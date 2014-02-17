Про профессиональную тайну

У священника спросили: "Как вы поступите, если узнаете от исповедующегося, что он замыслил совершить преступление?"
- Постараюсь отговорить его от неразумного шага.
- Но не доложите властям?
- Нет.
- А если это преступление совершено в вашем храме и преступник сознался, что подлил яд в вино, которым вы будете угощать прихожан после исповеди?
- И тогда его имя никто не узнает.
- А люди попробуют отравленного вина?
- Нет, люди его не вкусят. Я буду в этот раз столь неуклюжим, что опрокину отравленную чашу.
___________________
Комментарии 2
Кстати банковской тайны тогда уже нет. Банкиры сами вынуждены стучать если даже есть ХОТЯ БЫ подозрение, что человек чего-то отмывает. )