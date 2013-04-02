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Брюс Уиллис против ФНС. Пока 0:1

02.04.2013 17:04 14 2 720 просмотров
Очень редко встречаю, чтобы банки вели серьезные налоговые споры. Ключевое слово - "серьезные". Обычно банки спорят за копеечные штрафы. Но сегодня натолкнулся на решение по небезызвестному здесь банку "Траст", которому налоговая инспекция доначислила жуткие миллионы.

Решение у судьи Суставовой вышло огромным - 68 страниц. Я честно признаюсь, что пока только пробежался по диагонали. Эпизодов немного, на каждому уделено много места. Особое внимание обратите на налоговую схему, в которой был уличен банк (стр. 29-35).

Почитать решение можно здесь.

smile8)

Комментарии 14

Юрий Цереня  (saintgermain007)
#
Интересно, что налоговая жалуется : "В ходе проведения выездной налоговой проверки «НБ «ТРАСТ» (ОАО)
Межрайонной ИФНС России № 50 по г. Москве неоднократно вызывала директора
TIB Investments Limited в 2007-2008 годах Манько Сергея Аркадьевича (гражданин
Российской Федерации) для допроса в качестве свидетеля. Однако, последний на
допрос не явился".
Какой уровень защиты надо иметь, чтобы посылать ИФНС на три буквы безнаказанно?
А тут ещё и Кипрский банк замешан! smile:D
В  (Cheerokee)
#
Цитата
художник Васнецов "осуждён" посмертно

Вот дебилы... Им самим-то не смешно?..
Может еще и сказки запретить? Павел Астахов может приступать к "защите сказочных детей" от жестокого обращения и пропаганды такого обращения! Судя по последним действиям ума на это у него уже хватит
koza nostra  (maestro tuk)
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Будучи не в восторге от судебной системы России, тем не менее приведу цитату с сайта Лениского суда г. Кирова. Она в открытом доступе на этом сайте.
" 27.04.2011 09 :41 (МСК)
Официальный ответ
Ваше обращение, поступившее 21.01.2011 в адрес Ленинского районного суда г.Кирова, по теме - признание художника Васнецова экстремистом посмертно, рассмотрено.
Информируем, что 24.12.2009 Ленинским районным судом было вынесено заочное решение по иску прокурора Ленинского района г.Кирова (гражданское дело №2-4064/2009, после перерегистрации в 2010 году присвоен номер 2-176/2010) об установлении наличия признаков экстремизма в брошюре А.Добровольского «Волхвы». Решением суда установлено наличие признаков экстремизма в брошюре, сама брошюра признана экстремистским материалом .
..В брошюре имелась иллюстрация картины художника-передвижника Виктора Васнецова «Встреча Олега с кудесником», вместе с тем судом выводов по вопросу наличия признаков экстремизма в указанной иллюстрации картины не давалось. Толкование судебного решения, распространенное в средствах массовой информации, а также в сети Интернет, в интерпретации , с который , по всей видимости, Вы ознакомились, является необоснованным и не соответствующим действительности."

Иными словами в интернет эту мульку запустил автор брошюры Добровольский еще в 2011 году. Ну. а народ, как говорится, "схавал".
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Браво, Коза Ностра!
Респект вам и уважуха! Я, конечно, сомневался в том что прочитал, но искать опровержение не стал. Как вы написали - СХАВАЛ. smile:bonk:
Спасибо, что потрудились найти опровержение. РЕСПЕКТ!
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Стр. 16: "RSCC № 1 является «сиротской» компанией (Orphan entity)." smile:D
В первый раз сталкиваюсь с такой терминологией.
Tuzla  (coatl)
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Впервые вижу налоговую инспекцию, способную отследить сделки с афилированными фирмами в европейской юрисдикции. Обычно это проходит безнаказанно и лишь налоговые органы ЕС иногда просят замаксать побольше. Тут кроется неподдельный интерес наших органов к данной организации! Потому что о других подобных разоблачениях я как-то не слышал, хотя трудно представить российскую фирму, не уводящую прибыль тем или иным способом.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Растет мастерство. Это, кстати, не первый пример. В прошлом году было дело № А40-60755/12-20-388. Так в том деле налорги смогли доказать, что российская контора на самом деле отправляла деньги в BVI, а Кипр (соглашение с которым позволяет экономить налоги) всего лишь обеспечивал ширму для этого. Поскольку с BVI соглашения нет, то взыскали недоимку с российской конторы.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
В прошлом году было дело № А40-60755/12-20-388. Так в том деле налорги смогли доказать, что российская контора на самом деле отправляла деньги в BVI, а Кипр (соглашение с которым позволяет экономить налоги) всего лишь обеспечивал ширму для этого.

