Как сэкономить на консультантах?

Если честно, то вопрос абсолютно ерундовый. Суть вопроса: карточный счет – это счет, открытый на основании договора банковского счета, или нет? Если ответ будет «нет», то об открытии (закрытии) такого счета надо предупреждать налоговые органы. Кто не
Кстати, если подумать, то цена штрафа такова, что консультироваться у юристов невыгодно. Они все равно выскажут только свое мнение, а денег возьмут столько же, сколько потенциально составит штраф (а может и больше). То ли дело узнать правильный ответ эмпирическим путем: открываете карточный счет, не предупреждаете налоргов, попадаетесь на этом и обжалуете штраф в суд.
А там два варианта: если вы правы, то считайте, что консультацию вам оказали бесплатно, а если неправы, то платой за консультацию будет тот самый пятитысячный штраф. Хорошая сделка!
Номер дела в Вышке – ВАС-2942/10._________
Комментарии 14
Для юриста Вы обладаете редким качеством - умением и желанием комбинировать, создавать схемы и просчитывать возникающие в этих схемах ситуации. Обычно даже очень хорошие юристы только отвечают на вопросы: да - нет, можно - нельзя.
Ваши качества (знания выношу за скобки) делают Вас очень ценным специалистом и за Ваше материальное благополучие. по моему, можно не волноваться.
СлучаИ, как говорится, разные бывают. С точки зрения консультационного бизнеса отвечать больше, чем спрашивает клиент, баловство. Во-1, больше шансов облажаться. Во-2, за это можно было бы получить еще некоторое количество дензнаков. Первый вопрос был "можно или нельзя"? Юрист ответил на него. Если у клиента возникает вопрос "а почему?", то это получается второй вопрос.
Конечно, из каждого правила есть море исключений. Поэтому иногда можно предвосхитить несколько послеующих вопросов и сразу на них ответить. Но это не характеристика хорошего или плохого юриста - так могут поступить абсолютно разного уровня специалисты. Может они очень добрые? А может вопрос вызывает у них очень сильный профессиональный интерес и они готовы его дискутировать даром.
Но я согласен с вашей оценкой меня.
Спасибо.
теперь бояться буду прям вопрос лишний раз задать
Ох уж ети юристы.Вопрос - ответ еще ладно.
Веселее кол.ден.знаков "за инстанцию"...
Далекие от юриспруденции сограждане,с удивлением порой узнают шо этих инстанцииий... Иногда удивляются,почему проигранна первая и выигранна третья.
Однако проблема "утаивания информация" - это признак лености юриста. Ну напиши такой договор, по которому за утаивание информации идет штраф или меняется система оплаты и пусть после этого клиент утаивает, сколько угодно свою информацию.
Разумеется, если Заказчик согласен на фикс, то проблемы нет. Но Заказчики, как правило, не любят фиксы и еще меньше почасовки.
прямо как в компьютерных играх: опыт + 1, здоровье +10, уровень энергии - 90%