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ВАС РФ оградил банки от дополнительных налоговых проверок

22.12.2010 15:43 1 2 233 просмотра
После затянувшегося затишья в области банковского налогообложения наконец-то случилось какое-то событие. Вчера Высший Арбитражный суд рассмотрел дело, касающееся всех банков. Суд дал оценку придумке одной краснодарской налоговой инспекции - она изобрела новый тип налоговых проверок.

К давно существующим выездным и камеральным была добавлена проверка выполнения банками их банковских обязанностей, коих изрядно предусмотрено в Налоговом кодексе. Речь идет, например, об обязанности банка извещать налоговые органы об открытии счетов своим клиентам.

Понятно, что налоговый орган вправе проверять исполнение банками их обязанностей, но речь шла о форме таких проверок. Традиционно считалось, что такие проверки должны идти в рамках привычных камеральных или выездных проверок. Краснодарские налоговики решили, что можно проводить и самостоятельные проверки выполнения банками их банковских обязанностей.

Для бизнеса лишняя проверка - всегда плохо. Проверяющие тратят время персонала налогоплательщика, отвлекая его для своих "глупостей", а, главное, увеличивают свои шансы что-нибудь найти. smile:shuffle: Поэтому правильно сделал "Газпромбанк", в отношении которого была начата такая лишняя проверка, что обратился в суд.

Я не знаю, балуются ли такими проверками налоговые органы в других городах или это был краснодарский креатив (расскажите, если знаете), но «Вышка» решила, что такое дело заслуживает ее внимания.

Итог – подобные проверки признаны незаконными, поскольку Налоговому кодексу ничего о них не известно.

Реквизиты судебного акта – Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 №11515/10.

smile8)

Комментарии 1

Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
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Первый раз ВАС к такому выводы пришел в 2007 г. в Постановлении от 02.10.2007 N 1176/07. Тогда ВАС также указал, что ни Налоговым кодексом Российской Федерации, ни Законом Российской Федерации "О налоговых органах в Российской Федерации" налоговым органам не предоставлено право проверять исполнение банками обязанностей, предусмотренных статьями 46, 60, 76, 86 Кодекса, путем проведения выездных налоговых проверок, поскольку в силу статей 87 - 89 Кодекса налоговые проверки проводятся только в отношении налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, просто тогда целью выездной проверки была как проверка правильности уплаты налогов, и соблюдения банковской дисциплины.
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