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Коллекторы хотят наполнить бюджет налогами

09.02.2011 09:05 44 2 178 просмотров
Вчера мне позвонил хороший приятель и по совместительству директор известного коллекторского агентства. Оказывается, в настоящее время коллекторы серьезно обсуждают с Федеральной налоговой службой идею передачи им права взыскивать налоговые долги юридических лиц.

Механизм, как я его себе представляю, выглядит так. С коллекторским агентством заключается договор (по конкурсу, надо полагать), по которому коллектор обязуется перед ФНС произвести комплекс мероприятий по взысканию недоимки, а ФНС обязуется оплатить труд коллектора в размере некого процента от реально взысканных денег.

В связи с услышанным лично меня пока интересует такой вопрос: а какого качества долги будут передаваться, коли ФНС не может их сама взыскать!?

Дело в том, что у налоргов очень серьезные возможности по взысканию недоимок с юридических лиц, которые ни одному коллектору и не снились. Чего стоит их право бесспорного списания денежных средств по инкассо с банковского счета организации! Зачем им делиться своими верными денюжками, если это, конечно, не очередной распил?!

Наверное, речь о каких-то других долгах. О каких? Ну например о долгах так называемых «помоек» (они же «фонари», «черносливы», «космонавты», «недобросовестные налогоплательщики»). Но я сильно сомневаюсь, что с такими долгами можно эффективно работать.

Еще есть долги, по которым пропущены сроки на бесспорное взыскание. Не знаю, сколько их, но эти долги тоже непростые, поскольку если налогоплательщик добровольно его не погасит, то взыскивать коллекторам (или уже юристам) его придется в суде, объясняя непростые налоговые материи.

Может остались еще какие-то долги? Есть! Но это долги не «юриков», а «физиков», на которых, как я понял, коллекторы пока не покушаются. И хотя суммы у физиков не такие аппетитные как у юриков, но зато физики - это более «благодарная» публика. Вот, где можно было бы порезвиться.

smile8)

Комментарии 44

Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Взыскание налоговых долгов непосредственно составляет часть налоговых правоотношений, сущность которых заключается в публичности, обязательности и всеобщности. Всеобщность и обязательность этих отношений обеспечивается силами государственного принуждения и необходимого налогового контроля со стороны ФНС. Поэтому передача части публично-правовых отношений в частные руки приведет к деградации нашей налоговой системы. Такие долги надо взыскивать до того момента, когда они еще поддаются взысканию, а если нет - реструктурировать и списывать.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Не вижу как из первых двух предложений вытекает вывод, который указан в третьем предложении. А может я не понимаю, что скрывается за словами "деградация налоговой системы"? Что вы имеете в виду?

Цитата
Такие долги надо взыскивать до того момента, когда они еще поддаются взысканию, а если нет - реструктурировать и списывать.

Вы очень сложно излагаете. Какие "такие долги"? Что такое "долг, который не поддается взысканию" - долг, по которому утрачена юридическая возможность взыскания? Вы за красных или за белых? smile:idea:
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Я имею в виду то, что передача функции по взысканию долгов коллекторам приведет к еще большему росту просроченной задолженности по налогам и меньшим % доначислений, одни коллекторы будут прятать долги, другие их искать, потом вместе все договорятся и в итоге - бюджет получит 0 руб. О долгах я имел в виду долги тех самых "помоек", зачем они коллекторам?! Такие долги приведут к росту числа схем по их завуалированию (уступки, переуступки), и в итоге бюджет сново получилт 0 руб.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Так, коллекторы - жулики. С этим тезисом все понятно. А налорги разве из другого теста сделаны!? Да такие же они. Однако план выполняют.

Про долги все равно не понял. Сначала вы написали, что "долги надо взыскивать до того момента, когда они еще поддаются взысканию, а если нет - реструктурировать и списывать". Потом уточнили, что говорите про помойки. А до какого-такого момента долги помоек поддаются взысканию? И кому-надо реструктуризировать долг несуществующего лица?
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Сергей, никто не говорит про то, что все коллекторы - жулики. Просто сознание отдельных граждан так устроено, что будет искать пути для жульничества, и лучше всего такие возможности исключить. Как можно взыскать долги "помоек"? Да очень просто - если завтра министр внутренних дел даст указание на розыск лиц, реально участвующих в создании и управлении "помойкой", я уверен, и аффилированные лица найдутся и собственники бизнеса, отсюда - реальная возможность взыскать долги. А если такие возможности ограничены - списать. В случае же если удастся выйти на реально существующую организацию и доказать факт ее участия в этом деле - здесь может быть и реструктуризация, например, путем предоставления залога по всему долгу, отсрочки по уплате штрафов и т.д. Почему нет? Не банкротить же всех подряд.
Сергеич  (Сергеич)
#
Ринат Калаков, вероятно, имел ввиду долги, которые находятся на стадии досудебного взыскания в банке. Частая практика, когда должник охотно общается, не пропадает, но не платит в силу определенных обстоятельств, тогда банк, не подыскав рычагов давления или способов мотивации/стимуляции на оплату, переуступает права требования третьей стороне. Вот именно до последней стадии банк имеет возможность проявить лояльность к должнику (в виде реструктуризации), которая, вполне возможно, воздастся.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Вот именно до последней стадии банк имеет возможность проявить лояльность к должнику (в виде реструктуризации), которая, вполне возможно, воздастся.

