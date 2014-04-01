В лихие девяностые коммерческие институты принимали к себе на юрфаки студентов на условиях 50-процентной скидки, если те смогли за 60 секунд пройти тест, правильно ответив на 10 следующих вопросов:
1. В каком городе расположена юрфирма?
2. Сколько в компании партнеров?
3. У кого бонус больше: у Анны или у Петра?
4. У кого сегодня день рождения?
5. Какой сегодня день (число, месяц)?
6. Какой справочно-правовой системой пользуется юрфирма?
7. Какая система налогообложения у юрфирмы?
8. На чем специализируется юрфирма?
9. В какой из юридических рейтингов включена фирма?
10. У кого завтра экзамен по уголовному праву?
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