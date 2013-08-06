На одной фабрике стали дохнуть куры. Тогда они пригласили консультантов, чтобы те помогли решить проблему. Исследовав финансовые документы, осмотрев строения и покачав головами, консультанты выдали совет: нужно побелить все птичники. Мол, птицы впадают в тоску среди серых стен, чахнут и от этого мрут.
Через некоторое время, когда гонорар стал подходить к концу, консультанты сделали контрольный заезд.
- Ну, как ваши куры?
- Да, понимаете, продолжают дохнуть!
- А вы все сделали, как мы писали?
- Да, в точности, посмотрите сами.
После дополнительного обследования был вынесен дополнительный вердикт: на белых стенах следует нарисовать красные круги. Птицы будут думать, что это солнышко, им станет веселее, повысится иммунитет.
- Ну, как ваши куры?
- Да, понимаете, продолжают дохнуть!
Новые исследования показали, что кругами не обойдешься. Следует каждый круг перечеркнуть двумя жирными черными чертами – крест-накрест.
- Ну, как ваши куры?
- Да, знаете,все передохли! И деньги кончились.
- М-м-да… Жаль… А у нас было еще столько прекрасных идей.
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