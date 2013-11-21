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Не могу не поздравить наших* "кормильцев" с их праздником!

21.11.2013 15:28 1 1 510 просмотров
Поспорили судья, священник и налоговый инспектор, кого люди больше уважают.

Судья говорит: "Я когда на работу прихожу, ко мне все обращаются исключительно "Ваша честь". Вот как меня уважают!
Священник: "Меня уважают еще больше. Ко мне даже на улице обращаются не иначе, как "Ваше преподобие"!
Налоговый инспектор: "Вы называете это уважением!? Я вот вчера на проверку в банк пришел. Первое, что мне сказали "Господи, это опять вы!!!"


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* - в смысле налоговых юристов

P.S. Мои поздравления бухгалтерам - людям, которые, как и налоговые юристы, много работают с сотрудниками налоговых органов. У них сегодня тоже профессиональный праздник.

P.P.S. А еще сегодня праздник Божоле. Прекрасное совпадение.

smile8)

Комментарии 1

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Нет никакого совпадения. бухгалтеры любят вино этого урожая.
...до следующего могут не доработать ... smile:rofl:
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