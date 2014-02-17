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Про профессиональную тайну

17.02.2014 20:48 2 3 525 просмотров
У священника спросили: "Как вы поступите, если узнаете от исповедующегося, что он замыслил совершить преступление?"

- Постараюсь отговорить его от неразумного шага.

- Но не доложите властям?

- Нет.

- А если это преступление совершено в вашем храме и преступник сознался, что подлил яд в вино, которым вы будете угощать прихожан после исповеди?

- И тогда его имя никто не узнает.

- А люди попробуют отравленного вина?

- Нет, люди его не вкусят. Я буду в этот раз столь неуклюжим, что опрокину отравленную чашу.

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smile8)

Комментарии 2

Евгений Иванов  (jenya357)
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Меня всегда поражала эта глупость. В смысле главное следовать букве, а не духу закона, морали и прочего...
Кстати банковской тайны тогда уже нет. Банкиры сами вынуждены стучать если даже есть ХОТЯ БЫ подозрение, что человек чего-то отмывает. )
Mark_54  (Mark_54)
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Где ж теперь найдёшь ТАКОГО священника.....
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