Договоры ОМС разрешают вносить на счет наличное золото?

На днях я писал про схему с займами и вот вам еще одна налоговая схема по покупке золота без НДС (авторские права у банка "ЦентроКредит"). Пока судам эта схема нравится (судебное решение, кому оно надо, скину на e-mail), а вот мне не очень. Итак, для схемы нам понадобится два обезличенных металлических счета в разных банках и ... больше ничего.
Делай РАЗ. В первом банке покупаем золото и зачисляем его на свой счет ОМС. Делай ДВА. Даем команду перевести золото на другой наш счет ОМС в другом банке. Делай ТРИ. Снимаем золото с ОМС.
Итог: золото в наших ручках есть, а в бюджете НДС нет. Почему? Ну смотрите. Первая операция не облагается НДС, поскольку золото в банке оставалось. Вторая вроде не является объектом налогообложения. Третья сама по себе не является объектом налогообложения, но если предположить, что это продолжение самой первой операции, то банк-продавец объективно не может отслеживать аткие сделки.
Ну и где, спрашивается, собака порылась? У меня есть идея, почему эта схема порочна. Но прежде хотелось узнать у вас ответ на вопрос, вынесенный в заглавие: а на практике договоры ОМС предусматривают пополнение клиентами своих счетов путем внесения наличного золота?
Комментарии 25
Я к этому творчеству отношения не имею.
Про сбер и юкос - это в точку. Именно это сравнение я сам буквально на днях использовал.
с удовольствием почитаю
Но этот подход порождает другую проблему. Как быть с теми владельцами ОМС, которые вносят на них свое собственое НАЛИЧНОЕ золото? Им что же придется заплатить НДС, если они захотят его забрать?! В концепции "ОМС=банковский счет" это так.
Но это же неправильно. Значит концепция неправильная? Возможно, никто не знает точно, что есть ОМС. Если его признать смешанным договором, то можно было бы и схемы пресечь, и налогоплательщиков не обижать. В той части, в которой владелец ОМС вносит наличное золото, договор ОМС надо рассматривать как займ, а в оставшейся части как нечто близкое в договору банковского счета.
Кстати в деле Центробанка суды выдали вот такое:
То есть суд считает, что на ОМС лежит собственность владельца счета. Спрашивается на каком основании банк будет размещать это золото?
Но при этом суд постоянно апеллирует к статьям главы 45 Гражданского Кодекса ("Банковский счет"):
То есть суд сам себе противоречит, говоряь, что ОМС регулируется нормами для банковского счета и при этом владелец ОМС сохраняет ПС на золото, которое он положил на ОМС.
В том деле есть еще один перл:
Глава 21 НК РФ совсем не мешает довзыскать банку НДС с клиента, а налоговикам с банка. Неужели это дело устоит в кассации?
Что касается твоего вывода из моего "подтвердили, что золото на ОМС вносится", то это из серии "все идут на красный и я пойду". Однажды может и несчастье случиться. Хотя в данном случае я согласен с тем, что если я свое наличное золото в банк вношу и его же забираю, то НДСу тут делать нечего. И как юрист я вижу здесь отношения займа.
Чем пологаться на мои заявления, лучше обратимся к официальной информации (http://www.sbrf.ru/moscow/ru/person/values/oms/):
Было такое в СБ пару лет назад (не знаю, как сейчас), но только в доп.офисах, которые могли работать с золотом, + могли потребовать экспертизу.
Хочешь снимай, хочешь вноси - придраться не к чему.
[QUOTE]Выход из ситуации есть, рассуждает партнер «Налоговой помощи» Сергей Шаповалов. По его словам, надо как минимум четко сформулировать, в течение какого срока золото должно оставаться в хранилище банка, чтобы налогоплательщик сохранял право на льготу.[\QUOTE]
Что это значит? По аналогии с НДФЛ с продажи квартиры, которая была в собственности три года?
