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Сто рублей - это не деньги? А двести рублей?

27.07.2010 10:12 16 2 900 просмотров
Если вам сосед не будет возвращать 200 рублей, которые он у вас еще год назад одолжил, вы подадите на него в суд? А банки иногда подают.

Читаю Решение Арбитражного суда Вологодской области от 28 апреля 2010 года по делу № А13-935/2010 «Национальный банк «Траст» против Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы». Требование заявителя – возвратить из бюджета излишне уплаченный налог на прибыль в сумме 191 рубля 66 копеек.
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Это принципиальная позиция банка? Или все так плохо? А может это часть сложной комбинации?

smile8)

Комментарии 16

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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пусть юристы хоть так хлеб отрабатывают, тренируются так сказать, практику нарабатывают-руку набивают в таких делах smile:) все равно ж на окладе сидят
Роман™  (Устин Акимыч)
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Цитата
практику нарабатывают-руку набивают в таких делах
стойкие будут бойцы, закаленные в копеечных арбитражах - гвозди бы делать из этих людей! smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Аполитично рассуждаете, товарищ negoro. smile:D
В то время, как наши пПравители борются за разгрузку судей, отдельные несознательные банкиры грузят суды своими тренировками. smile:nunu:
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
пусть юристы хоть так хлеб отрабатывают

А вот подумалось: если это способ загрузить юристов хоть какой-то работой, то их дешевле уволить smile:cry:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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ну, не факт. ведь надо и выплатить несколько окладов, а вдруг бац и пригодятся эти юристы, и что? набирать искать новых. нелегко. а эти проверенные в "боях" smile:D
Роман™  (Устин Акимыч)
#
Учитывая ряд сложностей, с которыми связан возврат излишне уплаченных в бюджет средств (я так понимаю, что речь идет не о зачете в будущем периоде), прихожу к выводу, что скорее всего это
Цитата
принципиальная позиция банка

Если рассматривать как
Цитата
часть сложной комбинации
, то каков смысл? Создать прецедент? smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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не, ну, а что smile:D 3-4 раза выиграют, суд привыкнет, уже даже и не прецедент, а регулярная практика суда, считай, а тут бац и еще один иск миллионов на 300 smile:) может у них комбинация многоходовая. Закошмарят судей

CreditWay  (CreditWay)
#
А давайте у Надии Черкасовой здесь и спросим,что это было. smile:shuffle:
Hipster  (Hipster)
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Знаете, с одной стороны - мелочно, а с другой - не далее как сегодня читал в самолете свежий "Коммерсант-Деньги", так позволю даже себе процитировать любопытную статистику:

"Согласно статистике ВАС, количество дел, сопряженных с гражданскими правоотношениями, в 2009 году увеличилось на 76% по сравнению с 2008 годом. Количество дел по спорам, вытекающим из административных правоотношений, выросло более чем на 20%. Общее количество дел, рассмотренных российскими арбитражными судами в 2009 году, колоссально — более 1,4 млн. По словам экспертов, таких показателей нет ни в одной стране мира.

При этом известно, что один день рассмотрения гражданского дела обходится государству в 7 тыс. руб., уголовного — в 27 тыс. руб. и 170 тыс. руб. тратится на один день процесса в случае, если дело рассматривается судом присяжных. При этом еще в 2008 году российскими судами было прекращено 350 тыс. дел, в том числе за примирением сторон. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев все эти дела можно было бы и не заводить и решать конфликт во внесудебном или досудебном порядке.

Правда, порядка четверти этих исков инициировалось налоговыми органами к гражданам, претензии к которым не превышали 50 руб."

Собственно, если родимое государство готово четверть судебной системы загрузить исками, с претензиями в денежном эквиваленте меньше 2 листов бумаги формата А4 с уведомлением и конверта с маркой (то есть уведомить меня об иске, не говоря уже о трудозатратах, стоит больше, чем тупо эту сумму с меня списать), то почему я/банк/кто-то должен вести себя по отношению к государству иначе.

Вот только после таких исков налоговая становится особо тщательной к документации и за этим следует какая-нибудь внеочередная проверка с пристрастием. Т.е. если 191 рубль рассматривать как первый камень в город противника и повод к началу позиционной войны - вполне, а так - с МНС я бы ради двух сотен точно не ругался smile:)
Дмитрий  (asd1979)
#
Правильно делают господа банкиры smile:!: Хоть копейка,но моя smile:!:
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Банк - это юр. лицо и за каждую копейку несет ответственность перед ... Это мы с вами можем решить сколько рублей нам не деньги, а как потом банк должен оправдываться перед ЦБ или аудиторами, что 191,66 руб. были не возврашены, как излишне уплаченные? Типа "мы решили, что сумма маленькая..."? А вопрос во сколько это встало банку - это уже совсем другая история.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Банк - это юр. лицо и за каждую копейку несет ответственность перед ...

Перед кем? smile:o

Цитата
А вопрос во сколько это встало банку - это уже совсем другая история.

Вам доводилось раньше слышать про эффективность менеджмента? smile:shuffle:
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Цитата
Перед кем?
перед крышей smile:D smile:D они же хозяева
Олег Трегубов  (TreOV)
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Цитата
Перед кем?

Например, перед своими акционерами.
Цитата
Вам доводилось раньше слышать про эффективность менеджмента?

С нашей судебной системой и законами, а также уровнем кадров начиная с простых сотрудников и заканчивая топами, менеджмент у нас в стране, в большинстве своем, неэффективный, ну или малоэффективный. Посмотрите на нашу производительность труда, как на интегральную величину того, как мы работаем - она в разы ниже, чем в развитых странах! Если бы у нас была бы она такой же, как за границей, то у нас без работы остались бы десятки миллионов трудоспособного населения!
Я согласен, что судиться из-за 200 рублей - это маразм, а вы что можете предложить банку делать в этом случае?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Например, перед своими акционерами.

1. Акционеры никогда не узнают про эти 200 руб. Аудиторы им не скажут, так 200 руб. - это ниже всякой аудиторской существенности.
2. Формально никакого косяка нет, так как банк истратил 200 рублей на налоги, а не на что-нибудь несовместимое с бизнесом, и налоговая считает, что эти 200 руб. заплачены правильно. То есть пока банк не докажет в суде, что ему эти 200 рублей должны как ИЗЛИШНЕ уплаченный налог, у стороннего наблюдателя (акционера, к примеру) не может зародиться мысли о разбазаривании денег акционеров.

Цитата
Я согласен, что судиться из-за 200 рублей - это маразм, а вы что можете предложить банку делать в этом случае?

Я могу предложить ВСЕ, поскольку в зависимости от конечной цели этот иск может быть признан как маразматическим, так и очень нужным и полезным. Хотя конкретно в данном случае я склоняюсь к тому, что этот иск надо было отзывать сразу, как только исковые требования банка уменьшились до смешной суммы. Чтобы было понятно поясню, первоначально банк просил намного больше, но налоговая урегулировала большую часть задолженности до того, как суд приступил к слушанью делу. Остались неурегулированными только 191 руб. 66 коп. Примерно столько может стоить поездка представителей банка из офиса в суд, если они в одном городе расположены. Я уже молчу, что по идее в офисе этих людей ждет море интересной и очень срочной работы. smile:)
Гектор  (Гектор)
#
Я бы ввел минимальную сумму иска в Арбитражный суд о взыскании задолжности для физических лиц в размере 5000 рублей, для юридических лиц - в размере 50000 рублей. Остальное пусть рассматривает мировой судья в упрощенном порядке.
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