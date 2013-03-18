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Кого обогатит кипрская экспроприация денег на депозитах?

18.03.2013 16:13 11 3 279 просмотров
Главная новость прошедших выходных и этого понедельника - Кипр вводит разовый сбор с владельцев депозитов в кипрских банках. По мне - это никакой не сбор, а принудительная покупка (для владельцев депозитов) ценных бумаг по нерыночной цене, то бишь экспроприация собственности. Но в новостях настойчиво пишут, что это сбор или даже разовый налог.

Ну да ладно: не будем ввязываться в этот спор. Интересно другое. Юристы уже комментируют ситуацию в том ключе, что указанную экспроприацию можно будет обжаловать, если не в кипрских судах, так в международных. В итоге с Кипра можно будет взыскать кругленькую сумму.

Мне тоже кажется, что Кипр создает юристам серьезный фронт работы. Но не только в международных судах.

Кипр заберет деньги, которые, если верить многочисленным публикациям, используются для инвестирования в Россию. Выходит, что многие российские проекты окажутся недофинансированными?

Если так, то как покрыть дефицит? На поверхности лежит идея, что российским компаниям надо провести ревизию своих обязательств перед российским бюджетом. Почти у всех крупных компаний есть налоговые переплаты, которые самое время выявить и вернуть. А кому этим заниматься, как не юристам.

Воистину говорят: "Кому война, а кому мать родна".

smile8)

P.S. Говорят, что налог введен не будет (добавлено 18.03.2013 в 21:30).

Комментарии 11

Юрий Улитин  (menY)
#
Вы чуть не понимаете ситуацию. Чтоб получить транш ЕС нужно выполнить условие прозначности, то есть давать информацию по открытым счетам. Кипр выполняет две задачи одним ударом: первое получит порядка 7 млрд. в экономику тем самым отодвинув дефолт в замен предлогая акции самих банков и во вторых сами банки будут вынуждены давать информацию по акционенам в коце фин года. Т.е. они выполнят условия предоставления денег из ЕС. А что насчет ввделенного раньше транша Россией он первоночально был безвозратный и с учетом счетов граждан России, присутсвие банков таких как ВЭБ и др. вместе с предприятиями мы подарим еще пару млрд в итоге нас кинули на 4,5 млрд. как минимум. И отдать должное Кипр во всей этой махинаци получит+ уже полученные-кредиты порядка 15 млрд, не плохо для острова.
Гектор  (Гектор)
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Кипр никаких задач не выполняет! Меркель под дулом пистолета заставила его принять яд, говоря, что так всем будет лучше! smile:D
Это для Кипра самоубийство! Там вся жизнь местного населения была ориентирована на финансовый менеджмент и туризм. И кто там после этого останется? Кому они будут продавть дома и виллы?
Юрий Улитин  (menY)
#
Конечно понятно что все в итоге уйдет в ЕС. Но вовремя образумились, вопрос в другом во сколько в итоге обойдется России, я так понимаю речь пойдет о финансовой помощи и реструктуризации старого долга Кипра перед Россией.
Михаил О  (Michael1969)
#
Цитата
Юристы уже комментируют ситуацию в том ключе, что указанную экспроприацию можно будет обжаловать, если не в кипрских судах, так в международных. В итоге с Кипра можно будет взыскать кругленькую сумму


Сергей,

во-первых, есть такой способ, как вставить в блог ссылку прямо на видеозапись, которую Вам была нужна, а то ведь кто-то может подумать, что Вы считаете юристом премьер-министра России smile:D . Во- вторых, даже в видеозаписи настоящий юрист высказывается более чем расплывчато, настолько, что он "определенно" считает, что подавать в суд можно, то есть уже сейчас можно, но "если мы изучим
принимаемый закон и увидим", то есть увидеть надо в будущем и еще не факт, что это условие выполнено - короче, мэтр предлагает клиентам оплатить подготовку искового заявления, которое, вполне возможно, даже не будет принято к рассмотрению.
Рассуждения юриста о том, что он не понимает, какой смысл выдавать акции, их же можно сразу продать, улыбку не вызывают - специалист такого уровня должен понимать, что говорит. Кстати, выдача чего-то взамен мне кажется юридически куда более спорной, чем просто разовая экспрориация под названием "налог". Налог устанавливает орган представительной власти, тут можно спорить только о том, с каким упреждением налогоплательщики по местным законам должно быть уведомлены о введении налога, а вот принуждение к заключению сделки купли-продажи чего-то там такого может быть оспорено с бОльшими перспективами.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Во- вторых, даже в видеозаписи настоящий юрист высказывается более чем расплывчато


Клиент - юристу:
- Слушайте, почему Вы никогда не отвечаете на вопрос прямо?
- А Вы как думаете?
smile:D

Цитата
короче, мэтр предлагает клиентам оплатить подготовку искового заявления, которое, вполне возможно, даже не будет принято к рассмотрению

Все по классике жанра: "Многим удалось значительно улучшить результаты своего бизнеса благодаря консультационным услугам. Например, консультантам ..." smile:shuffle:

Кстати, мне сегодня иформ-агентство ОБС авторитетно объяснило, что кипрский налог отменяется - Россия поможет Кипру, выдав ему 5 ярдов. Подождем-проверим.
Михаил О  (Michael1969)
#
Сергей,

вот в том-то и дело, что мэтр Гольцблат высказывается более чем расплывчато, а Вы утверждаете, что они (у Вас множественное число, "юристы", хотя показан только один) говорят определенно, даже "кругленькую сумму" компенсации Вы упомянули.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Вы видать не поняли. Моя идея, что на всем этом определенно заработают юристы, а заработает ли кто-то еще, это науке неизвестно. И я даже не пытаюсь обсудить перспективность тех или иных идей.
Vlad3256  (Vlad3256)
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а то ведь кто-то может подумать, что Вы считаете юристом премьер-министра России smile:rofl:
А могут и подумать что премьер-министром считаете smile:crazy:

А деньги? что деньги? какая разница КТО ими будет владеть? Для РФ все равно пользы не будет smile:uncap:
Юрий Цереня  (saintgermain007)
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Южная Европа живёт за счёт трудолюбивых немцев. В Греции есть пословица - "Лучше умереть от пули, чем от работы". Поэтому, киприоты не будут "напрягать пуп", чтобы выйти из кризиса. Второй вопрос, почему Евросоюз хочет конфискованные деньги у русских налоговых уклонистов на Кипре присвоить себе, а не вернуть в Россию? Возможно правы тут - http://stopafera.ru/2013/03/19/krupnejshij-mirovoj-aferist-evrosoyuz/
И Денисов  (барбос)
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Запомнилось как после окончания матча чемпионата Европы по футболу Германия – Греция, где немцы победили, корреспондент берет интервью у грека – он радостно (хотя Греция проиграла) отвечает приблизительно так: «мы сейчас поедем домой в Грецию и будем пить вино отдыхать и праздновать, а немцы пускай работают и думают о кризисе» !!!
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