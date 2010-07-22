Потерял ли Альфа-банк $19 млн. НДС?

Год назад банк списал часть задолженности, когда забрал бизнес-центры на Красной Пресне (15 тыс. кв. м), "Северное сияние" на улице Правды (37,8 тыс. кв. м) и около 6 тыс. кв. м в жилом комплексе "Коперник". От продажи двух бизнес-центров Альфа-банк выручил , по оценкам экспертов, $155 млн.