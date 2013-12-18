Не подумайте, что это единственный такой рейтинг. Как раз нет: есть и альтернативные. И забавно, когда в одном рейтинге написано, к примеру, что в компании такой-то налоговая практика является малодоходной, а в другом эта же компания рекомендована как налоговые юристы наравне с теми, у кого вся практика представляет из себя сплошные налоги.
Disclaimer: все совпадения неслучайны.
Поскольку тема
Цитата
|Фирма-производитель презервативов с целью улучшения качества своей продукции заказала двум компаниям-консультантам провести статистические исследования по выяснению среднего размеров члена. Результат предоставленной первым консультантом: 25 см длины, 4 см диаметра, а результат полученный вторым: 15 см длины, 2.8 см диаметра.
Глава фирмы возмущенно спрашивает менеджера ответственного за исследования:
- Как мог получиться такой сильный разброс?!
- Очень просто: первая контора своих респондентов опрашивала, а вторая - измеряла.
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