Стоп! А причем здесь банки? Те стадии взыскания долга, которые присущи в гражданско-правовых отношениях, как правило сильно не совпадают со стадиями взыскания налогового долга.

Тот же банк, если у него нет в договоре условий о бесспорном взыскании долга, чтобы взыскать долг, должен обращаться в суд, а потом еще и к приставам, скорее всего. Поскольку это занимает время и стоит денег, то банку интересно получить чуть меньше денег, но быстрее. И он готов (а) уговаривать должника, (б) платить уговаривальщикам (коллекторам), (в) вести переговоры о реструктуризации долга в обмен на его досудебное погашение.

Налоргам жить проще (мы говорим про юриков). Они отправят в банк инкассо, запретят расходные операции по счетам и денюжки к ним сами придут, а если денег ни на одном из счетов нет, то они приставам долг отдадут. А если приставы не сдюжат, то это значит, что нет того лица, которого можно было бы уговаривать и все такое.
Сергеич  (Сергеич)
#
Ну, если беседа про налоговое взыскание - то я останусь в стороне; если про банковское - готов охотно побеседовать. Нужно будет определить вектор беседы.
CreditWay  (CreditWay)
#
А че сам Федоров говорит то ? smile:)
Слышал о его инициативе.По физикам согласен,был бы смысл.По юрикам - напрасные хлопоты.
Вы все верно уже разложили.Было что бесспорно списывать наролги списали.Искать или судится с помойками-однодневками ? smile:| За 5-10 % ( такая цифра была озвучена )? smile:|
Думаю это просто пиар Комитета коллекторских агентств «Деловой России».
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Основатель коллекторства на Руси говорит, что будет работать с помойками. Он обещал меня пригласить на какое-то мероприятие по этому поводу, где, возможно, будут озвучены детали.
CreditWay  (CreditWay)
#
Ох,незнаю.При всем уважении к Александру.Там какой то другой интерес,не экономический.И даже догадываюсь какой. smile:)
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Сейчас налорги прежде всего стараются вешать долги помоек на их живых контрагентов (покупателей). Одно время налорги даже вели в счете, но в прошлом году наступил перелом и сейчас имеется некое равновесие: что-то выигрывают налплаты, а что-то налорги. То есть сама идея "вешать помойки на живых" весьма благодарная, а потому в повестку любой выездной налоговой проверки включается этот вопрос.

Но эта работа кропотливая. Надо делать запросы в банки, милицию, вызывать на допросы всех тех, на чьи паспорта зарегистрированы помойки, изучать пришедшие ответы и делать по результатам новые запросы. Вот если бы предлагаемый проект предполагал спихивание на коллектора такой работы, то все были бы довольны.

Я даже не пытаюсь обсудить, возможно ли это с правовой точки зрения, поскольку об этом речь пока явно не шла.
CreditWay  (CreditWay)
#
"Вот если бы предлагаемый проект предполагал спихивание на коллектора такой работы, то все были бы довольны." ©

Ваши слова,да законодателю в уши. smile:)
Описанные вами полномочия,а - ля бэйлифы в Великой Британии.
У нас ФЗ "О коллекторской деятельности" какой год не примут,а вы говорите "павлины". smile:)
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
Согласен про юриков, а про физиков: если организовать нормально базу по налогоплательщикам и объектам н/о, то и долгов меньше будет, а то получается человек живет по одному адресу, налогвое уведомление приходит по другому, а он, не зная тонкостей части I НК, сидит и радуется, что квитанция на уплату ему не пришла smile:)
Гектор  (Гектор)
#
По-моему даже в случае физиков работа коллекторов представляется очень многим (Роспотребнадзор) не слишком законной. Мне кажется, что для легализации этой работы нужно будет принимать специальный закон о коллекторской деятельности. При активизации работы с юриками криминальная составляющая возрастет, поскольку агенства вступают на зыбкую почву, где растут помойки и откаты. Криминализация общества сильно возрастет, стрелять будут много. Увеличит ли это потупления в бюджет налогов? Немного, но не радикально.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Мой прогноз, что вообще ничего не случится. Что такое классическая помойка? ООО, зарегистрированное на некую асоциальную личность. Директор такой же. Имущества у ООО отсутствует.

