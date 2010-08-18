Году эдак в 2001-2002 банк "Российский капитал" был
уличен налоговыми органами в продаже золота ювелирам
без уплаты в бюджет НДС. Об этом писали в центральных
деловых изданиях, поэтому суть той схемы описывать не буду.
Однако идея продавать наличное золотишко без НДС не оставляет банки. Сужу по судебному решению Высшего Арбитражного Суда, которое было принято 4 августа.
Оно касалось Сбера (Банки.ру писал об этом деле ранее), но описание аналогичной схемы я видел и в судебных актах по банку "Северо-Восточный альянс", поэтому, я считаю, эта схема должна носить имя СВА-схема. СВА-схема выглядит так.
Банк дает золотой займ ювелиру. Это операция НДС не облагается в силу того, что выдача подобных займов признается банковской операцией.
Ювелиры, чтобы вернуть золото, открывают в том же банке обезличенный металлический счет и в рамках договора ОМС покупают безналичное золото в объеме займа + %% по этому займу. Это операция также не облагается НДС, но уже в силу другой нормы (подп. 9 п. 3 ст. 149 НК РФ).
Теперь следите за руками. Коль у ювелира есть в банке металлический счет, то почему бы не погасить долг из займа золотом с указанного металлический счета? Это и делается.
В итоге. Ювелир золото получил, банк получил деньги и %%, а НДС никто не уплатил.
Критиковать схему не буду, поскольку есть ВАСя (кому нужен текст ВАСиного определения, пишите - скину на e-mail), который, можно сказать, схему благословил. Но по прочтении у меня возник вопрос: в ювелиры часом инвестмонеты не покупают для переплавки (тут тоже НДС нет) или это нерентабельно?
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