Коллекторы хотят наполнить бюджет налогами

Вчера мне позвонил хороший приятель и по совместительству директор известного коллекторского агентства. Оказывается, в настоящее время коллекторы серьезно обсуждают с Федеральной налоговой службой идею передачи им права взыскивать налоговые долги юридических лиц.
Механизм, как я его себе представляю, выглядит так. С коллекторским агентством заключается договор (по конкурсу, надо полагать), по которому коллектор обязуется перед ФНС произвести комплекс мероприятий по взысканию недоимки, а ФНС обязуется оплатить труд коллектора в размере некого процента от реально взысканных денег.
В связи с услышанным лично меня пока интересует такой вопрос: а какого качества долги будут передаваться, коли ФНС не может их сама взыскать!?
Дело в том, что у налоргов очень серьезные возможности по взысканию недоимок с юридических лиц, которые ни одному коллектору и не снились. Чего стоит их право бесспорного списания денежных средств по инкассо с банковского счета организации! Зачем им делиться своими верными денюжками, если это, конечно, не очередной распил?!
Наверное, речь о каких-то других долгах. О каких? Ну например о долгах так называемых «помоек» (они же «фонари», «черносливы», «космонавты», «недобросовестные налогоплательщики»). Но я сильно сомневаюсь, что с такими долгами можно эффективно работать.
Еще есть долги, по которым пропущены сроки на бесспорное взыскание. Не знаю, сколько их, но эти долги тоже непростые, поскольку если налогоплательщик добровольно его не погасит, то взыскивать коллекторам (или уже юристам) его придется в суде, объясняя непростые налоговые материи.
Может остались еще какие-то долги? Есть! Но это долги не «юриков», а «физиков», на которых, как я понял, коллекторы пока не покушаются. И хотя суммы у физиков не такие аппетитные как у юриков, но зато физики - это более «благодарная» публика. Вот, где можно было бы порезвиться.
Комментарии 44
Вы очень сложно излагаете. Какие "такие долги"? Что такое "долг, который не поддается взысканию" - долг, по которому утрачена юридическая возможность взыскания? Вы за красных или за белых?
Про долги все равно не понял. Сначала вы написали, что "долги надо взыскивать до того момента, когда они еще поддаются взысканию, а если нет - реструктурировать и списывать". Потом уточнили, что говорите про помойки. А до какого-такого момента долги помоек поддаются взысканию? И кому-надо реструктуризировать долг несуществующего лица?
Стоп! А причем здесь банки? Те стадии взыскания долга, которые присущи в гражданско-правовых отношениях, как правило сильно не совпадают со стадиями взыскания налогового долга.
Тот же банк, если у него нет в договоре условий о бесспорном взыскании долга, чтобы взыскать долг, должен обращаться в суд, а потом еще и к приставам, скорее всего. Поскольку это занимает время и стоит денег, то банку интересно получить чуть меньше денег, но быстрее. И он готов (а) уговаривать должника, (б) платить уговаривальщикам (коллекторам), (в) вести переговоры о реструктуризации долга в обмен на его досудебное погашение.
Налоргам жить проще (мы говорим про юриков). Они отправят в банк инкассо, запретят расходные операции по счетам и денюжки к ним сами придут, а если денег ни на одном из счетов нет, то они приставам долг отдадут. А если приставы не сдюжат, то это значит, что нет того лица, которого можно было бы уговаривать и все такое.
Слышал о его инициативе.По физикам согласен,был бы смысл.По юрикам - напрасные хлопоты.
Вы все верно уже разложили.Было что бесспорно списывать наролги списали.Искать или судится с помойками-однодневками ? За 5-10 % ( такая цифра была озвучена )?
Думаю это просто пиар Комитета коллекторских агентств «Деловой России».
Но эта работа кропотливая. Надо делать запросы в банки, милицию, вызывать на допросы всех тех, на чьи паспорта зарегистрированы помойки, изучать пришедшие ответы и делать по результатам новые запросы. Вот если бы предлагаемый проект предполагал спихивание на коллектора такой работы, то все были бы довольны.
