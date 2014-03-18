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"Траст" создал прецедент по акциям VISA, а "Банк Москвы" проиграл дело на 4 млрд

18.03.2014 12:23 5 3 533 просмотра
В справочные системы одновременно поступило несколько значимых судебных дел банков. Поскольку новость не будет новостью спустя время, а писать подробно прямо сейчас не успеваю, то решил, хотя бы парой строчек обозначить эти новости.

1. Завершилось дело банка "Траст". Точку поставил ВАС РФ в своем отказном определении.

Цитата
Признавая факт нарушения банком положений пункта 5 статьи 280 Налогового кодекса при безвозмездном получении акций VISA Inc. в связи с глобальной реструктуризации VISA, суды поддержали позицию инспекции относительно квалификации данной операции по получению акций.

Доначисляя спорный налог, инспекция пришла к выводу, что получение банком как партнером системы VISA акций является экономическим бонусом или скидкой от VISA по оплаченным комиссиям при совместном оказании услуг клиентам. 5

Суды, оценив представленные документы по глобальной реструктуризации VISA, установили, что клиенты (основные члены)
VISA International Service Association без каких-либо волеизъявлений, не являясь акционерами, получили членское долевое участие, а в результате глобальной реструктуризации и создания компании VI LLC – акции указанной организации без встречного исполнения.
Получение акций расценено судами как безвозмездное получение банком имущества, подлежащее отражению в налоговом учете согласно пункту 8 статьи 250 Налогового кодекса в качестве внереализационного дохода.


Узнали свою ситуацию? Проверьте, как вы обложили получение акций VISA!

2. Началось дело "Банка Москвы". Доначисление впечатляет (для банковской сферы, конечно):

- недоимка по налогу на прибыль - 3 978 129 698 руб.;
- пени по налогу на прибыль - 4 566 824,96 руб.;
- штраф по налогу на прибыль - 39 790 464,07 руб.

Грубо - 4,022 млрд. руб!

Честно, сам еще не читал. Буду рад комментариям тех, кто ознакомился с текстом.
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smile8)

Комментарии 5

Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
БМ поймали на РВПС прведенный СПОД. Наверное, ответ Минфина от 12 августа 2013 г. N 03-03-06/2/32517 был на запрос из БМ. Было на эту тему Постановление ФАС Московского округа от 20.12.2012 N А40-3532/12-90-17. Видимо, фискалам больше ничего найти не удалось. )))
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Мой опыт подсказывает, что после найденных 4 ярдов ничего искать не хочется, да и не нужно. План перевыполнен!
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Эти 4 ярда очень условные. )) Если фискалы не признали расходы по РВПС в 2010 году, то естественно банк не признает доходы от восстановленного на ту же сумму РВПС в 2011 году, а просто сдаст уточнённую декларацию за 2011 год и бюджет будет должен ему те же 4 ярда. Банк должен 4 ярда за 2010 год, бюджет 4 ярда за 2011 год. Зачтут эти суммы, банк заплатит только пени и штраф. Зато сумма красивая, отчитаться не стыдно. ))
Александр Пецков  (aka Kaka)
#
классика жанра: свалить все беды на того, кого с нами нет. (на Бородина А.)
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