Дню студентов посвящается. Пиво и телятину, пожалуйста

Одним из самых знаменитых учебных заведений, где, в частности, обучают будущих юристов, является Оксфордский университет. Он существует так давно, что никто не знает точной даты его основания. Но известно, что уже в 1096 году там шло обучение. Столь почтенный возраст, как вы поймете чуть позже, сыграет злую шутку с нашим героем.
Итак, наш герой – студент Оксфорда – сидит на экзамене, который должен продолжаться шесть часов (А чего вы хотели? Это ж Оксфорд). По прошествии пары часов от начала экзамена студент поднимает руку и подзывает экзаменатора.
Экзаменатор подходит, ожидая услышать стандартную просьбу типа «можно ли выйти в туалет», но слышит совершенно неожиданное:
- Господин экзаменатор, я желаю получить сейчас причитающиеся мне копчёную телятину и пиво.
- Верно ли я понял, - спрашивает экзаменатор, - Вы говорите о копчёной телятине и пиве?
- Да, - отвечает студент, - Я говорю о причитающихся мне копчёной телятине и пиве.
- Простите, - говорит экзаменатор, - но почему вы решили, что вам причитаются телятина и пиво?
Тогда наш студент вытаскивает из сумки некий увесистый том и показывает его экзаменатору:
- Это свод законов Оксфорда со дня его основания. Есть здесь закон от 1513 года, который гласит, что каждому экзаменующемуся более четырёх часов причитается кусок копчёной телятины и кружка пива. И этот закон никогда не был отменён.
Экзаменатор пытается спорить, ссылаясь на техническую невозможность выполнить эту просьбу. Потом экзаменатор вызывает своего начальника и они совещаются вдвоём. Англичане есть англичане, они зациклены на законах и не могут просто так сказать «нет».
Правда, принятый недавно закон, запрещает употребление алкоголя на территории университета. Да и с копчёной телятиной уже не так просто, как бывало 500 лет назад. Но в результате переговоров стороны соглашаются на гамбургер и кока-колу.
Студент совершенно счастлив тем, что так ловко утёр нос своим преподавателям, да еще и поел за их же счёт.
Через несколько дней нашего героя вызывают на университетский суд. Нисколечко не тревожась, студент прибывает в суд.
Огромный старинный зал с колоннами, высоченным сводчатым потолком, фресками на стенах и витражными окнами. За бесконечным столом сидят 150 профессоров, 45 деканов, 20 ректоров и множество почётных выпускников университета. В париках и мантиях. С лицами членов инквизиции.
И вершится суд. И нашего героя отчисляют из университета за нарушение закона от 1415 года, который также никогда не был отменён.
За явку на экзамен без меча!
Комментарии 7
С другой - что-то под ложечкой защемило. Есть в повествовании какая-то недосказанность...
То ли профессора себя опозорили увольнением, то ли юридический факультет стал не юридически подкованным...
То что студентам запрещено есть на экзамене скорее всего нигде не написано. Поэтому закон не отменен. А ношение мечей, шпаг, кинжалов и проч. давно отменено государством.
И профессора такого юридического заведения должны это не только понимать лучше студентов, но и применять на практике ЧАЩЕ, чем начинающие свою жизнь люди.