Я даже не пытаюсь обсудить, возможно ли это с правовой точки зрения, поскольку об этом речь пока явно не шла.
Ваши слова,да законодателю в уши.
Описанные вами полномочия,а - ля бэйлифы в Великой Британии.
У нас ФЗ "О коллекторской деятельности" какой год не примут,а вы говорите "павлины".
Взыскать деньги можно только с тех, у кого они есть. Но те, кто получил деньги, неизвестны, а потому их надо сперва определить, а потом еще и доказать, что это они. Вот тут у меня большие сомнения, что колекторы (а) справятся и (б) захотят настолько далеко выйти за пределы своего бизнеса. Все таки есть разница между взысканием денег с известного должника и взысканием денег с непойми кого.
Потом мы говорим не про штучную работу, а про поток. Милиционэры не те люди, которые с радостью возьмутся за работу. Им нужна или четкая перспектива (материалы должны быть убойными), или стимул какой. Я не знаю про какую статью УК мы сейчас говорим, но если это 199, то в ряде субъектов РФ вообще не будут брать эти материалы без проверки налогового органа, а налоговый орган (а) имеет плановой работы по горло и (б) только что вроде как спихнул эту работу на коллектора (помните Волка из мультика "Шо! Опять?").
Бэйлифы.
Бэйлиф - кто-то, уполномоченный взыскивать долг от имени кредитора.
Есть различные типы бэйлифов - например, бэйлифы окружного суда, бэйлифы с сертификатом и частные бэйлифы, которые могут использоваться, чтобы собирать различные типы долгов (акты окружного суда, неоплаченный налоги, штрафы мирового суда, неоплаченное обслуживание, пособия на ребенка, арендная плата).
У различных типов бэйлифов есть отличия в полномочиях по сбору долгов. Однако, есть определенные правила, которые относятся ко всем бэйлифам.
У Налогового Управления Великобритании,кстати свои бэйлифы.
У нас же ФССП занимается всем,и... ни чем.Утрирую конечно.Но тем не менее,они не справляются с нагрузкой.Надо либо увеличить штат раз в 6-7( а это бюджет ), либо делегировать часть работы частному сектору.Но это конечно вопрос к законодателю.Почему бездействуют.Риторический.
Ну, а до Великобритании наша страна не дойдет.
Честно,отказываюсь понимать логику законодателя.От чего такое сопротивление в принятии вышеуказанного ФЗ.ФЗ " О частной детективной и охранной деятельности" даавно существует.Хотя,как поле для,скажем возможных социальных рисков и злоупотреблений, там куда как выше. Тем не менее...ЧОПы есть,коллекторов вроде как и "нет".
Про закон ничего не знаю. Может кто-то очень сильно не хочет такой закон, а может дело всего лишь в том, что в вас никто не заинтересован. Таких законопроектов, которые годами лежат в Думе, тьма. Вот взять к примеру то, что ближе мне. 2 года назад внесли в Думу законопроект о налогообложении угледобычи. Так бы он и дальше лежал, да на "Распадской" бабахнуло. После этого ВВП придал импульс этому процессу и закон приняли, причем старую редакцию похерили и сделали с нуля новую.
Почему же ? Ну назовите это, аутсорсингом по сопровождению исполнительного производства.
"Коллектор",во многом просто некий "бренд".И колл-центр,и так называем "хард",и легал,всех именуют "коллектор".А по большому счету,"коллектор" это - хард.Колл...он колл и есть...Завтра без особых затрат,я его могу перепрофилировать на "горячую линию" продавцов БАДами.
Легал...Юрист он и в Зимбабве юрист.Не сложно из любого юриста-"коллектора" сделать юриста-"анти-коллектора" например.
Закон...Эххх.Согласен.Раша.Пока гром не грянет...
