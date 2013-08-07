А за кого болеете вы в споре Воронежец против "Тинькофф кредитные системы"?

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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
06.09.2012
Мировой судья судебного участка <НОМЕР> <АДРЕС> района г. <АДРЕС> <ФИО1>, с участием представителя ответчика по доверенности <НОМЕР> от <ДАТА2> <ФИО2>, при секретаре <ФИО3>, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк к <ФИО4> о взыскании задолженности по кредитному договору,
УСТАНОВИЛ:
ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк обратилось к мировому судье судебного участка <НОМЕР> с исковым заявлением к <ФИО4> о взыскании задолженности по кредитному договору.
В заявлении указали, что <ФИО4> активировал первую кредитную карту <ДАТА3> с начальным кредитным лимитом 7000 руб., что является заключением договора <НОМЕР>. Единый документ при заключении договора сторонами не составлялся и не подписывался. Тем не менее, все необходимые условия договора предусмотрены в его составных частях: в Заявлении-Анкете на оформление кредитной карты ТКС Банк (ЗАО), подписанном ответчиком, общих условиях выпуска и обслуживания кредитных карт ТКС Банка (ЗАО) и Тарифах Банка по тарифному плану, указанному в стандартном Заявлении-Анкете.
В соответствии с п.2.3 общих условий договор заключается путем акцепта банком оферты, содержащейся в Заявлении-Анкете клиента. Акцепт осуществляется путем активации банком кредитной карты.
<ФИО4> подписал Заявление-Анкету, принял общие условия банка, активировал карту <ДАТА3> путем телефонного звонка в банк, пользовался денежными средствами, погашал задолженность в срок, вопросов к нему не возникало.
Однако ответчик начал допускать просрочку по оплате минимального платежа, чем нарушил условия договора (п.4.7, 5.6 общих условий), и <ДАТА4> в соответствии с п.11.1 общих условий банк расторг договор с ответчиком путем выставления в адрес ответчика заключительного счета, который в соответствии с п.7.4 общих условий подлежит оплате ответчиком в течение 30 дней после даты его оформления. Факт получения и использования кредита ответчиком подтверждается детализацией операций по договору, счетами-выписками, направляемыми банком ответчику, а также реестрами платежей, которые поступают в банк в электронной форме.
Нарушением условий договора ответчиком нарушено право банка на возврат суммы кредита, получение процентов по договору, комиссий, иных платежей и штрафов.
На основании изложенного, просят взыскать с <ФИО4> сумму общего долга в размере 45684,37 руб., из которых:
- 29137,36 руб. - просроченная задолженность по основному долгу,
- 10411,41 руб. - просроченные проценты,
- 5545,60 руб. - штрафные проценты за неуплаченные в срок в соответствии с договором суммы в погашение задолженности по кредитной карте,
- 590 руб. - суммы комиссий платы за обслуживание.
Также просят, взыскать с ответчика сумму оплаченной при подаче иска государственной пошлины в размере 1594,09 руб., и судебные расходы за проезд к месту рассмотрения дела представителя истца в сумме 7325,4 руб.
Истец - ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк не направил своего представителя в судебное заседание о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом, просил требования удовлетворить в полном объеме и рассмотреть дело без участия своего представителя (л.д.181).
Представитель третьего лица ООО «ТКС» в судебное заседание не явился о времени и месте слушания дела извещены надлежащим образом.
Ответчик <ФИО4> в судебное заседание не явился о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом.
Представляющий интересы ответчика <ФИО4> по доверенности <ФИО2>, исковые требования признала в части, при этом пояснила, что <ФИО4> не заключал договор на тех условиях, которые предлагал банк. Банк принял условия того варианта договора, который им предложил <ФИО4> В связи с чем, считает, что требования истца о взыскании с ответчика просроченных процентов, штрафных процентов, комиссии за облуживание, а также по основному долгу на сумму 9783,82 руб. неправомерны. Согласны оплатить сумму основного долга по расчету, представленного истцом, а именно в сумме 19353,54 руб., кроме того, просила взыскать с истца в пользу ответчика судебные расходы в размере 13 000 руб.
Суд, выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
На основании ст.1 ГК РФ гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, свободы договора… Граждане приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.
В соответствии со ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а также обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего кодекса.
Согласно ст. 443 ГК РФ ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте, не является акцептом. Такой ответ признается отказом от акцепта и в то же время новой офертой.
Как установлено в судебном заседании и усматривается из материалов дела истец заключил с ответчиком договор <НОМЕР> от <ДАТА3> (дата активации первой кредитной карты) о выпуске и обслуживании кредитных карт ТКС Банк (ЗАО) с начальным кредитным лимитом 7 000 рублей, (договор лимитной линии с лимитом задолженности).
