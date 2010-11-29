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Подарок автомобилистам

29.11.2010 20:30 29 15 054 просмотра
Госдума приняла-таки изменения в транспортный налог (Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 307-ФЗ). Я думаю всем понравится ополовиневание ставок.

Но не спешите делать вывод, что теперь вам придется платить налог в 2 раза меньше.

Возможно не все знают, но ставки транспортного налога, которые устанавливает Госдума, являются базовыми, а конкретные ставки устанавливаются региональными властями. Для этих целей им дано право устанавливать в региональных законах множитель к базовой ставке. Этот множитель может принимать значение от 0.1 до 10.

А теперь самое любопытное, что ожидает нас в следующем году. Московский (и не только он) закон о ставках транспортного налога сконструирован таким образом, что законодатель не утомляет читателей установлением множителя в самом законе – он сразу записал в закон конкретные ставки. Так к примеру, если базовая ставка составляет 15 руб. с каждой лошадиной силы, то в Москве установлена ставка в 75 руб. Подразумевается, что в Москве множитель равняется 5.

Если московский закон не будет изменен, то получится, что ставки транспортного налога для москвичей останутся на старом уровне. Просто подразумеваемый множитель станет равен 10.

smile8)

Комментарии 29

Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
smile:( Что еще сказать, запретительные пошлины, наверное мощные машины - конкуренты автотазам и прочим позорным изделиям отечественного автопрома
Сергей Савельев  (kev)
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Зачем так активно пиарить НОВЫЙ закон, если в итоге практически НИЧЕГО не изменится? Логически верным было бы скопировать давно применимые в некоторых странах практики включения данного налога в стоимость топлива... Много сжигаешь - много платишь, справедливо. Но, для начала, стоимость топлива надо снизить до уровня добывающих стран (ОАЭ, СА и т.п.).
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Немного занятной арифметики. За год я проезжаю примерно 18 000 км (у меня относительно короткий маршрут "дом-работа-дом"). Расход в городском цикле - 18 литров на сотню. Допустим, что мне бензин обходится в 20 рублей за литр. Считаем: 18 000 / 100 * 18 * 20 = 64 800 руб.

А еще у меня есть сосед, который часто ездит на дачу, немного "бомбит" - в общем у него в год получается 40 000 км. Расход у него 8 литров, что дает при той же стоимости бензина 64 000 рублей расходов.

Давайте теперь запихнем в стоимость нашего с соседом бензина транспортный налог. На сколько бы надо увеличить стоимость бензина? Вот для ориентира несколько вариантов:

5% ~ 3 200 руб.
10% ~ 6 400 руб.
50% ~ 32 000 руб.

Если учесть, что Минфин считает невозможным снижение общих поступлений от транспортного налога (без их адекватной компенсации), то, я думаю, что Минфин очень хочет получать с нас с соседом примерно то же, что получает сейчас.

У меня налог 42 000 руб, а соседа, будем считать, 3 000 руб. Итого мы должны к нашему бензику доплатить 45 000 руб. Или иными словами 45 000 / (64 000*2) = 35%

То есть мы с соседом будем платить около 22 500 руб. каждый. Мне то хорошо, а соседу - не очень.

Это всего лишь арифметика и ничего более.
Сергей Савельев  (kev)
#
Даже арифметика показывает, что хорошо тому, кто мало ездит и плохо тому,кто ездит много. Разве это не справедливо, учитывая что транспортный налог должен идти на содержание дорог? smile8)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Арифметика много чего показывает и в опытных руках может быть использована для обоснования любой точки зрения.
Показатель пробега не полностью соответствует показателю истраченного бензина. Мы с соседом тратим на бензин одинаково, но он дорогу портит в три раза активнее (если не учитывать, что я в два раза тяжелее).
Сергей Савельев  (kev)
#
в итоге вы тратите одинаково, он больше портит дороги, Вы больше портите воздух, т.к. расход топлива-выхлопы больше на 1 км. пути...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Ого, то есть из транспортного налога еще и очищение атмосферы финансируется, а не только дорожное строительство и ремонт?!

И еще. У соседа евро-0, а у меня худо-бедно евро-4. Так что, кто из-нас больше портит воздух, еще посмотреть надо.

