А ваш банк страхует инкассируемые грузы?

Банк инкассирует деньги и заключает договор страхования. К сожалению, не могу понять, что именно он застраховал (груз или ответственность), но суды первых инстанций выдают эпическую фразу, которая в пересказе судей ВАС звучит так:
Цитата
|Обосновывая свою позицию, суды указали на невозможность заключения между банком (страхователь) и страховыми компаниями (страховщики) договора на страхование перевозимых инкассируемых денежных средств, отметив отсутствие у банка интереса в сохранении этого имущества ввиду отсутствия у него права собственности или иного комплекса прав на страхуемое имущество.
Я понимаю, что тут мало профессиональных страховщиков, но, мне кажется, что любому здравомыслящему человеку понятно, что банк ого-го как заинтересован довезти бабло до пункта назначения в целости. Иначе будет ему секир-башка.
В общем, ВАС хочет поправить коллег.
"А пги чьем тут налоги?", - спросит пытливый читатель. А при том, что налоговые органы расходы по договору страхования не хотят учитывать для целей налогообложения. Необоснованные это расходы.
В принципе, докопаться есть к чему. Расходы по страхованию учитываются для целей налогообложения ограниченно (ст. 263 НК РФ). И, как мне кажется, важно понять природу того договора страхования, который был в деле, которое я обсуждаю. Если это страхование груза, то проблем нет. Если это страхование ответственности, то проблема есть.
Но по ходу судьи ВАС РФ, которые передали это дело на пересмотр, готовят мини-революцию в этой области. Они хотят закрыть глаза на ст. 263 НК РФ, в которой прямо названы виды договоров страхования, учитываемых для целей налогообложения, и обосновать право банка общими положениями НК РФ (ст. 252 НК РФ). Посмотрим-поглядим.
Комментарии 6
В общем все не так революционно. Банк заключил договор страхования груза в свою пользу, а налорг его переквалифицировал в договор страхования ответственности.
Но у меня теперь возник вопрос другого характера: а в какой момент времени банк становится собственником наличных денег, которые он инкассирует? Как мне объяснили, в момент передачи клиентом инкассатору сумки с выручкой в учете банка эти деньги отражаются как "деньги в пути". Если это рассматривать как приходование денег, то банк в этом споре был прав, когда страховал деньги в свою пользу.