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Ложки-то потом нашлись, но неприятный осадок все-таки остался

16.07.2010 13:29 7 4 100 просмотров
Взятая для заголовка цитата из старого анекдота, на мой взгляд, могла бы быть отличным эпиграфом к одному вчерашнему постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда. Ситуация, которую разбирал суд, настолько распространена, что касается каждого банка. Налогоплательщик нанял внешних юристов, чтобы те подготовили Возражения на акт только что завершенной налоговой проверки. Заплатил им за работу.

В дальнейшем инспекция вынесла свое решение, налогоплательщик его обжаловал и в конечном итоге доказал через суд, что доначисления по решению были незаконными. Встал вопрос, а за чей счет банкет – не хочет ли инспекция компенсировать расходы на юристов, которые были понесены на стадии Возражений?

Причем речь не шла о «статыщмилионах». Однако Президиум налогоплательщику в его просьбе отказал полностью.

Что мы имеем в итоге? Налоговая инспекция, приходя на проверку, может рисовать любое доначисление. Налогоплательщик его успешно отбивает, потратившись при этом на квалифицированную юрпомощь, но в итоге все равно остается в минусе, а не при своих. То есть каждый налогоплательщик всегда должен быть готов к тому, что он все равно заплатит сверх того, что должен, если не в бюджет, то своим помощникам (внешним или внутренним).

Лично у меня еще теплится надежда, что может, когда мы через месяц-другой получим полный текст вчерашнего постановления, то в нем обнаружится «калитка», через которую все-таки справедливость можно будет восстановить. Может быть заявитель по вчерашнему делу выбрал неправильный путь для получения компенсации, и надо просто поступать иначе. Подождем.

Реквизиты постановления - № 3303/10 от 15.07.2010.

smile8)

Комментарии 7

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Очень здравая мысль. Компенсация расходов на юристов заставит проверяющих более ответственно подходить к своим заключениям.
@mike  (@mike)
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Прямо-таки заказное решение получается. Лобби юристов и бухгалтеров в штате организации (-ций) против фирм, предлагающих разовые юридические или аудиторские услуги. ФАС их, ФАС!

@.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
А знаете почему я в сообщении поставил круглые скобки? Попытался заранее ответить на Вашу ремарку. smile:D

Конечно, если в штате есть юрист, он не загружен на 200% и способен написать Возражения, то пусть отрабатывает зряплату. Но если условия не выполняются, то расходы с большой степенью вероятности возникнут даже без привлечения внешних юристов.

Что до заказчика, то если бы он был, я бы искал его в другой стороне. Пока очевидны признаки того, что постановление суда защищает казну.
@mike  (@mike)
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Про казну - это понятно.

А кстати, какова практика штрафования в таких случаях? Когда у организации выявляют нарушение - ну недоплату какую-то например, то налоговая пишет виновным не абстрактное ООО, а вполне конкретное лицо - директора организации. Так бы и здесь: излишне уплаченное по результатам некорректной проверки - вернуть из казны, а с виновного инспектора - взыскать штраф в пользу государства и компенсацию в пользу незаконно обложенного излишним налогом (в размере дополнительно понесённых расходов - на юридическую экспертизу, скажем). Ну плюс запрет на занятие определёнными видами деятельности.

@.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Если мы говорим про налоговую проверку, то НАКАЗАНИЕ (штраф) накладывается именно на организацию. Самый распространенный штраф - 20% от суммы недоимки. И этот штраф взимается именно как наказание за провинность, а не как плата за пользование казенными денюжками (налогами). За последнее дополнительно к штрафу налоговая возьмет пени.

Персональные наказания, о которых говорите Вы, тоже существует, причем параллельно. В виде административной (штраф составляет 2-3 тыр.) или уголовной ответственности для должностных лиц налогоплательщиков.

Что касается Вашего предложения, то я скажу только одно. Ваше предложение требует менять законы. Тем, кому это под силу, это не надо. Тем, кому это надо, не под силу. smile:wall: Возмещение расходов - это то, что уже есть в законе и чем по идее можно БЫЛО БЫ пользоваться прямо сейчас, если бы не новое судебное толкование.
Viktor Travin  (3В Консалтинг)
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Прошу прощения... Немного не по теме - указано, что господин Шаповалов окончил "В 1999 году закончил дневное отделение юридического факультета Московского государственного университета коммерции (бывший Заочный институт советской торговли, ныне - Российский государственный торгово-экономический университет)".

Я сам был студентом данного учебного заведения и очень удивился... Ведь указанное учебное заведение начало обучение юристов только в 1997 года и до 2002 года юридического факультета не существовало - был Институт коммерческого права.

Подробней можно почитать по ссылке - http://www.rsute.ru/structure/faculties/uf/default.aspx

Так вот хотел бы спросить у господина Шаповалова - ху ар ю? То бишь - кто ты такой? Насколько можно доверять вашей квалификации и квалификации вашей компании, при том, что вы, по всей видимости, образования не получали?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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У вас неверная информация об истории образовательных программ МГУК (РГТЭУ). За время моего обучения и сам ВУЗ, и его факультет, который выпускал юристов, поменял несколько названий. Как минимум с 1994 года и до 1997 года юристы делили один факультет с "коммерсантами". Факультет состоял из двух отделений и назывался "Факультет коммерции и коммерческого права". Позже было решено, что у юристов должен быть свой факультет. Новый факультет назвали "Институт коммерческого права". Или вас взволновало, что я назвал свой факультет юридическим, а не "Факультет "Институт коммерческого права"?
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