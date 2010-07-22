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Потерял ли Альфа-банк $19 млн. НДС?

22.07.2010 10:01 15 3 249 просмотров
«Коммерсантъ» на прошлой неделе напомнил, что делают банки с теми, кто не возвращает вовремя кредиты. Речь шла о долге компании «МИАН» – той самой, с которой 3 года назад было взыскано около миллиарда рублей налогов, – перед Альфа-банком.

Цитата
Год назад банк списал часть задолженности, когда забрал бизнес-центры на Красной Пресне (15 тыс. кв. м), "Северное сияние" на улице Правды (37,8 тыс. кв. м) и около 6 тыс. кв. м в жилом комплексе "Коперник". От продажи двух бизнес-центров Альфа-банк выручил, по оценкам экспертов, $155 млн.


Если недвижимость была забрана у юрлица, то меня в этой истории заинтересовал только один вопрос: сколько НДС заплатил с продажи недвижимости Альфа-банк?

Налоговый кодекс разрешает банкам на суммы НДС, которые им предъявляют поставщики, уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль. Например, купил банк здание за $154,58 млн., в том числе $23,58 млн. НДС, и уменьшил тем самым свою прибыль на 154,58*20%= $30,92 млн., в то время, как другие организации в той же ситуации могли бы уменьшить свою прибыль лишь на (154,58-23,58)*20% = $26,2 млн. Более $4,5 млн. экономии, однако.

Платой за эту экономию является более невыгодные правила, по которым банк должен уплачивать НДС со своих реализационных операций. Продолжим наш пример – пусть банк продаст свое здание за $154,58 млн., в том числе $23,58 млн. НДС. Тогда по правилам п. 5 ст. 170 НК РФ банку придется заплатить в бюджет $23,58 млн. в виде НДС. Налоговую нагрузку при этом можно определить как $23,58 млн. - $30,92 млн. = - $7,34 млн. (сумма, которую банк получит из бюджета).

Если бы банк не воспользовался бы своим правом из п. 5 ст. 170 НК РФ, то налоговая нагрузка была бы совсем другой. При покупке здания банк смог бы уменьшить налог на прибыль только на $26,2 млн., зато возместил бы из бюджета НДС на сумму $23,58 млн. При реализации налоги были бы теми же, что и в первом примере. Следовательно, налоговая нагрузка составила $23,58 млн.- $26,2 млн. - $23,58 млн. = - $26,2 млн. Разница между двумя вариантами почти $19 млн.

Вот и спрашивается, потерял ли их smile:?:

smile8)

Комментарии 15

Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Правильно ли я понимаю, что если банк уплатил НДС, то деньги по-любому не вернуть?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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СлучаИ, как говориться, разные бывают. Но скорее вернуть можно. По крайней мере мне известен прецедент в городе герое Москве, когда банк реализовал здание, но НДС уплатил не с его стоимости, а с разницы между ценой реализции и ценой, по которой он его получил. И это при том, что в учетной политике банк записал, что НДС будет относить на расходы.
Кальцифер  (Кальцифер)
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Цитата
Вот и спрашивается, потерял ли их


Навряд ли...
Такой порядок налогообложения разъяснен письмом Минфина от 31.05.2007 №03-07-05/30.
И это не право, а обязанность банка: «Банк обязан учитывать налог в стоимости имущества независимо от того, какой способ учета налога определен в учетной политике: по п.2 ст.170 или по п.5 ст.170» (П.Серебряков «Бухгалтерский и налоговый учет операций отступного в банке-кредиторе», 2008, 12).
Т.ч. налоговое управление должно было этот вопрос проконтролировать.
Если конечно, между рассуждениями о том, что юристы ничего не делают – пусть пойдут за 200 р. посудятся, у них остается время на исполнение своих прямых обязанностей…
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Такой порядок налогообложения разъяснен письмом Минфина от 31.05.2007 №03-07-05/30.

К сожалению, это письмо дезавуировано письмом МФ от 22 июня 2009 г. N 03-07-05/22.

Цитата
П.Серебряков «Бухгалтерский и налоговый учет операций отступного в банке-кредиторе», 2008

Просветите это кто: чиновник или независимый эксперт? Пробовал гуглить - не нашел ответа.
Кальцифер  (Кальцифер)
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Цитата
К сожалению, это письмо дезавуировано письмом МФ от 22 июня 2009 г. N 03-07-05/22:
Таким образом, банки, применяющие для целей исчисления налога на добавленную стоимость нормы п. 5 ст. 170 Кодекса, не учитывают в стоимости имущества суммы налога по полученному по соглашению о предоставлении отступного имуществу, а включают указанные суммы налога в затраты при исчислении налога на прибыль организаций. При этом указанный порядок применяется в отношении имущества, как используемого для осуществления банковской деятельности, так и предназначенного для перепродажи.


smile:o сегодя слева направо закон читаем, завтра справа налево. По-моему, Минфин занимается оптимизацией налогообложения... в свою пользу, разумеется.

Интересно, что ФАС МО в этом году (пост.№КА-А40/5229-10-П по делу №А40-46466/08-90-173) всё равно сослался на письмо 2007 (хотя спорная ситуация и случилась до письма 2009, но письмо не является нормативным правовым актом и, следовательно, может "применяться" и к правоотноошениям, возникшим ранее, лишь бы они подпадали под действие комментируемой нормы права... но не применилось).

P/s: П.Серебряков - эксперт какого-то ООО, по-моему, со словом "аудит" в названии - статья есть в К+.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я знаю это дело и говоря чуть выше про прецедент, имел именно его в виду.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Будем надеяться, что дело пойдет в надзор.

А вам-то это зачем? smile:o
Кальцифер  (Кальцифер)
#
Потому что я юрист банка и мой банк тоже платит налоги.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
А судя по вопросу, можно сделать вывод, что вы - юрист налоговой. smile:D Ведь ВАСя может и пересмотреть дельцо. Риск небольшой, но есть.
Кальцифер  (Кальцифер)
#
В любом случае Президиум поставит точку в вопросе. А все, что до, не показатель.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Что значит в любом? До Президиума это дело с вероятностью в 98% не дойдет. Я исхожу исключительно из "теории вероятности": ВАС пересматривает порядка 300 налоговых дел из более чем 16 000 жалоб.
Кальцифер  (Кальцифер)
#
"В любом" значит "даже если Президиум отменит постановление кассации". То, что до этого ещё должен решиться вопрос о передаче подразумевается: поэтому и "Будем надеяться, что дело пойдет в надзор".
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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"Если бы банк не воспользовался бы своим правом из п. 5 ст. 170 НК РФ, то налоговая нагрузка была бы совсем другой. При покупке здания банк смог бы уменьшить налог на прибыль только на $26,2 млн., зато возместил бы из бюджета НДС на сумму $23,58 млн. "
Неужели? ))) Банк может принять к вычету только ту сумму НДС, которая будет относиться к операциям, облагаемым НДС. Но она не велика, поскольку доля облагаемых операций у банка незначительна. Остальная же сумма налога учитывается в стоимости товаров (работ, услуг), а впоследствии — в расходах при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Так что "при покупке здания" бак смог бы возместить несколько тысяч рублей, не больше, а остальная сумма ушла бы в расходы. Другое дело, если бы банк купил здание для перепродажи, тогда бы он повесил здание на счет 610 "материальные запасы" в месте с НДС (как наверняка сделала Альфа) и здесь ни о каком возмещении из бюджета речи нет, но при реализации здания банк уплатил бы НДС с межценовой разницы (после 01.10.11, а если смелый то и до этой даты)))), вашем примере в бюджет ноль.
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