Наверное, правильней написать не смогли доказать. )) В частности из-за того, что ч. 1 ст. 11 Соглашения с Кипром не содержит понятия "фактическое право на проценты".

"Пробежавшись по диагонали" обнаружил эпизод по сделкам СВОП.
ТРАСТ занизил налоговую базу по налогу на прибыль на сумму убытка по сделкам СВОП в связи с неправомерной квалификацией данных сделок в качестве сделок купли-продажи иностранной валюты с отсрочкой исполнения т.к. прекращение обязательств по сделкам осуществлялось зачетом (неттингом). На эту тему есть хорошее прошлогоднее дело N А40-112753/11-75-453

Всего я насчитал 5 эпизодов. Помимо эпизода по СВОП (1) , есть эпизод по ЕЭС России (2), т.е. занижение цены реализации акций энергетических компаний (правопреемники ОАО РАО «ЕЭС России» выделенные в рамках второго (завершающего) этапа реорганизации РАО ЕЭС России), которые были получены Банком в связи с неисполнением сделки обратного РЕПО.

Эпизод 3. Невключение во внереализационные доходы безвозмездно полученного имущества, в том числе в виде акций VISA Incorporated

Зпизод 4. Сделка по секьюритизации портфеля авто - и потребительских кредитов. Банк уступал права требований портфелей розничных кредитов по номинальной цене компании RSCC №1, которая специально была создана исключительно для данной Сделки секьюритизации в Великом Герцогстве Люксембург.
RSCC № 1, имеющая уставный оплаченный капитал в размере 31 000 евро, для получения денежных средств в целях осуществления данных сделок по приобретению портфелей розничных кредитов выпустила ценные бумаги: старшую ноту (Senior Note) и младшую (субординированную) ноту (Junior Note). Здесь налоговики заявили о занижении налоговой базы по налогу на прибыль в связи с некорректным начислением (признанием) купонного дохода по долговому обязательству - Junior Note, так как она не соответствует ни экономической сути сделки секьюритизации, ни налоговому законодательству.
Здесь интересно, что налоговики для своих целей использовали отчетность по МСФО.
"В соответствии с отчетностью по МСФО Банка в 2007-2008 годах компания RSCC №1 отнесена к категории дочерних компаний Банка (без указания контроля капитала) и указана как компания специального назначения (далее по тексту, в том числе, КСН), по сути, эффективно контролируемая Банком".
Интересна так же фраза, что " Банк в заявлении и в ходе судебного разбирательства уходит от рассмотрения вопроса действительного смысла и экономической сути Сделки секьюритизации, т.е. не сообщает их".

Эпизод 5. Это самое интересное. Схема с использованием сделки цессии.
"В ходе проведения выездной налоговой проверки налоговым органом было установлено занижение Банком налоговой базы вследствие получения необоснованной налоговой выгоды, связанной с систематическим замещением высокодоходных активов (кредиты корпоративным заемщикам) по сделкам цессии с аффилированным лицом TIB Investments Limited (Кипр) низкодоходными активами (межбанковские депозиты в East-West United Bank (Luxembourg), которые в этот же день в этих же суммах перечислялись на счет TIB Investments Limited).
В ходе проведения выездной налоговой проверки установлено, что данные денежные средства, полученные East-West United Bank от НБ «ТРАСТ» (ОАО) по межбанковским депозитам, были в тот же день и в той же сумме сразу же направлены East-West United Bank на расчетный счет TIB Investments Limited в НБ «ТРАСТ» (ОАО) и использованы TIB Investments Limited для приобретения прав требований по кредитам, выданным НБ «ТРАСТ» (ОАО). Данные операции повторялись систематично в 2007-2008 годов.
Указанные операции не направлены на осуществление реальной экономической деятельности и не обусловлены разумными экономическими причинами.
В настоящем случае самостоятельной деловой целью, преследуемой Банком при осуществлении данных операций, являлось получение налоговой выгоды за счет уменьшения внереализационных доходов и как следствие – занижение налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Получение НБ «ТРАСТ» (ОАО) необоснованной налоговой выгоды подтверждается:
- невозможностью реального осуществления ОАО НБ «ТРАСТ» и TIB Investments Limited указанных операций с учетом времени, места нахождения имущества или объема материальных ресурсов, экономически необходимых для производства товаров, выполнения работ или оказания услуг. В частности, остатки денежных средств на счетах TIB Investments Limited не позволяли самостоятельно приобретать у НБ «ТРАСТ» (ОАО) права требования по кредитам без фондирования от НБ «ТРАСТ» (ОАО), осуществляемого на систематической основе через посредника EAST WEST UNITED BANK;
- отсутствием у TIB Investments Limited необходимых условий для достижения
результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия
управленческого или технического персонала, основных средств и т.д. (на основании
анализа выписок по расчетным счетам TIB Investments Limited и взаимозависимости TIB Investments Limited и его директора Манько С.А. с НБ «ТРАСТ» (ОАО), систематического характера операций и других обстоятельств).
Таким образом, все вышеуказанные операции цессии с последующим фондированием TIB Investments Limited посредством систематических межбанковских депозитов через посредника EAST WEST UNITED BANK (и частично DONAU BANK AG), равно как и обратный выкуп части кредитов ОАО НБ «ТРАСТ» в 2008 году, являются притворными (статья 170 Гражданского кодекса Российской Федерации), не имеют разумной деловой цели и прикрывают перераспределение доходов от НБ «ТРАСТ» (ОАО) компании TIB Inv. Ltd. Уступленные НБ «ТРАСТ» (ОАО) кредиты оставались на балансе ОАО НБ «ТРАСТ» и фактически межбанковских депозитов не размещалось.

Хорошо написано. Но, ведь будет ещё апелляция. ))
Лия Лукьянова  (Lia_Lukianova)
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С одной стороны, проверка не может длиться более 2-х месяцев, решение принято в сентябре 2011 года, следовательно, проверять имели право только три последних отчетных года, т.е. 2008 - 2010гг.

С другой стороны - "по данному эпизоду налоговый орган проводит анализ данных за 2007-2009 годов, на основании чего определяет базу за 2007-2008 годов, тогда как оспариваемое решение вынесено по итогам выездной налоговой проверки за 2007-2008 г.г., 2009 год находится за рамками проверяемого периода, в связи с чем выводы, построенные на данных 2009 года, некорректны и неправомерны".

Т.е. получается, что оспариваемое Решение №N594 от 30.09.2011г обдумывалось налоговым органом более двух лет???
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Ничего странного в этом нет.

1. Глубина проверки определяется не датой окончания проверки, а датой начала. Таким образом проверка, начатая 31 декабря 2010 года, "цепляет" весь 2007 год. Я не знаю, когда эта проверка была начата, но уверен, что в 2010 году.

2. Два месяца - это "чистое" время. На практике налорги всегда приостанавливают проверку (соответсвенно, срок проверки во время приостановки не течет).

Основания для приостановки налоргу несложно придумать: достаточно сказать, что надо сделать запрос по контрагенту проверямого налогоплательщика. Но время приостановок ограничено 6 месяцами.

Чтобы удлинить себе проверку еще сильнее у налоргов есть право на продление. Причем это продление можно сделать 2 раза. Общее срок продления может составить до 4 месяцев.

Если добавить сюда срок на написание акта, возражений, их рассмотрение м написание решения, то это еще дает 3-3,5 месяца.

Таким образом, по закону срок между началом проверки и вынесением решения может достигать 15-16 месяцев. Не думаю, что в данном случае был превышен этот срок.

3. В суд дело поступило 27.12.2011, то есть через 3 месяца после даты решения. Это довольно быстро, так как за это время Банку надо было обжаловать это решение в досудебном порядке и это может занимать несколько месяцев. В даном случае Управление ФНС, куда было обжаловано решение, вынесло свое решение 13.12.2011. А уже через 2 недели был подан иск.

Вообще, у Банка было 3 месяца на подачу иска, но они спешили: им надо было получить обеспечительные меры. Их им не дали.

4. Таким образом, больше года над делом думали не налорги, а суд. Такое случается. В данном случае судью можно понять: дело непростое, судья молодая и размер решения показывает, что быстро такое изготовить сложно.
Лия Лукьянова  (Lia_Lukianova)
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В некоторых местах соглашусь, НО:
1. оспариваемое решение вынесено по итогам выездной налоговой проверки за 2007-2008 г.г. (стр.3 Решения),
2. оспариваемое решение изготовлено 30.09.2011г. (стр.1 Решения).

Возразите, плз..
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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1. И что? В чем противоречие? Налоговая проверка 2007-2008 года может проводиться в течение 2010-2011 годов, что и имело место в данном деле.

2. И что? В чем противоречие? Итогом проверки является решение. Проверка завершилась в 2011 году и решение появилось в 2011 году. Это банальная ситуация.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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0:2
Цитата
Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2013 г. N 09АП-13331/13
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.02.2013 по делу N А40-11909/12-75-59 оставить без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения.
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