Потом не любой долг можно прогнать через суд. Через суд прогоняются долги:
- по которым пропущены сроки на бесспорное взыскание
- которые выявлены в результате переквалификации налоргом юридической природы сделок налогоплательщика
- долги физиков
Физиков отодвигаем в сторонку. Остается весьма незначительная по количеству категория дел.
Сергей,я в шоке.Пустите на самотек,в 8 случаях из 10,вы получите от СПИ фонаревый акт о невозможности взыскания и постановление о прекращении исполпроизводства.Поверьте.И не потому,что он злыдень или коррупцирнер.Нет.Просто он реально физически не справляется с нагрузкой.А есть сроки.Есть показатели-начальство-отчеты.
Не открою великую тайну,сказав,что в купленном цессионом портфеле таких дел немало.Именно по указанной вами причине.Кто-то отсудился,передал другому сотруднику занимающимуся исполпроизводством.Тот сунул,отправил,обратно получил.Ну и хорошо.По бумагам задница прикрыта.У всех.А то,что это фонарь,наемному сотруднику малоинтересно.Вот так и появляется работа у коллекторов.
В моем бизнесе должником является налоговая инспекция, а с ней почти всегда удается поработать без приставов.
Сергей, Вам самому как кажется, есть ли смысл спрашивать про смысл, если Вы это можете спросить у
Сергей, Вам самому как кажется, есть ли смысл спрашивать про смысл, если Вы это можете спросить у
Фи, как грубо. Типа все, кто здесь отписались, недостойны, неспособны и т.п. обсуждать идею, которую выдвинул кто-то другой. А почему право обсуждать идею должно принадлежать только тому, кто ее выдвинул? Или почему вы думаете, что написавшие неспособны выдвинуть свои аргументы в поддержку или в осуждение этой идеи? Это риторические вопросы.
С автором я тоже говорю. Но я хотел обсудить его идею и с другими людьми: например, здесь и с вами. А еще я подобное обсуждение провел на своем сайте.
Я даже не пытался обсуждать здесь мотивы.
и далее... Пообсуждать, конечно можно... Что ж не пообсуждать?
Я в общем, хотел только помочь быстрее докопаться до вопросов, возникших после общения с Вашим знакомым. Потому как мотивы его поведения лучше всего сможет объяснить он сам. А мы потом пообсуждаем, получится у него или нет )
http://www.collectori.ru/main/470-kollektory-i-dolgi-po-nalogam-mnenija-jekspertov.html
Уезжаю в Киев сегодня, вечером встреча с белорусским офисом, в выходные не работаю, так что в понедельник постараюсь максимально рассказать.
А я не сомневаюсь. Дело в том, что в ФНС просто не берутся "распутывать долго "однодневок", они идут по пути наименьшего сопротивления. Оно и понятно: в ФНС завалены работой, у них нет времени заниматься каждым конкретным случаем. А у нас есть время и навыки. И инкассо тут не поможет: какая польза от инкассо, если на счету у фирмы 10 рублей? Надо найти учредителя, найти фирму, куда были выведены активы, доказать ее связь с "однодневкой"! Это сложно, но вполне нам по силам.
Что касается "физиков", то пока меня не очень интересует работа с такими долгами. Возможно, в будущем, когда будет запущен проект по "юрикам".
1. Учредителей налорги находят почти всегда. И директора находят. Но учредители и директор говорят, что они не при делах. Очень часто это маргинальные элементы общества. Будешь с таких пытаться что-то получить? Если да, то на основании чего ты будешь требовать от них денег, если долг-то не их, а общества. Просто пугать их будешь?
2. Про цепочку. Только один вопрос: как будешь отслеживать движение денег? Я понимаю ФНС имеет такие полномочия, но коллекторы - это не ФНС.
Полномочия = информация. Коллекторы = действие. Это ответ на второй уточняющий вопрос.
Как думаешь, Сергей, в связи с тем, что времени много прошло, имеет смылс отвечать в каждой ветке обсуждения?!