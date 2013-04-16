Стоит ли нанимать дорогих юристов?

Сегодня, 16 апреля 2013 года, случилось эпохальное событие. Федеральный арбитражный суд Московского округа взыскал судебные расходы с проигравшей стороны в размере, эквивалентном миллиону долларов США. Это рекорд!
Причем все остальные случаи присуждения крупных судрасходов очень сильно уступают этому. Более того, в среднем по России картина, вообще, удручающая.
Существует множество судебных актов, в которых суд ограничивает судебные расходы несколькими тысячами рублей. Мне вспоминается одно дело, когда суд отказал заявителю в компенсации его расходов на плацкарт, так как, по мнению, суда заявитель мог добраться до суда и на междугороднем автобусе.
Сегодняшнее постановление может сделать более доступной помощь высококлассных юристов. Если клиент понимает, что за его юристов заплатит его противник, то почему бы не взять самых лучших (читайте "дорогих")?
Ссылка на карточку дела
Ссылка на определение суда 1 инстанции
Комментарии 23
В данном деле, я думаю, обе стороны сами не ожидали, что присужденные расходы окажутся столь велики. То есть изначально обе стороны смирились с тем, что расходы на юрпомощь каждой из сторон лягут на них самих.
Это, на мой взгляд, будет помогать им продвигать свои услуги.
Я просто никогда не забываю, возможно к сожалению, в какой стране мы живем. Хочется верить в лучшее, но как всегда черенок граблей больно бьет по лбу.
А Вы, кстати, измените свою личную, так сказать, ценовую политику??? Выступая как бы гарантом успеха.
Что касается взыскания моих гонораров с проигравшей стороны, то я этим не занимаюсь и, наверное, пока не буду. Но, если клиент желает, то я помогаю ему консультацией или даже составляю проект заявления в суд (дополнительных денег за это не беру).
То есть пока еще, все-таки, рассчитывать на массовую компенсацию полной суммы расходов не стоит
А кстати, разве взыскание расходов обычно не заявляется сразу же (и корректируется с течением процесса) плюсом к основным требованиям?
Нет, я это не имел в виду. Речь только о том, что я не оказываю таких услуг. А мое "пока" объясняется вовсе не тем, что я не верю в успех, а тем, что мне это ничего не дает. Если ситуация изменится, возможно, это заставит меня начать взыскивать гонорары на себя.
Лично я с такой практикой не сталкивался. Обычно все расходы скопом предъявляются в самом конце. Суд первой инстанции выносит отдельное определение на этот счет.
Неужели многие начнут размениваться???
Я понимаю что есть определенная репутация, однако АЛЧНОСТЬ знаете ли никто не отменял.
Если услуги по ведению вашего дела стоят на рынке от 100 до 500 руб, то вам не присудят 1000 руб только на том основании, что у вас очень дорогой адвокат.
Я говорю совсем о других ситуациях.
1. Ваше дело довольно сложно, требует глубоких познаний в узкой области права и даже может быть уникальным. И у вас есть выбор: нанять опытных, но дорогих юристов, или остановить свой выбор на экономичном варианте (молодые юристы без релевантного опыта, но с горящим взором и невысокими запросами). В этой ситуации любой выбор будет разумным (с точки зрения взыскания компенсации).
2. Возможно ваше дело не очень сложно, но, как правило, и в этом случае на рынке есть разброс цен. В пределах этого разброса вы выбираете. Но если раньше фактор цены играл для вас большую роль, то теперь его значение снизилось. Вы смотрите прежде всего на опыт.
ЗЫ. В принципе если практика взыскания РЕАЛЬНЫХ расходов станет повсеместной, то те же СК перестанут судиться по делам с низкими шансами.
Случилось ДТП, страховая мало выплатила. Подаешь в суд. Сумма иска 82 000 руб. в т.ч. затраты юриста составляют 15 000 руб. Суд принимает решение о необоснованной оплате и уменьшает стоимость услуг юриста до 8 000 руб.
До заключения договора с юристом, был предупрежден что услуги его стоя 15 000 и что суд согласует только 8 000, это типа практика такая. ???? можно развить тему куда 7 000 идут.
Но дело не в этом. В Вашем случае услуги адвокатов 31 642 039. а к взысканию примерно 29 млн (28 923 952,88 при курсе 31) то есть 2 642 тыс. руб. остались не возмещенные, опять таки много вопросов????
В казусы об выплатах просто так я не верю
И весь этот бардак из-за нашей неграмотности.
Сейчас эта нагрузка высока. Но если те же СК начнут бояться, что с них взыщут не только возмещение, но и расходы на юрпомощь, то они будут стремиться урегулировать конфликт до суда. Следовательно, нагрузка начнет снижаться.
Кстати, я часто вижу в суде г. Москвы дела против СК: их просто море!!!
Психология людей постепенно меняется и многие принимают страховку как данное. Но политика проводимая СК и банками в т.ч. когда идет обязательное навязывание страховки, причем у каждого банка "своя" СК , заставляет людей относиться к ней как к КАБАЛЕ и добровольно застраховать свою жизнь или имущество этот человек 100% не будет.
А насчет ваших однокурсников могу сказать только одно : в РГС 80 000 тысяч сотрудников, может конечно мы и пересекались по работе, но я честно говоря не помню.