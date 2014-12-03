У юристов сегодня профессиональный праздник, поэтому дорогих коллег и себя я поздравляю с этим событием!
Как обычно, с меня праздничная открытка (кликайте для увеличения) и история про юристов.
- Сколько нужно юристов, постоянно пишущих на юридических форумах, чтобы заменить лампочку?
- Сто! Но один будет закручивать, а остальные 99 посмотрят на него и скажут, что они могут менять лампочки намного круче.
- Сколько нужно юристов ILF (международная юрфирма), чтобы поменять лампочку?
- Не менее пяти. Один – чтобы заключить договор о замене лампочки (страниц эдак на 50 минимум). Второй напишет регламент по замене лампочки. Еще потребуется юрист, который по регламенту заменит лампочку. Наконец, четвертый юрист будет исполнять роль администратора, следящего за тем, чтобы лампочка была заменена строго по регламенту и в нужном светильнике. Пятый выставит счет за работу всех предыдущих. В особых случаях нужен еще и шестой, чтобы выставить счет за работу юриста, который выставил счет за работу юристов, трудившихся на проекте «Замена лампочки».
- Сколько нужно юристов крупного РУЛЬФа (сокр. russian law firm), чтобы заменить лампочку?
- Ответ зависит от того, платит ли клиент почасовку или фикс. В первом случае лампочку могут заменять до десяти человек.
- Сколько нужно инхаусов (штатный юрист) небольшого предприятия, чтобы заменить лампочку?
- Один, так как он един во всех лицах.
- Сколько нужно начинающих юристов, чтобы заменить лампочку?
- Один. Но он штук десять разобьет, прежде чем поймет, что они вкручиваются, а не просто вставляются.
- Сколько нужно преподавателей права, чтобы заменить лампочку?
- Трое. Один, чтобы доказать существование лампочки, один, чтобы доказать единственность решения, и один, чтобы вывести алгоритм завинчивания. Все они станут соавторами будущей статьи. Только лампочку вам придется заменить самому.
- Сколько нужно коллекторов, чтобы заменить лампочку?
- Трое. Один ищет информацию о местонахождении владельца лампочки и его имуществе. Второй звонит ему на мобильный, третий – в дверь, и оба предлагают заменить лампочку добровольно.
- Сколько нужно налоговых юристов, чтобы заменить лампочку?
- Двое. Вернее, нужен один налоговый юрист и один регистратор, который зарегистрирует организацию, чтобы юрист смог возместить НДС с приобретенной для замены лампочки.
_______________________________
Комментарии 0