Сто рублей - это не деньги? А двести рублей?

Если вам сосед не будет возвращать 200 рублей, которые он у вас еще год назад одолжил, вы подадите на него в суд? А банки иногда подают.
Читаю Решение Арбитражного суда Вологодской области от 28 апреля 2010 года по делу № А13-935/2010 «Национальный банк «Траст» против Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы». Требование заявителя – возвратить из бюджета излишне уплаченный налог на прибыль в сумме 191 рубля 66 копеек.
------------------------------------------------------------
Это принципиальная позиция банка? Или все так плохо? А может это часть сложной комбинации?
Комментарии 16
В то время, как наши
пПравители борются за разгрузку судей, отдельные несознательные банкиры грузят суды своими тренировками.
А вот подумалось: если это способ загрузить юристов хоть какой-то работой, то их дешевле уволить
Если рассматривать как
"Согласно статистике ВАС, количество дел, сопряженных с гражданскими правоотношениями, в 2009 году увеличилось на 76% по сравнению с 2008 годом. Количество дел по спорам, вытекающим из административных правоотношений, выросло более чем на 20%. Общее количество дел, рассмотренных российскими арбитражными судами в 2009 году, колоссально — более 1,4 млн. По словам экспертов, таких показателей нет ни в одной стране мира.
При этом известно, что один день рассмотрения гражданского дела обходится государству в 7 тыс. руб., уголовного — в 27 тыс. руб. и 170 тыс. руб. тратится на один день процесса в случае, если дело рассматривается судом присяжных. При этом еще в 2008 году российскими судами было прекращено 350 тыс. дел, в том числе за примирением сторон. Это значит, что в подавляющем большинстве случаев все эти дела можно было бы и не заводить и решать конфликт во внесудебном или досудебном порядке.
Правда, порядка четверти этих исков инициировалось налоговыми органами к гражданам, претензии к которым не превышали 50 руб."
Собственно, если родимое государство готово четверть судебной системы загрузить исками, с претензиями в денежном эквиваленте меньше 2 листов бумаги формата А4 с уведомлением и конверта с маркой (то есть уведомить меня об иске, не говоря уже о трудозатратах, стоит больше, чем тупо эту сумму с меня списать), то почему я/банк/кто-то должен вести себя по отношению к государству иначе.
Вот только после таких исков налоговая становится особо тщательной к документации и за этим следует какая-нибудь внеочередная проверка с пристрастием. Т.е. если 191 рубль рассматривать как первый камень в город противника и повод к началу позиционной войны - вполне, а так - с МНС я бы ради двух сотен точно не ругался
Перед кем?
Вам доводилось раньше слышать про эффективность менеджмента?
Например, перед своими акционерами.
С нашей судебной системой и законами, а также уровнем кадров начиная с простых сотрудников и заканчивая топами, менеджмент у нас в стране, в большинстве своем, неэффективный, ну или малоэффективный. Посмотрите на нашу производительность труда, как на интегральную величину того, как мы работаем - она в разы ниже, чем в развитых странах! Если бы у нас была бы она такой же, как за границей, то у нас без работы остались бы десятки миллионов трудоспособного населения!
Я согласен, что судиться из-за 200 рублей - это маразм, а вы что можете предложить банку делать в этом случае?
1. Акционеры никогда не узнают про эти 200 руб. Аудиторы им не скажут, так 200 руб. - это ниже всякой аудиторской существенности.
2. Формально никакого косяка нет, так как банк истратил 200 рублей на налоги, а не на что-нибудь несовместимое с бизнесом, и налоговая считает, что эти 200 руб. заплачены правильно. То есть пока банк не докажет в суде, что ему эти 200 рублей должны как ИЗЛИШНЕ уплаченный налог, у стороннего наблюдателя (акционера, к примеру) не может зародиться мысли о разбазаривании денег акционеров.
Я могу предложить ВСЕ, поскольку в зависимости от конечной цели этот иск может быть признан как маразматическим, так и очень нужным и полезным. Хотя конкретно в данном случае я склоняюсь к тому, что этот иск надо было отзывать сразу, как только исковые требования банка уменьшились до смешной суммы. Чтобы было понятно поясню, первоначально банк просил намного больше, но налоговая урегулировала большую часть задолженности до того, как суд приступил к слушанью делу. Остались неурегулированными только 191 руб. 66 коп. Примерно столько может стоить поездка представителей банка из офиса в суд, если они в одном городе расположены. Я уже молчу, что по идее в офисе этих людей ждет море интересной и очень срочной работы.