Взыскать деньги можно только с тех, у кого они есть. Но те, кто получил деньги, неизвестны, а потому их надо сперва определить, а потом еще и доказать, что это они. Вот тут у меня большие сомнения, что колекторы (а) справятся и (б) захотят настолько далеко выйти за пределы своего бизнеса. Все таки есть разница между взысканием денег с известного должника и взысканием денег с непойми кого.
Гектор  (Гектор)
#
Выявив схему легального бизнеса, в которую встроены помойки, можно заняться шантажом этого самого бизнеса: либо вы платите нам, столько, сколько договоримся, либо мы все, что нарыли, отдадим оперативникам. Тогда заплатите им и, скорее всего,больше smile:D . Компромис будет найден, бюджету что-то тоже перепадет.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Шантажировать бизнес можно и на ровном месте. А если этот бизнес готов себя защищать, то его одними угрозами не возьмешь.

Потом мы говорим не про штучную работу, а про поток. Милиционэры не те люди, которые с радостью возьмутся за работу. Им нужна или четкая перспектива (материалы должны быть убойными), или стимул какой. Я не знаю про какую статью УК мы сейчас говорим, но если это 199, то в ряде субъектов РФ вообще не будут брать эти материалы без проверки налогового органа, а налоговый орган (а) имеет плановой работы по горло и (б) только что вроде как спихнул эту работу на коллектора (помните Волка из мультика "Шо! Опять?").
Гектор  (Гектор)
#
В целом, я с Вами как всегда согласен, но хочу заметить, что уже сейчас и без всяких коллекторов многие правоохранители работают вполне успешно по данной схеме. Результативность, конечно, не 100%, но кое-что перепадает.
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
не факт, что вообще увеличит налоговые поступления, а вот доходы коллекторов точно вырастут!
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Интересно, если юрик не платит налог, то надо действовать через суд, далее ФССП, а при чем тут коллекторы? Физики и те уже научились бодаться с коллекторами, а уж юрики и подавно их отошьют. Здесь уже озвучили, что смогут сделать коллекторы с фирмой-однодневкой, которую уже продали несколько раз? Вообще, это мое личное мнение, коллекторскую деятельность надо обязательно видоизменить, но для этого надо решение на уровне правительства. Они на это скорей всего не пойдут. В чем разница между ФССП и коллекторами?
CreditWay  (CreditWay)
#
В полномочиях.В остальном практически мало в чем.Чуть выше писал,про опыт Великобритании.
Бэйлифы.
Бэйлиф - кто-то, уполномоченный взыскивать долг от имени кредитора.
Есть различные типы бэйлифов - например, бэйлифы окружного суда, бэйлифы с сертификатом и частные бэйлифы, которые могут использоваться, чтобы собирать различные типы долгов (акты окружного суда, неоплаченный налоги, штрафы мирового суда, неоплаченное обслуживание, пособия на ребенка, арендная плата).
У различных типов бэйлифов есть отличия в полномочиях по сбору долгов. Однако, есть определенные правила, которые относятся ко всем бэйлифам.
У Налогового Управления Великобритании,кстати свои бэйлифы.
У нас же ФССП занимается всем,и... ни чем.Утрирую конечно.Но тем не менее,они не справляются с нагрузкой.Надо либо увеличить штат раз в 6-7( а это бюджет ), либо делегировать часть работы частному сектору.Но это конечно вопрос к законодателю.Почему бездействуют.Риторический. smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Зарплата какая у рядового пристава и коллектора?
Ну, а до Великобритании наша страна не дойдет.
CreditWay  (CreditWay)
#
Судя по поданым "сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,замещающих должности в УФССП " зарплата рядового пристава и рядового коллектора,вполне сопоставима.

Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Но у пристава еще есть форма. smile:D Оружие им дают? Если дают, то при прочих равных приставом быть шоколаднее.
CreditWay  (CreditWay)
#
ОУПДСникам некоторым дают. smile:)
Пенсионер  (Пенсионер)
#
У себя по месту жительства периодически имею дела с ССП. Небольшое обшарпанное здание, зато служащие приезжают на работу на неплохих автомобилях иностранного производства. А что, машина супруга/ги, типа они бизнесменами пашут. smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Мне по поводу этой темы хороший вопрос задали: а как быть с налоговой тайной?! Налоргам ее же раскрыть придется, а это правонарушение.
CreditWay  (CreditWay)
#
Не сыпьте соль на рану. smile:) С банковской то(тайной) не все так однозначно.Мягко говоря... smile:shuffle: А здесь... smile:|
Честно,отказываюсь понимать логику законодателя.От чего такое сопротивление в принятии вышеуказанного ФЗ.ФЗ " О частной детективной и охранной деятельности" даавно существует.Хотя,как поле для,скажем возможных социальных рисков и злоупотреблений, там куда как выше. Тем не менее...ЧОПы есть,коллекторов вроде как и "нет". smile:|
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Вот Саша Ф. бросил "работать после суда" как средство обхода профтайны. Но только после суда я совсем не вижу смысла подключать коллекторов.

Про закон ничего не знаю. Может кто-то очень сильно не хочет такой закон, а может дело всего лишь в том, что в вас никто не заинтересован. Таких законопроектов, которые годами лежат в Думе, тьма. Вот взять к примеру то, что ближе мне. 2 года назад внесли в Думу законопроект о налогообложении угледобычи. Так бы он и дальше лежал, да на "Распадской" бабахнуло. После этого ВВП придал импульс этому процессу и закон приняли, причем старую редакцию похерили и сделали с нуля новую.
CreditWay  (CreditWay)
#
"Но только после суда я совсем не вижу смысла подключать коллекторов."

Почему же ? Ну назовите это, аутсорсингом по сопровождению исполнительного производства.
"Коллектор",во многом просто некий "бренд".И колл-центр,и так называем "хард",и легал,всех именуют "коллектор".А по большому счету,"коллектор" это - хард.Колл...он колл и есть...Завтра без особых затрат,я его могу перепрофилировать на "горячую линию" продавцов БАДами. smile:D
Легал...Юрист он и в Зимбабве юрист.Не сложно из любого юриста-"коллектора" сделать юриста-"анти-коллектора" например. smile:)
Закон...Эххх.Согласен.Раша.Пока гром не грянет... smile:|
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
А чего его сопровождать? Приставу исп. лист сунул и забыл.

Потом не любой долг можно прогнать через суд. Через суд прогоняются долги:
- по которым пропущены сроки на бесспорное взыскание
- которые выявлены в результате переквалификации налоргом юридической природы сделок налогоплательщика
- долги физиков

Физиков отодвигаем в сторонку. Остается весьма незначительная по количеству категория дел.
CreditWay  (CreditWay)
#
А чего его сопровождать? Приставу исп. лист сунул и забыл.
smile:o
Сергей,я в шоке.Пустите на самотек,в 8 случаях из 10,вы получите от СПИ фонаревый акт о невозможности взыскания и постановление о прекращении исполпроизводства.Поверьте.И не потому,что он злыдень или коррупцирнер.Нет.Просто он реально физически не справляется с нагрузкой.А есть сроки.Есть показатели-начальство-отчеты.
Не открою великую тайну,сказав,что в купленном цессионом портфеле таких дел немало.Именно по указанной вами причине.Кто-то отсудился,передал другому сотруднику занимающимуся исполпроизводством.Тот сунул,отправил,обратно получил.Ну и хорошо.По бумагам задница прикрыта.У всех.А то,что это фонарь,наемному сотруднику малоинтересно.Вот так и появляется работа у коллекторов.
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Я с долгами не работаю. Имею право не знать нюансов smile8)

В моем бизнесе должником является налоговая инспекция, а с ней почти всегда удается поработать без приставов.
CreditWay  (CreditWay)
#
Звиняйте увлекся-запамятовал. :)Ну да,у каждого кулика свое болото. smile:)
Ринат Калаков  (rinat_kalakov)
#
а сколько лет там лежит законопроект о налоге на недвижимость smile:)
Сергей Попов  (sonnert)
#
Выглядит обсуждение, как "осуждающих Пастернака, но его не читавших".
Сергей, Вам самому как кажется, есть ли смысл спрашивать про смысл, если Вы это можете спросить у
Цитата
хороший приятель и по совместительству директор известного коллекторского агентства
, а потом рассказать о его мотивах нам
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Выглядит обсуждение, как "осуждающих Пастернака, но его не читавших".
Сергей, Вам самому как кажется, есть ли смысл спрашивать про смысл, если Вы это можете спросить у

Фи, как грубо. Типа все, кто здесь отписались, недостойны, неспособны и т.п. обсуждать идею, которую выдвинул кто-то другой. А почему право обсуждать идею должно принадлежать только тому, кто ее выдвинул? Или почему вы думаете, что написавшие неспособны выдвинуть свои аргументы в поддержку или в осуждение этой идеи? Это риторические вопросы.

