В пресс-центре BANKI.RU прошел первый налоговый круглый стол

Сегодня провели наш первый СОВМЕСТНЫЙ с BANKI.RU налоговый круглый стол. Заявленная тема - "Актуальные вопросы исчисления и уплаты Банками НДС. Практические рекомендации их решения".
Пришли представители 13 банков. Можно было и больше собрать, но возможности нового пресс-центра и формат "круглого стола", при котором каждый участник имеет возможность говорить, соориентировали нас на камерность.
Фотоотчеты, я уверен, скоро будут выложены администрацией BANKI.RU. А я хотел бы спросить тех, кто был на нашем мероприятии, и тех, кто хотел бы побывать на подобном "круглом столе" в будущем, какие налоговые вопросы стоит сделать темами наших будущих встреч?
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Комментарии 2
А вообще в НК с 1 января этого года есть то, что вас интересует: