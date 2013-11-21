Не могу не поздравить наших* "кормильцев" с их праздником!

Поспорили судья, священник и налоговый инспектор, кого люди больше уважают.
Судья говорит: "Я когда на работу прихожу, ко мне все обращаются исключительно "Ваша честь". Вот как меня уважают!
Священник: "Меня уважают еще больше. Ко мне даже на улице обращаются не иначе, как "Ваше преподобие"!
Налоговый инспектор: "Вы называете это уважением!? Я вот вчера на проверку в банк пришел. Первое, что мне сказали "Господи, это опять вы!!!"
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* - в смысле налоговых юристов
P.S. Мои поздравления бухгалтерам - людям, которые, как и налоговые юристы, много работают с сотрудниками налоговых органов. У них сегодня тоже профессиональный праздник.
P.P.S. А еще сегодня праздник Божоле. Прекрасное совпадение.
Комментарии 1
...до следующего могут не доработать ...