Все необходимые условия договора предусмотрены в его составных частях: в Заявлении-Анкете на оформление кредитной карты ТКС Банк (ЗАО) (далее - Заявление-Анкета), общих условиях выпуска и обслуживания кредитных кар ТКС Банка (ЗАО) (далее - Общие условия) и Тарифах Банка по тарифному плану, указанному в Заявлении-Анкете.
В Заявлении-Анкете истец и ответчик согласовали, что общие условия и тарифы, в соответствии с которыми Банк предоставляет клиенту кредитную карту, размещены в сети интернет на странице www.tcsbank.at.ua.
В соответствии с п. 2.3 и 2.4 общих условий, размещенных в сети интернет на странице www.tcsbank.at.ua (далее - общие условия) договор заключается путем акцепта банком оферты, содержащейся в Заявлении-Анкете клиента. Акцепт выражается в выпуске на имя клиента «Кредитной карты» и ее активации банком. Договор считается заключенным с момента выпуска «Кредитной карты» на имя клиента банком. Клиент соглашается, что банк выпускает «Кредитную карту» и предоставляет лимит безлимитности исключительно на свое усмотрение и вправе отказаться от выпуска «Кредитной карты» без объяснения причин.
В соответствии с п. 2.7, 2.8 общих условий тарифы, применяемые в рамках договора, в т.ч. процентная ставка по предоставленным средствам, не могут быть изменены, заменены или дополнены другими тарифами в соответствии с общими условиями, в одностороннем порядке банком. Банк не имеет право вносить изменения и дополнения в общие условия в одностороннем порядке.
В соответствии с п. 4.4, 4.6 общих условий все расходные операции с использованием «Кредитной карты» или ее реквизитов совершаются за счет средств банка. Клиент вправе не оплачивать все комиссии и платы, предусмотренные тарифами.
Согласно п. 7.3 общих условий на сумму предоставленных средств банк не начисляет проценты. Средства банком предоставляются безвозмездно. В соответствии с п. 7.4 срок возврата средств клиентом не предусмотрен.
Банк принял условия договора, поскольку выслал истцу для активации карту.
Таким образом, с общими условиями и тарифами, размещенными в сети интернет на странице www.tcsbank.at.ua <ФИО4> не брал на себя обязательства по уплате процентов за пользование кредитной картой. Доказательств обратному истцом суду не представлено.
В связи с этим, требования истца о взыскании с ответчика просроченных процентов, штрафных процентов, комиссии за облуживание, а также по основному долгу на сумму 9783,82 руб. не обоснованны и удовлетворению не подлежат.
Вместе с тем, <ФИО4> активировал карту и пользоваться денежными средствами. Однако впоследствии он начал допускать просрочку по оплате минимального платежа, чем нарушил условия договора (п.4.7, 5.6 общих условий).
Факт получения и использования кредита <ФИО4> подтверждается детализацией операций по договору, счетами-выписками, направляемыми Банком ответчику, а также реестрами платежей, которые поступают в банк в электронной форме. Данный факт истцом не оспаривается.
В связи с чем, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма основного долга. Мировой судья принимает во внимание расчет представленный ответчиком, считает его правильным и считает необходимым взыскать с <ФИО4> в пользу истца сумму основного долга в размере 19353,54 руб.
Согласно ст.ст. 98. 100 ГПК РФ, с учетом удовлетворенной суммы, с <ФИО4> в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 774,14 руб.
Кроме того, с учетом требований разумности и справедливости, с <ФИО4> в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы в размере 7 325,40 рублей.
В удовлетворении требований <ФИО4> о взыскании с ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк расходов на оплату услуг представителя в размере 13 000 руб. следует отказать, поскольку частично требования удовлетворены в пользу истца.
РЕШИЛ:
Исковые требования ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк удовлетворить частично.
Взыскать с <ФИО4>,<ДАТА5> рождения, уроженца г. <АДРЕС> в пользу ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк сумму основного долга в размере 19353,54 руб., судебные расходы в размере 7 325,40 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 774,14 руб., а всего 27 453 ( двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят три ) руб. 08 коп.
В остальной части заявленных исковых требований ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк отказать.
О взыскании с ЗАО «Тинькофф Кредитные системы» Банк в пользу <ФИО4> расходов на оплату услуг представителя - отказать.
Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в <АДРЕС> районный суд г. <АДРЕС> в течение одного месяца через мирового судью.
Мировой судья X ФИО1>
Комментарии 6
1. Агарков (воронежский клиент ТКС) направил ультиматум Тинькову. У него меньше 24 часов, чтобы публично извиниться за свои слова. Он назвал Агаркова мошенником.
2. Один из российских коллекторов хочет предложить Агаркову свои услуги. Разве это не мило?!