С автором я тоже говорю. Но я хотел обсудить его идею и с другими людьми: например, здесь и с вами. А еще я подобное обсуждение провел на своем сайте.

Цитата
а потом рассказать о его мотивах нам

Я даже не пытался обсуждать здесь мотивы.
Сергей Попов  (sonnert)
#
Да нет, не передёргивайте. Вы в аудиторию задали вопрос, ответ на который Вам лучше узнать рядом. Сколько я прочитал предположений - почти все имеют форму догадок. Но Ваш друг собирается делать этот бизнес реально. Поделитесь, за чем ему этот баян? Сергей, Вы же юрист, прочитайте своё обращение к народу.
Цитата
Наверное, речь о каких-то других долгах. О каких? Ну например о долгах так называемых «помоек» (они же «фонари», «черносливы», «космонавты», «недобросовестные налогоплательщики»). Но я сильно сомневаюсь, что с такими долгами можно эффективно работать.

и далее... Пообсуждать, конечно можно... Что ж не пообсуждать?
Я в общем, хотел только помочь быстрее докопаться до вопросов, возникших после общения с Вашим знакомым. Потому как мотивы его поведения лучше всего сможет объяснить он сам. А мы потом пообсуждаем, получится у него или нет smile:))
Александр Федоров  (Miosud)
#
Обязательно отвечу на все вопросы, пока только вот ссылочка где есть немного ответов:
http://www.collectori.ru/main/470-kollektory-i-dolgi-po-nalogam-mnenija-jekspertov.html
Уезжаю в Киев сегодня, вечером встреча с белорусским офисом, в выходные не работаю, так что в понедельник постараюсь максимально рассказать.
Александр Федоров  (Miosud)
#
Сергей пишет: "Но я сильно сомневаюсь, что с такими долгами можно эффективно работать".
smile:) А я не сомневаюсь. Дело в том, что в ФНС просто не берутся "распутывать долго "однодневок", они идут по пути наименьшего сопротивления. Оно и понятно: в ФНС завалены работой, у них нет времени заниматься каждым конкретным случаем. А у нас есть время и навыки. И инкассо тут не поможет: какая польза от инкассо, если на счету у фирмы 10 рублей? Надо найти учредителя, найти фирму, куда были выведены активы, доказать ее связь с "однодневкой"! Это сложно, но вполне нам по силам.
Что касается "физиков", то пока меня не очень интересует работа с такими долгами. Возможно, в будущем, когда будет запущен проект по "юрикам".
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Цитата
Надо найти учредителя, найти фирму, куда были выведены активы, доказать ее связь с "однодневкой"!


1. Учредителей налорги находят почти всегда. И директора находят. Но учредители и директор говорят, что они не при делах. Очень часто это маргинальные элементы общества. Будешь с таких пытаться что-то получить? Если да, то на основании чего ты будешь требовать от них денег, если долг-то не их, а общества. Просто пугать их будешь?

2. Про цепочку. Только один вопрос: как будешь отслеживать движение денег? Я понимаю ФНС имеет такие полномочия, но коллекторы - это не ФНС.
Александр Федоров  (Miosud)
#
Сергей, у нас нет необходимости взыскивать каждый долг. На твой первый уточняющий вопрос я отвечу встречным вопросом - ответь сам себе, сколько людей ты знаешь, которые смогли не заплатить налоги из-за нерасторопности ФНС. Я думаю, что много. Но могу и ошибаться. Как ты знаешь, правовые механизмы привлечения к ответственности декларированы. Кое-где, если судить по сообщениям СМИ, их даже используют. К маргинальным элементам мы использовать не будем. Это дело правоохранительных органов, выяснять - как так получилось, что учредителем неплатившей налоги, но заработавшей деньги фирмы был маргинал. А вот недобросовестным предпринимателям, которые по какому то своему разумению, решили, что налогова до них не доберется, мы бы и могли преподать хороший урок.
Полномочия = информация. Коллекторы = действие. Это ответ на второй уточняющий вопрос.
Как думаешь, Сергей, в связи с тем, что времени много прошло, имеет смылс отвечать в каждой ветке обсуждения?!
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