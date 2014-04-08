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С юристами надо дружить [осторожно: внутри картинка]

08.04.2014 18:13 1 1 255 просмотров
«С юристами надо дружить» - это слоган, который использует именно та юрфирма, с которой известный Банк друзей решил прекратить «дружбу». Забавное совпадение, не так ли?! В итоге имеем судебное решение, которым банк обязан заключить с юристами договор об оказании юридических услуг.

Но начнем сначала. Сбербанк России объявил о проведении запроса предложений на оказание услуг по комплексному юридическому сопровождению. С победителем было обещано заключить договор. Коллекторское агентство «ИНТЕЛЛЕКТ-С», входящее в одноименную региональную группу компаний, специализирующихся на оказании юруслуг, было признано победителем, но договор с ним так и не заключили.

Зато к работам, на которые объявлялся запрос предложений, была допущена другая юркомпания. Некрасиво. Чем закончилось, вы уже знаете. Полный текст судебного решения смотрите по ссылке.

Вообще, то, что этот случай стал судебным делом, событие нерядовое. Но еще более неожиданно то, как "Интеллект-С" прокомментировал свою победу: "Сбербанк можно заставить исполнять свои обязательства по заключению договоров с победителями конкурсов (торгов) без неформальной стимуляции воли конкретных исполнителей (говорят, что участники подобных торгов часто закладывают в смету такую статью расходов), необходимо лишь поставщику сделать все юридически правильно".

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smile8)

Комментарии 1

1611949  (1611949)
#
"неформальная стимуляция" - это хорошо, новое определение "возвратного бонуса" smile:D
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