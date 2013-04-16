Вход
Профиль Блог Лента Активность

Стоит ли нанимать дорогих юристов?

16.04.2013 12:39 23 3 477 просмотров
Сегодня, 16 апреля 2013 года, случилось эпохальное событие. Федеральный арбитражный суд Московского округа взыскал судебные расходы с проигравшей стороны в размере, эквивалентном миллиону долларов США. Это рекорд!

Причем все остальные случаи присуждения крупных судрасходов очень сильно уступают этому. Более того, в среднем по России картина, вообще, удручающая.

Существует множество судебных актов, в которых суд ограничивает судебные расходы несколькими тысячами рублей. Мне вспоминается одно дело, когда суд отказал заявителю в компенсации его расходов на плацкарт, так как, по мнению, суда заявитель мог добраться до суда и на междугороднем автобусе.

Сегодняшнее постановление может сделать более доступной помощь высококлассных юристов. Если клиент понимает, что за его юристов заплатит его противник, то почему бы не взять самых лучших (читайте "дорогих")?

Ссылка на карточку дела
Ссылка на определение суда 1 инстанции

smile8)

Комментарии 23

koza nostra  (maestro tuk)
#
Угу. Но мне почему-то кажется, что с проигравшей стороны тоже были, скажем так, "не менее высококлассные юристы" (читайте "дорогие")".
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
То, что дорогие - это 100% (в решении есть указание на их гонорары). Про их классность ничего не знаю. Но знаю по слухам, что Билле этих юристов навязала головная контора.

В данном деле, я думаю, обе стороны сами не ожидали, что присужденные расходы окажутся столь велики. То есть изначально обе стороны смирились с тем, что расходы на юрпомощь каждой из сторон лягут на них самих.
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Сергей, а не подтолкнет ли данное решение к увеличению стоимости услуг Ваших коллег ???
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Мой мнение - нет, не подтолкнет. Но я думаю, что это решение подтолкнет моих коллег в маркетинговых целях смелее утверждать, что они смогут взыскать значительную часть расходов на себя, то есть по сути станут бесплатными для клиента.

Это, на мой взгляд, будет помогать им продвигать свои услуги.
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Эх, Вашими устами да мед бы пить))))
Я просто никогда не забываю, возможно к сожалению, в какой стране мы живем. Хочется верить в лучшее, но как всегда черенок граблей больно бьет по лбу.
А Вы, кстати, измените свою личную, так сказать, ценовую политику??? Выступая как бы гарантом успеха.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ко мне это неприменимо. Я не работаю по какой-то фиксированной таксе. В судах у меня гонорары успеха (я не беру денег, если успех не достигнут), о которых я всегда договариваюсь в индивидуальном порядке. Соответственно, невозможно говорить, что я что-то изменил.

Что касается взыскания моих гонораров с проигравшей стороны, то я этим не занимаюсь и, наверное, пока не буду. Но, если клиент желает, то я помогаю ему консультацией или даже составляю проект заявления в суд (дополнительных денег за это не беру).
Владимир Ростов  (Владимир Ростов)
#
Сергей, спасибо за новость!
Цитата
Что касается взыскания моих гонораров с проигравшей стороны, то я этим не занимаюсь и, наверное, пока не буду.

То есть пока еще, все-таки, рассчитывать на массовую компенсацию полной суммы расходов не стоит smile:D

А кстати, разве взыскание расходов обычно не заявляется сразу же (и корректируется с течением процесса) плюсом к основным требованиям?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
То есть пока еще, все-таки, рассчитывать на массовую компенсацию полной суммы расходов не стоит

Нет, я это не имел в виду. Речь только о том, что я не оказываю таких услуг. А мое "пока" объясняется вовсе не тем, что я не верю в успех, а тем, что мне это ничего не дает. Если ситуация изменится, возможно, это заставит меня начать взыскивать гонорары на себя.

Цитата
А кстати, разве взыскание расходов обычно не заявляется сразу же (и корректируется с течением процесса) плюсом к основным требованиям?

Лично я с такой практикой не сталкивался. Обычно все расходы скопом предъявляются в самом конце. Суд первой инстанции выносит отдельное определение на этот счет.
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Сергей, но согласитесь, что на вряд ли на мои судебные тяжбы со страховой компанией (условно иск по ОСАГО на 50 000 рублей) будет с удовольствием ходить Падва или иные топ-адвокаты с гонорарами с шестью нулями, зная со 100% уверенностью, что дело выигрышное и расходы адвокатов покроет страховая компания..???
Неужели многие начнут размениваться???
Я понимаю что есть определенная репутация, однако АЛЧНОСТЬ знаете ли никто не отменял.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Существует более ранее постановление ВАС РФ, в котором сформулированы некоторые важные идеи (ППВАС от 15 марта 2012 г. N 16067/11). Например, там записано:

Цитата
Признавая по собственной инициативе понесенные стороной судебные расходы явно завышенными, суд, по существу, берет на себя обязанность обосновать расчет суммы, которая, по его мнению, подлежит взысканию с проигравшей стороны. Однако это уменьшение не может быть произвольным, а должно учитывать такие факторы, как сложность дела, сложившиеся на рынке услуг цены, не только с позиции суда, но и стороны, которая несет расходы, не будучи уверенной в исходе дела.


