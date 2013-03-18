Кого обогатит кипрская экспроприация денег на депозитах?

Главная новость прошедших выходных и этого понедельника - Кипр вводит разовый сбор с владельцев депозитов в кипрских банках. По мне - это никакой не сбор, а принудительная покупка (для владельцев депозитов) ценных бумаг по нерыночной цене, то бишь экспроприация собственности. Но в новостях настойчиво пишут, что это сбор или даже разовый налог.
Ну да ладно: не будем ввязываться в этот спор. Интересно другое. Юристы уже комментируют ситуацию в том ключе, что указанную экспроприацию можно будет обжаловать, если не в кипрских судах, так в международных. В итоге с Кипра можно будет взыскать кругленькую сумму.
Мне тоже кажется, что Кипр создает юристам серьезный фронт работы. Но не только в международных судах.
Кипр заберет деньги, которые, если верить многочисленным публикациям, используются для инвестирования в Россию. Выходит, что многие российские проекты окажутся недофинансированными?
Если так, то как покрыть дефицит? На поверхности лежит идея, что российским компаниям надо провести ревизию своих обязательств перед российским бюджетом. Почти у всех крупных компаний есть налоговые переплаты, которые самое время выявить и вернуть. А кому этим заниматься, как не юристам.
Воистину говорят: "Кому война, а кому мать родна".
P.S. Говорят, что налог введен не будет (добавлено 18.03.2013 в 21:30).
Комментарии 11
Это для Кипра самоубийство! Там вся жизнь местного населения была ориентирована на финансовый менеджмент и туризм. И кто там после этого останется? Кому они будут продавть дома и виллы?
Сергей,
во-первых, есть такой способ, как вставить в блог ссылку прямо на видеозапись, которую Вам была нужна, а то ведь кто-то может подумать, что Вы считаете юристом премьер-министра России . Во- вторых, даже в видеозаписи настоящий юрист высказывается более чем расплывчато, настолько, что он "определенно" считает, что подавать в суд можно, то есть уже сейчас можно, но "если мы изучим
принимаемый закон и увидим", то есть увидеть надо в будущем и еще не факт, что это условие выполнено - короче, мэтр предлагает клиентам оплатить подготовку искового заявления, которое, вполне возможно, даже не будет принято к рассмотрению.
Рассуждения юриста о том, что он не понимает, какой смысл выдавать акции, их же можно сразу продать, улыбку не вызывают - специалист такого уровня должен понимать, что говорит. Кстати, выдача чего-то взамен мне кажется юридически куда более спорной, чем просто разовая экспрориация под названием "налог". Налог устанавливает орган представительной власти, тут можно спорить только о том, с каким упреждением налогоплательщики по местным законам должно быть уведомлены о введении налога, а вот принуждение к заключению сделки купли-продажи чего-то там такого может быть оспорено с бОльшими перспективами.
Клиент - юристу:
- Слушайте, почему Вы никогда не отвечаете на вопрос прямо?
- А Вы как думаете?
Все по классике жанра: "Многим удалось значительно улучшить результаты своего бизнеса благодаря консультационным услугам. Например, консультантам ..."
Кстати, мне сегодня иформ-агентство ОБС авторитетно объяснило, что кипрский налог отменяется - Россия поможет Кипру, выдав ему 5 ярдов. Подождем-проверим.
вот в том-то и дело, что мэтр Гольцблат высказывается более чем расплывчато, а Вы утверждаете, что они (у Вас множественное число, "юристы", хотя показан только один) говорят определенно, даже "кругленькую сумму" компенсации Вы упомянули.
А могут и подумать что премьер-министром считаете
А деньги? что деньги? какая разница КТО ими будет владеть? Для РФ все равно пользы не будет