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Почему растут тарифы на газ

10.12.2013 13:37 10 1 532 просмотра
Арбитражный суд г. Москвы признал правомерным доначисление ... ВНИМАНИЕ!!! ... без малого 5 млрд. руб. налогов, пеней и штрафов ... еще раз ВНИМАНИЕ!!! ... "Газпром экспорту", дочерней конторе "Газпрома" с исключительным правом на экспорт российского газа.

Неплохо-неплохо! А что же случилось? А вот что:
    - "Газпром экспорт" купил в России 4,5 млрд. куб. газа и поставил его своим взаимозависимым лицам Gazprom Germania GmbH и ZMB GmbH (Германия) за 26, 6 млрд. руб.

    - Gazprom Germania GmbH и ZMB GmbH продали этот газ резидентам Кипра Tancredo Enterprises Ltd и Crysaor Holdings Ltd за 29,7 млрд. руб.

    - Tancredo Enterprises Ltd и Crysaor Holdings Ltd продали все тот же газ обратно "Газпром экспорту" (он выступил агентом "Газпрома"), но уже по цене 38, 02 млрд. руб. То есть примерно 2,2 млрд. руб. налога на прибыль не попала в казну РФ. С пенями и штрафами набегают почти 5!

    - "Газпром" (конечно, через "Газпром экспорт") поставил этот газ еще раз в Германию, но уже независимым покупателям Wingas GmbH и Wintershall Erdgas Handelshaus GmbH.

Не подумайте, что газ физически перемещался так, как описано выше. Все эти документы составлялись безо всякого перемещения газа (за исключением последней операции).

Итак, на лицо схематоз и поразительно, что налоговые органы научились такое ловить. Помню за "ЮКОС" медальки давали. Не думаю, что тогда это было правильно, а вот тут точно можно дать!

Ссылка на карточку дела.

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smile8)

Комментарии 10

Влад Сапожников  (predprocessing)
#
Мамонт самая неэффективная российская шарага
Распил коррупция и беспредел в нем
Динамика акций на фырике четко отражает проблемы его corporate governance
Не исключено что раздербанят его на несколько контор и распилят окончательно
Такое оно, национальное достояние
Yozin  (yozin)
#
А причём тут тарифы на газ?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Это мой вопрос: может кто подскажет? Попутно для себя хотел узнать.
Yozin  (yozin)
#
Отвечаю. Это мало взаимосвязанные вещи.
Morfius  (Morfius)
#
Автор, я вам отвечу.
Тарифы растут потому что газовщикам захотелось получить ещё больше денег. Это единственная причина.
И никаких экономических обоснований не ищите. Их нет.
Об этом в даже открытую на канале РБК говорили. smile:D
Morfius  (Morfius)
#
И ещё. Автор, объясните, пожалуйста, мне, полному профану в налогах, в чём выгода Газпрома в этой схеме.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Газпром (в лице своих структур) обложил свою прибыль налогом не в России, а на Кипре. Причем вряд ли по ставке 20%! Поэтому здесь с одной стороны есть налоговая экономия для Газпрома, а с другой - ущерб казне РФ.
Morfius  (Morfius)
#
Я ещё полный профан в бизнесе, поэтому всё равно не понимаю.
Продали за 26, а потом купили за 38.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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А потом снова продали. за 38. Где прибыль образовалась? Там где была разница между покупной и продажной ценой. За счет нехитрой манипуляции прибыль возникла в юрисдикции (вне РФ), где она облагается по низким ставкам.

у вас есть товар себе стоимостью в 400 руб. Его рыночная цена 500 руб. Если вы его продадите сами, то вы заплатите с прибыли (100 руб) налог в размере 20 руб. Но вы не хотите платить 20 руб., поэтому вы продаете сами себе товар за 400 руб. Прибыль = 0. Налог = 0.

Важно, что вы-покупатель находится в низконалоговой юрисдикции. Поэтому как вы продаете свой товар настоящему покупателю уже за 500 руб, то с прибыли в 100 руб. вам надо заплатить меньше, чем 20 руб.

Я упростил схему, чтобы вам было легче понять.
К  (shlomo_chavez)
#
кхм.. зато в ТВ-рекламе "бубнят" что Газпром национальное достояние.
Выходит обманунг ..делим мы его с киприотами smile:(
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