ЗЫ. Я не против включения налога в бензин. smile8)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Угу. Требуйте от заправщиков выдавать вам чеки на переданный им налог. Потом через год своему налоговому инспектору их предъявите, чтобы он отвалил со своими требованиями. smile:D
Гектор  (Гектор)
#
Не могу не сделать Вам очередной комплемент: для юриста Вы очень неплохо считаете. Большинство наших граждан арифметикой - увы - не владеют даже в рамках начальной школы. И это не мешает многим из них иметь высшее образование и ученые степени. Вот и возникают то тут, то там разные "ляпы" в законах. А что еще хуже - в жизни людей.
iamvs  (iamvs)
#
Налоги справедливыми не бывают.
iamvs  (iamvs)
#
smile:) Увы, несколько менее... Я комментировал сообщение от 11:02.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Если регионы возьмут на себя смелость и установят базовую ставку, машины будут там регистрировать. Все лучше, чем на транзитах ездить.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Звучит примерно так же, как если бы работодатель сказал своим работникам: "Может возьмете на себя смелость возвращать мне обратно половину вашей зряплаты?!" smile:D Регионам тоже кушать черную икорку хочется.
joys  (joys)
#
По МКАДью массово сбежавшему в область не стоит судить о России. smile;)
GWGW  (GWGW)
#
Извините, но Вы явно имеете весьма смутные представления о матстате, как и о математике, очевидно, в целом, - что, собственно, и следовало ожидать от гуманитария, и ни в коем случае не ставится Вам в вину, - потому Ваши "математические" выкладки не стоят выеденного яйца.
К сожалению, в Думе и Правительстве здесь сидят такие же "юристы", имеющие зачаточные математические знания (а многие столь же компетентны и в прочих областях человеческой деятельности), потому отчасти Россия и имеет те законы, которые имеет. Хотя, несомненно, невежество власть предержащих отнюдь не самая главная причина несчастий страны.
Гектор  (Гектор)
#
Я сам математик по своему основному образованию, заканчивал мехмат МГУ и там же защищал диссертацию, и мне бы очень было интересно услышать какие выкладки автора статьи Вас не устроили. По-моему с все достаточно неплохо.
Ханин Игорь  (HIS)
#
ну если по налогу в сфере автотранспорта хоть как то что то понятно,может кто нибудь может пояснить-из каких соображений начисляется налог на водную технику-вчастности на гидроциклы,полный абсурд-я живу в сибири,катаюсь в свое удовольствие за лето хорошо если раз 10-15(сезон тут просто максимум 1.5 месяца,а то и меньше) на гидроцикле с мощностью 130 коней-должен платить 12000 деревянных денег,причем дорог им не порчу,а на очищение озер местных никто никогда ничего не выделял,и ставка начисляется за 12 месяцев использования техники!придется вместо винта гусянки приделывать-и по снегу,чтобы оправдать налог хоть чуток smile:o может быть я чего то не знаю?
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Обсуждать соображения, по которым российский транспортный налог сконструирован так, как он сконструирован, непродуктивно. А из продуктивного: подумайте, что выгоднее, платить налог или заплатить (а может и не заплатить) несколько административных штрафов?

Налогом облагаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть с незарегистрированных ТС налог платить не придется (на самом деле при некотором желании можно заставить заплатить и с незарегистрированного ТС, но это слишком сложно, чтобы рассматривать в вашем случае такую опасность как реальную). Но за управление нерегистрированным ТС есть некоторая вероятность нарваться на штраф.

Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Отечественное налоговое законодательство крайне примитивное по сравнению с зарубежным, поэтому и пытаемся регулировать налоговую нагрузку такими простыми методами как изменение налоговых ставок. Необходимо стремиться законодательно привязать размер транспортного налога к уровню выбросов СO2 в атмосферу, году выпуска и снаряженной массе т/с. Хотя в 28 главе есть упоминание о экологическом классе и годе выпуска, но много ли регионов прописали конкретные ставки в зависимости от таких показателей?!
Видимо наши законодатели решили пойти по самому простому пути - уменьшить ставки транспортного налога и увеличить ставки акцизов, хотя разумнее было бы при условии обеспечения контроля за производством бензина включить транспортный налог в стоимость бензина и взимать через акцизы, ведь в теории налогов именно они служат некой платой за использование вещи, приносящей вред обществу соразмерно вкладу каждого (через бензин). Хотя, как правило, за рубежом и сама стоимость автомобиля также облагается налогом как имущество, поэтому рычагов воздействия на финансирование дорог и количество автопарка там намного больше.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я думаю, что власть упирается в нерешаемую проблему. Конечно, хочется стимулировать покупательский спрос на экологичный транспорт, но огромная часть нашего автопарка по экономическим причинам не может быть заменена на такой транспорт в ближайшие годы. Поэтому дифференциация налоговых ставок по экологическому классу приведет к ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ налогового бремени с более состоятельных граждан (которые в настоящее время являются главными покупателями современных экологичных автомобилей) на экономически бедных автовладельцев. Это путь к социальному возмущению, которое властям совсем не неужно.

Если же налог не ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ, а уменьшать, то
1) бюджет лишится части доходов (при нашем дефицитном бюджете власти на это идти не хотят)
2) уменьшать налог для условно богатых не имеет особого смысла, так как они этот налог могут себе позволить
3) уменьшать налог для бедных несправедливо, да и сам налог на недорогие автомобили в среднем относительно невелик (конечно, есть исключения, но я пишу "в среднем").

