ВАС РФ оградил банки от дополнительных налоговых проверок

После затянувшегося затишья в области банковского налогообложения наконец-то случилось какое-то событие. Вчера Высший Арбитражный суд рассмотрел дело, касающееся всех банков. Суд дал оценку придумке одной краснодарской налоговой инспекции - она изобрела новый тип налоговых проверок.К давно существующим выездным и камеральным была добавлена проверка выполнения банками их банковских обязанностей, коих изрядно предусмотрено в Налоговом кодексе. Речь идет, например, об обязанности банка извещать налоговые органы об открытии счетов своим клиентам.Понятно, что налоговый орган вправе проверять исполнение банками их обязанностей, но речь шла о форме таких проверок. Традиционно считалось, что такие проверки должны идти в рамках привычных камеральных или выездных проверок. Краснодарские налоговики решили, что можно проводить и самостоятельные проверки выполнения банками их банковских обязанностей.Для бизнеса лишняя проверка - всегда плохо. Проверяющие тратят время персонала налогоплательщика, отвлекая его для своих "глупостей", а, главное, увеличивают свои шансы что-нибудь найти.Поэтому правильно сделал "Газпромбанк", в отношении которого была начата такая лишняя проверка, что обратился в суд.Я не знаю, балуются ли такими проверками налоговые органы в других городах или это был краснодарский креатив (расскажите, если знаете), но «Вышка» решила, что такое дело заслуживает ее внимания.Итог – подобные проверки признаны незаконными, поскольку Налоговому кодексу ничего о них не известно.Реквизиты судебного акта – Постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 №11515/10.