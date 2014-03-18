"Траст" создал прецедент по акциям VISA, а "Банк Москвы" проиграл дело на 4 млрд

1. Завершилось дело банка "Траст". Точку поставил ВАС РФ в своем отказном определении.
Цитата
|Признавая факт нарушения банком положений пункта 5 статьи 280 Налогового кодекса при безвозмездном получении акций VISA Inc. в связи с глобальной реструктуризации VISA, суды поддержали позицию инспекции относительно квалификации данной операции по получению акций.
Доначисляя спорный налог, инспекция пришла к выводу, что получение банком как партнером системы VISA акций является экономическим бонусом или скидкой от VISA по оплаченным комиссиям при совместном оказании услуг клиентам. 5
Суды, оценив представленные документы по глобальной реструктуризации VISA, установили, что клиенты (основные члены)
VISA International Service Association без каких-либо волеизъявлений, не являясь акционерами, получили членское долевое участие, а в результате глобальной реструктуризации и создания компании VI LLC – акции указанной организации без встречного исполнения.
Получение акций расценено судами как безвозмездное получение банком имущества, подлежащее отражению в налоговом учете согласно пункту 8 статьи 250 Налогового кодекса в качестве внереализационного дохода.
Узнали свою ситуацию? Проверьте, как вы обложили получение акций VISA!
2. Началось дело "Банка Москвы". Доначисление впечатляет (для банковской сферы, конечно):
- недоимка по налогу на прибыль - 3 978 129 698 руб.;
- пени по налогу на прибыль - 4 566 824,96 руб.;
- штраф по налогу на прибыль - 39 790 464,07 руб.
Грубо - 4,022 млрд. руб!
Честно, сам еще не читал. Буду рад комментариям тех, кто ознакомился с текстом.
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