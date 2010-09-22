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В пресс-центре BANKI.RU прошел первый налоговый круглый стол

22.09.2010 21:45 2 1 660 просмотров
Сегодня провели наш первый СОВМЕСТНЫЙ с BANKI.RU налоговый круглый стол. Заявленная тема - "Актуальные вопросы исчисления и уплаты Банками НДС. Практические рекомендации их решения".

Пришли представители 13 банков. Можно было и больше собрать, но возможности нового пресс-центра и формат "круглого стола", при котором каждый участник имеет возможность говорить, соориентировали нас на камерность.

Фотоотчеты, я уверен, скоро будут выложены администрацией BANKI.RU. А я хотел бы спросить тех, кто был на нашем мероприятии, и тех, кто хотел бы побывать на подобном "круглом столе" в будущем, какие налоговые вопросы стоит сделать темами наших будущих встреч?

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smile8)

Комментарии 2

Настя  (fax)
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Хотелось бы, чтобы банки посодействовали внесению изменений в НК. В части, что если есть налоговый агент и нет необходимости у налогоплательщика в налоговых вычетах, то нет необходимости и подавать налоговую декларацию.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
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Интересная форма обращения к банкам. Думаете "банки" озабочены, что бы им еще такого пролоббировать в Госдуме для третьих лиц? Тогда будем надеяться, что "банки" нас читают и примут вашу просьбу во внимание.

А вообще в НК с 1 января этого года есть то, что вас интересует:

Цитата
Налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) в соответствии со статьей 217 настоящего Кодекса, а также доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 настоящего Кодекса.

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