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А ваш банк страхует инкассируемые грузы?

20.02.2013 11:26 6 2 356 просмотров
Утро началось с изучения свежей судебной практики по налогам. Обнаруживаю среди дел, которые взял в свое производство Высший Арбитражный Суд (ВАС), банковское дело. Обычно налоговые споры банков - это скукотища. А сегодня повесилили.



Банк инкассирует деньги и заключает договор страхования. К сожалению, не могу понять, что именно он застраховал (груз или ответственность), но суды первых инстанций выдают эпическую фразу, которая в пересказе судей ВАС звучит так:

Цитата
Обосновывая свою позицию, суды указали на невозможность заключения между банком (страхователь) и страховыми компаниями (страховщики) договора на страхование перевозимых инкассируемых денежных средств, отметив отсутствие у банка интереса в сохранении этого имущества ввиду отсутствия у него права собственности или иного комплекса прав на страхуемое имущество.


Я понимаю, что тут мало профессиональных страховщиков, но, мне кажется, что любому здравомыслящему человеку понятно, что банк ого-го как заинтересован довезти бабло до пункта назначения в целости. Иначе будет ему секир-башка.

В общем, ВАС хочет поправить коллег.

"А пги чьем тут налоги?", - спросит пытливый читатель. А при том, что налоговые органы расходы по договору страхования не хотят учитывать для целей налогообложения. Необоснованные это расходы.

В принципе, докопаться есть к чему. Расходы по страхованию учитываются для целей налогообложения ограниченно (ст. 263 НК РФ). И, как мне кажется, важно понять природу того договора страхования, который был в деле, которое я обсуждаю. Если это страхование груза, то проблем нет. Если это страхование ответственности, то проблема есть.

Но по ходу судьи ВАС РФ, которые передали это дело на пересмотр, готовят мини-революцию в этой области. Они хотят закрыть глаза на ст. 263 НК РФ, в которой прямо названы виды договоров страхования, учитываемых для целей налогообложения, и обосновать право банка общими положениями НК РФ (ст. 252 НК РФ). Посмотрим-поглядим.

smile8)

Комментарии 6

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Обратите внимание, я дал в своем сообщении ссылочку на определение судей. Еще даю ссылку на карточку дела. Это "Москомбанк".
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Оказывается, мой хороший приятель ведет это дело. Узнал от него детали.

В общем все не так революционно. Банк заключил договор страхования груза в свою пользу, а налорг его переквалифицировал в договор страхования ответственности.

Но у меня теперь возник вопрос другого характера: а в какой момент времени банк становится собственником наличных денег, которые он инкассирует? Как мне объяснили, в момент передачи клиентом инкассатору сумки с выручкой в учете банка эти деньги отражаются как "деньги в пути". Если это рассматривать как приходование денег, то банк в этом споре был прав, когда страховал деньги в свою пользу.
DrAwesome  (DrAwesome)
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Неорганизованная реплика из зала: а у банка служба инкассации собственная или сторонняя? Не является ли именно это в данном конкретном случае определяющим?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Не поленился - позвонил юристам, ведущим дело. Сказали, что инкассатор был наемный. Будете развивать свою мысль, почему это может быть важно?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Банк победил. Интересно почитать текст постановления, так как позиция представителя налоговой выглядела в заседании более убедительной.
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