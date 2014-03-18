"Траст" создал прецедент по акциям VISA, а "Банк Москвы" проиграл дело на 4 млрд

Признавая факт нарушения банком положений пункта 5 статьи 280 Налогового кодекса при безвозмездном получении акций VISA Inc. в связи с глобальной реструктуризации VISA, суды поддержали позицию инспекции относительно квалификации данной операции по получению акций.



Доначисляя спорный налог, инспекция пришла к выводу, что получение банком как партнером системы VISA акций является экономическим бонусом или скидкой от VISA по оплаченным комиссиям при совместном оказании услуг клиентам. 5



Суды, оценив представленные документы по глобальной реструктуризации VISA, установили, что клиенты (основные члены)

VISA International Service Association без каких-либо волеизъявлений, не являясь акционерами, получили членское долевое участие, а в результате глобальной реструктуризации и создания компании VI LLC – акции указанной организации без встречного исполнения.

Получение акций расценено судами как безвозмездное получение банком имущества, подлежащее отражению в налоговом учете согласно пункту 8 статьи 250 Налогового кодекса в качестве внереализационного дохода.