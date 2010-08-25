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Как сэкономить на консультантах?

25.08.2010 10:20 14 2 529 просмотров
У вашей организации есть корпоративные банковские карточки? Специально для вас на 21 сентября Высший Арбитражный Суд назначил рассмотрение налогового дела, связанного с открытием карточного счета.

Если честно, то вопрос абсолютно ерундовый. Суть вопроса: карточный счет – это счет, открытый на основании договора банковского счета, или нет? Если ответ будет «нет», то об открытии (закрытии) такого счета надо предупреждать налоговые органы. Кто не спрятался предупредил, тот платит 5000 руб. штрафа.

Кстати, если подумать, то цена штрафа такова, что консультироваться у юристов невыгодно. Они все равно выскажут только свое мнение, а денег возьмут столько же, сколько потенциально составит штраф (а может и больше). То ли дело узнать правильный ответ эмпирическим путем: открываете карточный счет, не предупреждаете налоргов, попадаетесь на этом и обжалуете штраф в суд.

А там два варианта: если вы правы, то считайте, что консультацию вам оказали бесплатно, а если неправы, то платой за консультацию будет тот самый пятитысячный штраф. Хорошая сделка!
Номер дела в Вышке – ВАС-2942/10._________

smile8)

Комментарии 14

Гектор  (Гектор)
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Хочу сделать комплемент лично Вам.
Для юриста Вы обладаете редким качеством - умением и желанием комбинировать, создавать схемы и просчитывать возникающие в этих схемах ситуации. Обычно даже очень хорошие юристы только отвечают на вопросы: да - нет, можно - нельзя.
Ваши качества (знания выношу за скобки) делают Вас очень ценным специалистом и за Ваше материальное благополучие. по моему, можно не волноваться.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Цитата
Обычно даже очень хорошие юристы только отвечают на вопросы: да - нет, можно - нельзя.

СлучаИ, как говорится, разные бывают. С точки зрения консультационного бизнеса отвечать больше, чем спрашивает клиент, баловство. Во-1, больше шансов облажаться. Во-2, за это можно было бы получить еще некоторое количество дензнаков. Первый вопрос был "можно или нельзя"? Юрист ответил на него. Если у клиента возникает вопрос "а почему?", то это получается второй вопрос. smile:D

Конечно, из каждого правила есть море исключений. Поэтому иногда можно предвосхитить несколько послеующих вопросов и сразу на них ответить. Но это не характеристика хорошего или плохого юриста - так могут поступить абсолютно разного уровня специалисты. Может они очень добрые? А может вопрос вызывает у них очень сильный профессиональный интерес и они готовы его дискутировать даром.

Но я согласен с вашей оценкой меня. smile:shuffle:
Спасибо.

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
за это можно было бы получить еще некоторое количество дензнаков

теперь бояться буду прям вопрос лишний раз задать smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Надо бояться здавать общие вопросы. А то воды нальют, а на ВОЛНУЮЩИЙ вопрос не ответят и будут по-своему правы: какой вопрос - такой ответ.
CreditWay  (CreditWay)
#
Гы - гы. smile:D
Ох уж ети юристы.Вопрос - ответ еще ладно.
Веселее кол.ден.знаков "за инстанцию"... smile:D
Далекие от юриспруденции сограждане,с удивлением порой узнают шо этих инстанцииий... smile:) Иногда удивляются,почему проигранна первая и выигранна третья. smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Для ценителей можем предложить почасовую оплату с округлением до получаса и дифференцированными ставками по категориям специалистов, участвующим в деле, с вилкой от 90 до 600 баксов. smile:shuffle:
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
С НАМИ как раз таки не разоришься - мы проповедуем "гонорары успеха".
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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да я это прочитал уже на сайте, так лучше, конечно, и честнее
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Такой подход требует от нас проводить тщательную экспертизу проекта, за который мы беремся. Не хочется убить полгода-год на судебный процесс, чтобы в итоге не получить ничего. То есть "гонорар успеха" не может быть предложен в тех случаях, когда шансы победить слишком малы.
Кальцифер  (Кальцифер)
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Мне как-то один вольный юрист жаловался, что клиенты частенько утаивают информацию, которая потом всплывает в процессе. Т.ч. экспертиза проекта не всегда эффективна.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Мы тоже не даем 100%-ных гарантий ни себе, ни клиенту. Элемент риска присущ любому бизнесу, в том числе и нашему. Задача экспертизы не устранить риск, а свести его к минимуму.

Однако проблема "утаивания информация" - это признак лености юриста. Ну напиши такой договор, по которому за утаивание информации идет штраф или меняется система оплаты и пусть после этого клиент утаивает, сколько угодно свою информацию.
Кальцифер  (Кальцифер)
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Тогда бы пришлось письменно фиксировать все, что клиент сообщил. Поэтому этот юрист просто перешел с гонорара успеха на фиксированную оплату. Т.ч. если дело выиграно, помимо гонорара юрист получает +1 к репутации, если проиграно из-за того, что клиент играл в прятки - юрист остается при гонораре и репутацию не теряет, потому что клиент сам прекрасно знает, кто виноват.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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И это тоже можно регулировать договором. Возлагаем бремя доказывания сообщения заказчиком всей необходимой исполнителю информации на ... Заказчика. И пусть он фиксирует, что он сообщил, если хочет.
Разумеется, если Заказчик согласен на фикс, то проблемы нет. Но Заказчики, как правило, не любят фиксы и еще меньше почасовки.

Цитата
помимо гонорара юрист получает +1

прямо как в компьютерных играх: опыт + 1, здоровье +10, уровень энергии - 90% smile:D
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