Цель купли-продажи вещи стать ее обладателем. Но золото как вещь, определенная индивидуальными признаками, возникает для покупателя только в момент его выбытия из хранилища (не будем усложнять пример случаями, когда банк выполняет функции хранителя золота). Соответственно, продолжительность процесса вручения вещи не должна вводить в заблуждение. Говоря в комментарии про СРОК, я имел в виду, что сколь бы длительным не был процесс вручения золота, это не должно приводить к юридической ПЕРЕквалификации единой операции купли-продажи на две якобы самостоятельные сделки:
- куплю-продажу БЕЗНАЛИЧНОГО золота
- операцию по обналичиванию безналичного золота.
Этот подход все равно создает проблему. А вот какую мне было бы интересно услышать от читателей блога?
"налом"реальный металл для зачисления на ОМС, то потом при выдаче с клиента будет удержан налог. Первый банк в схеме - как мне видится не при чём, он получил доход от разницы курсов покупки и продажи металла и взял комиссию в свою пользу за перевод. А вот второй по идее должен сказать "стоп". И неважно, где, когда, кем и у кого металл приобретён. Важен момент когда он из безналичного золота становится вполне таки материальными слитками на тележке.
Поискал вских трактований.
Реализация банком слитков из драгоценных металлов с зачислением их на металлический счет покупателя (физического лица) также не облагается налогом на добавленную стоимость. Однако в случае изъятия клиентом из хранилища указанных слитков у банка возникает обязанность по уплате налога в том налоговом периоде, в котором они изымаются клиентом. При этом налоговая база определяется как стоимость этих слитков, исчисленная из цен, указанных в договоре купли-продажи с учетом норм ст. 40 Кодекса".
Слитки по договору купли-продажи могут передаваться покупателю в хранилище банка-продавца. Из него они не вывозятся, а помещаются на счет ответственного хранения в банке-продавце. При дальнейшем изъятии слитков из хранилища банка-продавца со счета ответственного хранения, банку-продавцу для освобождения от налогообложения НДС необходимо получить подтверждение. В нем покупатель должен сообщить о том, что вывезенные слитки помещены в сертифицированное хранилище. Если слитки драгоценных металлов изымаются из сертифицированного хранилища банка-продавца, операции по их реализации подлежат обложению НДС. При этом налог следует уплатить в бюджет в сроки, установленные для его уплаты в том налоговом периоде, в котором слитки изымаются из хранилища.
ТО есть теоретически сработает даже приобретение физического металла с размещением на счёт ответственного хранения с последующей перевозкой в хранилище другого банка. Но - обязательно с предоставлением в банк А документального подтверждения того, что металл размещён в сертифицированное хранилище банка Б. (справка может быть липовой, либо изъятие из хранилища Б произойдёт после того, когда все об этом уже и думать забудут)
Или предполагаемая хитрость в том, что обязанность по уплате НДС возникает лишь у банка, продавшего металл, т.е. первого - получившего рубли и превратившего их в безналичные граммы, а у второго который просто учитывает, хранит и выдаёт - обязанности уплаты НДС нет потому как он не продавец?
@.
Если посмотреть, что я написал в 22:23, то вы увидите, что ваша позиция в значительнйо части совпадает с моей. И я излагаю там возможное обоснование такого подхода. Но мы с вами не совпадаем в том, что выдача СВОЕГО (то есть предварительно налом внесенного, а не купленного у банка) золота тоже должна облагаться НДС. И там же про это подробно пишу.
Конечно. Второй банк золота владельцу ОМС не продает. Но для целей налогообложения имеет значение не продажа, а реализация. А вот была там реализация или нет, зависит от того, как трактовать договор ОМС.
Я читал статью, в которой автор делал обзор целых 4 трактовок:
- ОМС - это договор банковского счета
- ОМС - это договор займа
- ОМС - это договор хранения
- ОМС - это срочная сделка
Но в деле ЦентроКредита судьи такой фигней решились не заморачиваться.
@.
или, иначе говоря, разве в России разрешены коррсчета в "банковских металлах"?