно прав, а потому что "налорг не доказал".
По поводу как распределять? Я бы не стал сильно заморачиваться: есть предельный срок кредитной линии - вот на него и размазываем. Если будет допик на изменение срока кредита, то размазываем ОСТАТОК комиссии (на момент вступления в силу допика) на остаток срока кредита без пересчетов за прошедшие периоды.
Ссылка на правила бухучета - это несерьезно в данном случае
Но я хочу поделиться с вами ссылкой на свежайшее дельце, которое по касательной касается и нашей темы: А40-98646/1199-438 (дело "Коммерцбанка").
Налорг пытался обосновать письмом 147, что комиссия за предоставление кредита есть некая небанковская услуга банка, которая облагается НДС. Очень странноое прочтение. По мне из письма следует, что это %% по кредиту. А %% по кредиту НДС не облагаются.
Однако суд в этом деле отбрыкнулся от письма 147, которое мог бы легко прочитать в свою пользу, на том основании, что договор был заключен по английскому праву. Налплат все равно выиграл, но суд обосновал это тем, что выдача кредита - это банковская услуга, а плата за банковские услуги НДС не облагаются. Надо будет последить за этим делом.
В деле А40-98646/1199-438 (даже с учетом того, что применимым правом является не российское) суд указал, что по смыслу п. 1 ст. 54 Кодекса налоговые последствия влекут не сами гражданско-правовые сделки, а совершаемые во исполнение этих сделок финансово-хозяйственные операции.
В связи с этим при определении правомерности освобождении указанных комиссий от НДС следует исходить не столько из гражданско–правовой квалификации комиссий, сколько из наличия и экономического характера данных комиссий, а также положений банковского и налогового законодательства Российской Федерации. Данные комиссии по своему характеру являются платой за банковские услуги, поэтому от этого и отталкиваемся.
Все бы хорошо, но я не написал, что это дело в мою пользу. Я просто поделился ссылкой, которая может быть вам полезна. А что касается моей оценки этого дела, то оно ошибочно (вы почитайте ст. 54 НК РФ в оригинале, а не пересказе). Но исправлять ошибку никто не будет (в частности, налорги не будут требовать такого исправления), так как это исправление никак не изменит общего вывода: НДС на комиссии не начисляется.
Возможно, дело в Положении ЦБ РФ 254-П. Если заемщик "молод" или наоборот в прединфарктном состоянии, или условия кредита не совсем рыночные (типа процентные каникулы пару лет и т.п.), то банк, чтобы не создавать повышенные резервы, может поправить ситуацию большой единовременной комиссией. При этом банк на счетах учета отражает комиссию единовременно в дату наступления события, определенного договором (т.е. единовременно).
В отдельных случаях, дата отражения платы на счетах учета зависит от формулировки (комиссия или штраф).