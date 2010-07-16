Ложки-то потом нашлись, но неприятный осадок все-таки остался

Взятая для заголовка цитата из старого анекдота, на мой взгляд, могла бы быть отличным эпиграфом к одному вчерашнему постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда. Ситуация, которую разбирал суд, настолько распространена, что касается каждого банка. Налогоплательщик нанял внешних юристов, чтобы те подготовили Возражения на акт только что завершенной налоговой проверки. Заплатил им за работу.
В дальнейшем инспекция вынесла свое решение, налогоплательщик его обжаловал и в конечном итоге доказал через суд, что доначисления по решению были незаконными. Встал вопрос, а за чей счет банкет – не хочет ли инспекция компенсировать расходы на юристов, которые были понесены на стадии Возражений?
Причем речь не шла о «статыщмилионах». Однако Президиум налогоплательщику в его просьбе отказал полностью.
Что мы имеем в итоге? Налоговая инспекция, приходя на проверку, может рисовать любое доначисление. Налогоплательщик его успешно отбивает, потратившись при этом на квалифицированную юрпомощь, но в итоге все равно остается в минусе, а не при своих. То есть каждый налогоплательщик всегда должен быть готов к тому, что он все равно заплатит сверх того, что должен, если не в бюджет, то своим помощникам (внешним или внутренним).
Лично у меня еще теплится надежда, что может, когда мы через месяц-другой получим полный текст вчерашнего постановления, то в нем обнаружится «калитка», через которую все-таки справедливость можно будет восстановить. Может быть заявитель по вчерашнему делу выбрал неправильный путь для получения компенсации, и надо просто поступать иначе. Подождем.
Реквизиты постановления - № 3303/10 от 15.07.2010.
Комментарии 7
@.
Конечно, если в штате есть юрист, он не загружен на 200% и способен написать Возражения, то пусть отрабатывает зряплату. Но если условия не выполняются, то расходы с большой степенью вероятности возникнут даже без привлечения внешних юристов.
Что до заказчика, то если бы он был, я бы искал его в другой стороне. Пока очевидны признаки того, что постановление суда защищает казну.
А кстати, какова практика штрафования в таких случаях? Когда у организации выявляют нарушение - ну недоплату какую-то например, то налоговая пишет виновным не абстрактное ООО, а вполне конкретное лицо - директора организации. Так бы и здесь: излишне уплаченное по результатам некорректной проверки - вернуть из казны, а с виновного инспектора - взыскать штраф в пользу государства и компенсацию в пользу незаконно обложенного излишним налогом (в размере дополнительно понесённых расходов - на юридическую экспертизу, скажем). Ну плюс запрет на занятие определёнными видами деятельности.
@.
Персональные наказания, о которых говорите Вы, тоже существует, причем параллельно. В виде административной (штраф составляет 2-3 тыр.) или уголовной ответственности для должностных лиц налогоплательщиков.
Что касается Вашего предложения, то я скажу только одно. Ваше предложение требует менять законы. Тем, кому это под силу, это не надо. Тем, кому это надо, не под силу. Возмещение расходов - это то, что уже есть в законе и чем по идее можно БЫЛО БЫ пользоваться прямо сейчас, если бы не новое судебное толкование.
Я сам был студентом данного учебного заведения и очень удивился... Ведь указанное учебное заведение начало обучение юристов только в 1997 года и до 2002 года юридического факультета не существовало - был Институт коммерческого права.
Подробней можно почитать по ссылке - http://www.rsute.ru/structure/faculties/uf/default.aspx
Так вот хотел бы спросить у господина Шаповалова - ху ар ю? То бишь - кто ты такой? Насколько можно доверять вашей квалификации и квалификации вашей компании, при том, что вы, по всей видимости, образования не получали?