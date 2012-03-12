В ноябре прошлого года Президиум ВАС РФ вынес постановление по делу «Северного Кузбасса», ставшее печально знаменитым. Речь шла о размере процентов по полученным займам, которые можно учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли.
Налогоплательщик защищался ссылками на Соглашения об избежании двойного налогообложения, но безуспешно. Суд посчитал, что размер процентов в данном случае ограничен нормами статьи 269 НК РФ.
А на днях ссылкой на соглашение об избежании двойного налогообложения пытался защититься «Коммерцбанк», которого также обвинили в том, что он признал в расходах слишком много процентов (дело № А40-98646/1199-438). Банк сослался на Соглашение между Россией и ФРГ, которое предусматривает так называемый «неограниченный вычет». Правда, Соглашение оговаривает, что неограниченный вычет не может превышать сумм, которые согласовывались бы независимыми предприятиями при сопоставимых условиях.
И московский суд объяснил банку, что тот не прав. Во-первых, банк неверно понимает «сопоставимость условий». Суд посчитал, что если взять статистику по всем межбанковским кредитам и вывести средневзвешенную ставку по 1-дневным межбанковским кредитам на московском рынке в рублях, то это и будет ставка, которая сложилась при сопоставимых условиях.
На мой взгляд, странная точка зрения. В той же статье 269 НК РФ говорится, что сопоставимость – это совпадение срока, размера, валюты и обеспечения кредита. Очевидно, что средневзвешенные ставки по рублевым однодневным кредитам не учитывают размера, а по критериям срока и вовсе не совпадают с теми, которые выдавались «Коммерцбанком».
Во-вторых, суд написал совсем страшные слова о том, что если в вашей учетной политике не записано, что вы применяете «неограниченный вычет», то применять вы его не имеете право. Где суд нашел в НК РФ такой запрет, мне непонятно.
Может быть старшие товарищи еще поправят московский суд, однако, на сегодня банкам следует иметь в виду этот прецедент.
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