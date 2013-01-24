Про work-life balance

В одной очень солидной юридической фирме с жесткими корпоративными нормами поведения было принято, что все сотрудники приходили на работу очень рано, а уходили ближе к полуночи.
И вот однажды один юрист начал работу в 9 утра. Все переглянулись. Ушел в 6 вечера. Все опять переглянулись, но решили, что случилось что-то очень серьезное дома.
Hа следующий день повторилось то же самое, и через день тоже.
Наконец, народ не выдержал и послал представителя разъяснить бунтарю правила игры. Тот послушал, испуганно помолчал несколько минут, а потом робко сказал: «Ребята, да вы чего, я же в отпуске!»
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