Ну и не забываем о поддержке автоваза - спрос на его авто нельзя подрывать такими мерами как увеличение стоимости владения. А это обязательно произойдет, если ввести экологическую дифференциацию ставок.
Игорь  (igor_SPb)
#
Насколько я понимаю транспортный налог в Москве и Питере не уменьшился, а только увеличилась стоимость бензина...
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Я с Вами полностью согласен, но думаю, к экологической дифференциации ставок все равно стоит идти, пусть с переходным периодом, т.к. только это (вместе с Программой утилизации) поможет избавить наши дворы и улицы от старых автомобилей, а что касается увеличения налога для бедных, -никто ведь не запрещает регионам с 1 января 2011 года уменьшить или полностью освободить от уплаты налога владельцев автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. Такой подход (минимальный налог по авто с мощностью двигателя до 150 л.с.) и увеличенный налог для других авто с одновременным ведением внутри групп дифференциаии по экологическому классу, весу авто и типу двигателя был бы справедливее.
Ирина  (irinawume)
#
Если вы не возражаете я подкину еще одну косточку на обсуждение. В середине месяца продала машину, в конце того же месяца (за три дня то его окончания) купила новую. Налог мне насчитали с учетом округления месяца снятия и месяца регистрации до полного, так у меня теперь за 2010 год 13 месяцев было! как вам? И налоговая разъяснила, что на меня не распространяется положение последнего предложения п.3 ст. 362, где в случае регистрации и снятия транспорта в один месяц он округляется как один месяц. видите-ли это только если я одну машину и зарегистрировала и сняла с учета. вот это я понимаю расчет!
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Данный факт можно оставить без комментариев, а процитировать мнение Министрества финансов в ситуации, когда машина только лишь перерегистрируется на другого супруга - "....несмотря на то что в рассматриваемом случае оба собственника (бывший и новый) уплачивают транспортный налог за одно и то же транспортное средство, применение вышеуказанной нормы п. 3 ст. 362 Кодекса не приводит к двойному налогообложению данного транспортного средства, поскольку этот объект налогообложения транспортным налогом возникает у разных налогоплательщиков."
ПИСЬМО от 7 октября 2010 г. N 03-05-06-04/240.
В Вашей ситуации получается, что объект налогообложения возникает по двум машинам независимо от даты сделки в течение месяца (даже за 1 день Вам насчитают как за полный месяц).


Вий  (viy)
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Я проживаю в г. Новосибирске,у меня экономичная иномарка которую я в год использую по выходным с мая по сентябрь грубо говоря 5 месяцев,только для поездок на дачный участок за 100км,а так моя машинка стоит в гараже,и я против уплаты налога,потому что приходит он как за год использывания данного т/с,я считаю это не справедливо,пусть лучьше тогда бензин подорожает чем налог,или предумали б какие-нибудь счётчики на автомобиль,кто сколько ездит,тот столько и платит,у меня нет денег и платить дикий налог и выбрасывать по 1000 руб,за то
чтоб ток в выходной раз в неделю летом съездить на дачу smile:cry:
Эдуард Ковалев  (edvard2069)
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Я понимаю, что вопрос поднимается у народа эмоционально. И у меня тоже ЭМОЦИИ!!! Объяснять не надо-это невозможно объяснить! Когда горбатишься на периферии, огромным трудом скапливаешь деньги на АВТОМОБИЛЬ, который хочешь, платишь за постановки на учет, ТО, бензин, и потом узнаешь, что просто поднимается цена. Объяснения-полная ерунда. По факту- едешь- платишь за бензин, за который налог уже взяли. Едешь по дорогам, которые строят на зарубежной технике, в два раза дороже, чем за рубежом, с выплатой зарплат и социала меньше, чем за рубежом. Естественно, с сокрытием прибыли. Я думаю, что у нас в России приведенные факты можно оспорить, но у умного человека, знакомого с дорожным хозяйством вопросов не будет.
Так вот, покупаешь АВТОМОБИЛЬ, выходишь на пенсию и ......? То же самое, что и с загородным домом, далее по понижающей ...... однокомнатная квартира, отечественная машина типа ОКА и ... правильно- летние вылазки на огород с полной оплатой транспортного годового налога и техосмотра. Колдовство? Зажравшиеся "товарищи" в ДУМЕ, которые из Москвы если и выезжают, то ездят в членовозах с затемненными стеклами и с полком охраны? И дорожный налог, и ЖКХ, и продукты питания и тарифы, везде неоправданные цены там, где ходят живые, быстрооборачиваемые деньги. Я извиняюсь, что напрягаю сложившуюся профессионально- спокойную полемику, но мне кажется , что наступает перебор. А наш народ, как известно, долго запрягает, но быстро ездит. Хотя вопрос о революционной ситуации и не стоит, и может кто-то скажет-мол хватило на такую дорогую машину, значит-плати. Но это будет рассуждение БЫДЛА, к которому нас приравняли, испытывая наше терпение. Я так думаю-если молчать, то и дальше будет хуже.
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