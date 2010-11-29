Подарок автомобилистам

Госдума приняла-таки изменения в транспортный налог (Федеральный закон от 27 ноября 2010 года № 307-ФЗ). Я думаю всем понравится ополовиневание ставок.
Но не спешите делать вывод, что теперь вам придется платить налог в 2 раза меньше.
Возможно не все знают, но ставки транспортного налога, которые устанавливает Госдума, являются базовыми, а конкретные ставки устанавливаются региональными властями. Для этих целей им дано право устанавливать в региональных законах множитель к базовой ставке. Этот множитель может принимать значение от 0.1 до 10.
А теперь самое любопытное, что ожидает нас в следующем году. Московский (и не только он) закон о ставках транспортного налога сконструирован таким образом, что законодатель не утомляет читателей установлением множителя в самом законе – он сразу записал в закон конкретные ставки. Так к примеру, если базовая ставка составляет 15 руб. с каждой лошадиной силы, то в Москве установлена ставка в 75 руб. Подразумевается, что в Москве множитель равняется 5.
Если московский закон не будет изменен, то получится, что ставки транспортного налога для москвичей останутся на старом уровне. Просто подразумеваемый множитель станет равен 10.
Комментарии 29
А еще у меня есть сосед, который часто ездит на дачу, немного "бомбит" - в общем у него в год получается 40 000 км. Расход у него 8 литров, что дает при той же стоимости бензина 64 000 рублей расходов.
Давайте теперь запихнем в стоимость нашего с соседом бензина транспортный налог. На сколько бы надо увеличить стоимость бензина? Вот для ориентира несколько вариантов:
5% ~ 3 200 руб.
10% ~ 6 400 руб.
50% ~ 32 000 руб.
Если учесть, что Минфин считает невозможным снижение общих поступлений от транспортного налога (без их адекватной компенсации), то, я думаю, что Минфин очень хочет получать с нас с соседом примерно то же, что получает сейчас.
У меня налог 42 000 руб, а соседа, будем считать, 3 000 руб. Итого мы должны к нашему бензику доплатить 45 000 руб. Или иными словами 45 000 / (64 000*2) = 35%
То есть мы с соседом будем платить около 22 500 руб. каждый. Мне то хорошо, а соседу - не очень.
Это всего лишь арифметика и ничего более.
Показатель пробега не полностью соответствует показателю истраченного бензина. Мы с соседом тратим на бензин одинаково, но он дорогу портит в три раза активнее (если не учитывать, что я в два раза тяжелее).
И еще. У соседа евро-0, а у меня худо-бедно евро-4. Так что, кто из-нас больше портит воздух, еще посмотреть надо.
ЗЫ. Я не против включения налога в бензин.
К сожалению, в Думе и Правительстве здесь сидят такие же "юристы", имеющие зачаточные математические знания (а многие столь же компетентны и в прочих областях человеческой деятельности), потому отчасти Россия и имеет те законы, которые имеет. Хотя, несомненно, невежество власть предержащих отнюдь не самая главная причина несчастий страны.
Налогом облагаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. То есть с незарегистрированных ТС налог платить не придется (на самом деле при некотором желании можно заставить заплатить и с незарегистрированного ТС, но это слишком сложно, чтобы рассматривать в вашем случае такую опасность как реальную). Но за управление нерегистрированным ТС есть некоторая вероятность нарваться на штраф.
Видимо наши законодатели решили пойти по самому простому пути - уменьшить ставки транспортного налога и увеличить ставки акцизов, хотя разумнее было бы при условии обеспечения контроля за производством бензина включить транспортный налог в стоимость бензина и взимать через акцизы, ведь в теории налогов именно они служат некой платой за использование вещи, приносящей вред обществу соразмерно вкладу каждого (через бензин). Хотя, как правило, за рубежом и сама стоимость автомобиля также облагается налогом как имущество, поэтому рычагов воздействия на финансирование дорог и количество автопарка там намного больше.
Если же налог не ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯТЬ, а уменьшать, то
1) бюджет лишится части доходов (при нашем дефицитном бюджете власти на это идти не хотят)
2) уменьшать налог для условно богатых не имеет особого смысла, так как они этот налог могут себе позволить
3) уменьшать налог для бедных несправедливо, да и сам налог на недорогие автомобили в среднем относительно невелик (конечно, есть исключения, но я пишу "в среднем").
Ну и не забываем о поддержке автоваза - спрос на его авто нельзя подрывать такими мерами как увеличение стоимости владения. А это обязательно произойдет, если ввести экологическую дифференциацию ставок.
ПИСЬМО от 7 октября 2010 г. N 03-05-06-04/240.
В Вашей ситуации получается, что объект налогообложения возникает по двум машинам независимо от даты сделки в течение месяца (даже за 1 день Вам насчитают как за полный месяц).
чтоб ток в выходной раз в неделю летом съездить на дачу
Так вот, покупаешь АВТОМОБИЛЬ, выходишь на пенсию и ......? То же самое, что и с загородным домом, далее по понижающей ...... однокомнатная квартира, отечественная машина типа ОКА и ... правильно- летние вылазки на огород с полной оплатой транспортного годового налога и техосмотра. Колдовство? Зажравшиеся "товарищи" в ДУМЕ, которые из Москвы если и выезжают, то ездят в членовозах с затемненными стеклами и с полком охраны? И дорожный налог, и ЖКХ, и продукты питания и тарифы, везде неоправданные цены там, где ходят живые, быстрооборачиваемые деньги. Я извиняюсь, что напрягаю сложившуюся профессионально- спокойную полемику, но мне кажется , что наступает перебор. А наш народ, как известно, долго запрягает, но быстро ездит. Хотя вопрос о революционной ситуации и не стоит, и может кто-то скажет-мол хватило на такую дорогую машину, значит-плати. Но это будет рассуждение БЫДЛА, к которому нас приравняли, испытывая наше терпение. Я так думаю-если молчать, то и дальше будет хуже.