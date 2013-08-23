В самом начале приводится пространный запрос, который спровоцировал Банк написать свое письмо. Вот интересная выдержка из запроса:
Цитата
|Кредитные организации выражают обеспокоенность отсутствием на российском рынке инвестиционных монет Банка России (например, золотой и серебряной монет "Георгий Победоносец"). Анонсированный Банком России тираж золотых монет "Георгий Победоносец" в количестве 500 000 штук в настоящий момент в территориальных учреждениях Банка России отсутствует. Монетная программа "Сочи-2014" (инвестиционные и памятные монеты) в полном объеме находится у Сбербанка России, памятные монеты отпускаются в очень ограниченном, штучном порядке.
Вследствие указанного состояния рынка монет Банка России из драгоценных металлов многие кредитные организации планируют осваивать рынок монет из драгоценных металлов иностранных государств (Камеруна, Ниуэ, островов Конго, Соломоновых островов, Виргинских островов, Токелау, островов Кука и др.).
С 2011 года Налоговый кодекс РФ освобождает от НДС продажу монет из драгоценных металлов, являющихся законным средством наличного платежа иностранного государства (группы государств). Раньше схожая льгота тоже была, но в другой формулировке.
Итак, мы, будучи плательщиками НДС , захотели продать монету Ниуэ, нам надо обложить реализацию НДС?
______
Ответ на поверхности: определите, можно ли расплачиваться этой монетой в Ниуэ. Но вся загвоздка, как определить. Какое доказательство будет убедительным?!
Вот на этот вопрос ЦБ РФ и дает ответ.
Цитата
|Вопросы установления статуса монет из драгоценных металлов в качестве законного средства наличного платежа относятся к исключительной компетенции эмиссионных институтов соответствующих государств.
Критерием признания статуса иностранных монет из драгоценных металлов (законным средством наличного платежа) является официальное сообщение соответствующего эмиссионного института или иной способ доведения информации о законных средствах наличного платежа, определенный законодательством соответствующего государства.
Такими институтами могут быть центральные (государственные, национальные) банки, министерства финансов, в отдельных случаях другие уполномоченные организации.
Так что шлите письма Председателю Правительства Ниуэ и может он вас обрадует!
Комментарии 0