Если услуги по ведению вашего дела стоят на рынке от 100 до 500 руб, то вам не присудят 1000 руб только на том основании, что у вас очень дорогой адвокат.

Я говорю совсем о других ситуациях.

1. Ваше дело довольно сложно, требует глубоких познаний в узкой области права и даже может быть уникальным. И у вас есть выбор: нанять опытных, но дорогих юристов, или остановить свой выбор на экономичном варианте (молодые юристы без релевантного опыта, но с горящим взором и невысокими запросами). В этой ситуации любой выбор будет разумным (с точки зрения взыскания компенсации).

2. Возможно ваше дело не очень сложно, но, как правило, и в этом случае на рынке есть разброс цен. В пределах этого разброса вы выбираете. Но если раньше фактор цены играл для вас большую роль, то теперь его значение снизилось. Вы смотрите прежде всего на опыт.

ЗЫ. В принципе если практика взыскания РЕАЛЬНЫХ расходов станет повсеместной, то те же СК перестанут судиться по делам с низкими шансами.
Юрий Улитин  (menY)
#
По факту!!!
Случилось ДТП, страховая мало выплатила. Подаешь в суд. Сумма иска 82 000 руб. в т.ч. затраты юриста составляют 15 000 руб. Суд принимает решение о необоснованной оплате и уменьшает стоимость услуг юриста до 8 000 руб.
До заключения договора с юристом, был предупрежден что услуги его стоя 15 000 и что суд согласует только 8 000, это типа практика такая. ???? можно развить тему куда 7 000 идут.
Но дело не в этом. В Вашем случае услуги адвокатов 31 642 039. а к взысканию примерно 29 млн (28 923 952,88 при курсе 31) то есть 2 642 тыс. руб. остались не возмещенные, опять таки много вопросов????
В казусы об выплатах просто так я не верю smile:|
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Сергей, а как же тогда происходит дифференциация если иск на 1 рубль (защита прав и достоинства), случаи, как я понимаю, не единичные, а услуги адвокатов тогда как оценивать???
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Оценивает рынок. Есть конторы, которые занимаются такими судами. Обзваниваете их и получаете представление, сколько берут юристы за такую услугу. Чем при этом каждый из них руководствуется, нас не трогает.
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Страховые компании (я кстати сам работал руководителем подразделения ООО "Росгосстрах") рассчитывают на то, что рядовые клиенты не будут с ними судиться за недоплаченные 5 тысяч рублей. Этим они и живут в большинстве своем. И на суды они чаще всего своих представителей не посылают. Им по большому счету все равно какие шансы на победу в деле.
И весь этот бардак из-за нашей неграмотности.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Для описываемого случая есть риск, что суды будут взыскивать на адвокатов совсем маленькие суммы, мотивируя тем, что тут для адвоката и работы почти нет: и без него все понятно. Но я бы рекомендовал страхователям пытаться работать через юристов, потому как вода камень точит и судьи должны понимать, что взыскивая реальные расходы, они фактически работают над сокращением нагрузки на самих себя.

Сейчас эта нагрузка высока. Но если те же СК начнут бояться, что с них взыщут не только возмещение, но и расходы на юрпомощь, то они будут стремиться урегулировать конфликт до суда. Следовательно, нагрузка начнет снижаться.

Кстати, я часто вижу в суде г. Москвы дела против СК: их просто море!!!
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Кстати, в РГС работало 3 моих однокурсника (Волошин, Саенко, Чекалов). Они все до сих пор в страховании, а Саенко даже сейчас там. Вроде как руководитель судебного отдела (могу путать название должности).
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Страхование это конечно дело, как восток, тонкое.
Психология людей постепенно меняется и многие принимают страховку как данное. Но политика проводимая СК и банками в т.ч. когда идет обязательное навязывание страховки, причем у каждого банка "своя" СК , заставляет людей относиться к ней как к КАБАЛЕ и добровольно застраховать свою жизнь или имущество этот человек 100% не будет.
А насчет ваших однокурсников могу сказать только одно : в РГС 80 000 тысяч сотрудников, может конечно мы и пересекались по работе, но я честно говоря не помню.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я исходил из того, что вы имеете отношение к юристам Учитывая, что один из них в РГС с прошлого века по сегодня, то будучи юристом вы не должны были пересечься. Если вы неюрист, то, конечно, шансов почти нет. smile:uncap:
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Нет всеми вопросами занимался юрист филиала. Я же непосредственно руководил работой ОСП (обособленного структурного подразделения)
ЕвгенийВК  (ru46)
#
Сергей а Вы оказываете только налоговую юридическую помощь??
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Да, только. И еще не за всякое налоговое дело возьмемся: гонорары успеха не позволяют работать по мертвым делам.
Александр Маламудман  (stilcom)
#
Юрист в отличие от женщины всегда говорит ДА, в том и различие , и каждое да , такое правдивое и честное , что уже можно заплатить только за одно слово да, мы их парвём , правда за нами , они уже проиграли , да они не знают с кем они связались - Это адвокат , женщина же , пока согласится , её хоть немного можно узнать и понять что она из себя представляет.Юрист как гадалка , если просит деньги вперёд , значит левый , фальшивый, если после выполненной работы - дурак, и только отзывы, рекомендации , общественный рейтинг могут дать реальную оценку профессионализму адвокату и юристу.
Юрий Цереня  (saintgermain007)
#
А разве дорогой юрист - лучший?
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения