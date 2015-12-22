В конце года принято подводить итоги и мы решили вспомнить судебные споры налоговой тематики, которые были чем-то примечательны. Причем в лучших традициях Банки.ру мы решили сделать не просто список дел, а "народный рейтинг".
С этой целью я и мои коллеги по ЮК "Шаповалов Петров" опросили 30 налоговых директоров крупных компаний различных отраслей экономики (телеком, автомобильная промышленность, золотодобыча, нефте- и газодобыча, горнорудные компании, FMCG, фарма, машиностроение, агропромышленный сектор, банки и др.).
Всем специалистам был задан один и тот же вопрос, какое дело уходящего года они бы выделили?
В силу того, что наши респонденты работают в разных отраслях, мы получили очень разнообразную палитру мнений. Побочным эффектом этого стало то, что почти все дела набрали всего от 1 до 3 голосов. И только дело ООО «Орифлейм Косметикс» набрало 16 голосов.
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